"Лиса Алиса и кот Базилио очевидны и даже есть Карабас-Барабас": в Сети дали клички участникам "Тайного миллионера"

Фото: кадр из шоу "Тайный миллионер"

Что произошло в недавнем выпуске, и что он нем говорят в Интернете.

29 марта на канале СТС продолжается показ проекта "Тайный миллионер". На этот раз обладателем золотого слитка стала певица и актриса Алина Астровская.

Вкратце о новом выпуске "Тайного миллионера"

Но, похоже, Алине этот факт причиняет безмерные страдания. Она с трудом держалась, чтобы не раскрыть свою личность. Однако ни у кого даже не возникло подозрения на счет ее кандидатуры.

Меж тем Сергей Бурунов проверил игроков на совесть. Он по очереди вызывал участников к себе в кабинет и предлагал им иммунитет. Но подчеркнул, что если все игроки откажутся от такой привилегии, команда получит подсказку о личности тайного миллионера.

Возможностью взять иммунитет воспользовались ведущий Владимир Маркони и боец MMA Магомед Исмаилов. Причем Мага сделал это, потому что не хотел, чтобы иммунитет получал Маркони. Похоже, между спортсменом и ведущим назревает конфликт, который, как нарыв, вскроется в следующем выпуске.

Остальные не поддались такому искушению ради блага команды. Тем не менее, все участники остались и без иммунитета, и без подсказки.

Почему-то многие подумали, что иммунитет взял Владимир Тишко. Значительная часть команды даже хотела организовать заговор против Владимира и выгнать его из проекта.

Узнав об этом, артист появился на тайном голосовании во всем черном. Эксцентричный актер сообщил, что ради такого случая надел костюм гробовщика. К счастью, для него все закончилось хорошо.

А шоу со слезами на глазах покинула блогер Юлия Гаврилина. Юлия совершила ошибку, поскольку ранее попросила участников сказать комплимент ее бусам.

Она сделала это невзначай, а многие приняли невинную просьбу за секретное задание. Или сделали вид, что приняли, чтобы слить новенькую.

А что об этом выпуске думают наши комментаторы?

Владимир Тишко надел все черное. Фото: кадр из шоу "Тайный миллионер"

"Гаврилиной там не место"

Аноним 01: "Какой этот Мага противный. Своей злобой все удовольствие от просмотра испортил".

Аноним 02: "СТС, вся команда, каждый, кто прикоснулся к созданию этого шоу, вы боги! Браво".

Любовь Романова: "Гаврилиной там не место, ей еще учиться надо, а она по всем шоу светится. Немного напрягают Алина и Маркони. Алина не нравится с первого выпуска, как и Маркони".

Ольга: "Боялась, что в этом выпуске выгонят Владимира Тишко. Смотрю шоу из-за него. А без него будет скучно".

Аноним 05: "Мне интересно есть ли хоть один человек, которому импонирует Настя Крайнова ( ну или хотя бы не раздражает)".

Евгения: "Лиса Алиса и кот Базилио очевидны и даже есть Карабас-Барабас. Весёлый Буратино спасся".

Елена: "Похоже, в следующем выпуске ожидается большая заруба между Магой и Маркони".

Гостья из будущего: "Тишко хотели слить. Я думала, что так и будет. Без него шоу станет неинтересным. Это он, по сути, делает этот проект".

А за кого из участников "Тайного миллионера" болеете вы? Делитесь в комментариях!

