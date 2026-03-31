"Лиса Алиса и кот Базилио очевидны и даже есть Карабас-Барабас": в Сети дали клички участникам "Тайного миллионера"

29 марта на канале СТС продолжается показ проекта "Тайный миллионер". На этот раз обладателем золотого слитка стала певица и актриса Алина Астровская.

Но, похоже, Алине этот факт причиняет безмерные страдания. Она с трудом держалась, чтобы не раскрыть свою личность. Однако ни у кого даже не возникло подозрения на счет ее кандидатуры.

Меж тем Сергей Бурунов проверил игроков на совесть. Он по очереди вызывал участников к себе в кабинет и предлагал им иммунитет. Но подчеркнул, что если все игроки откажутся от такой привилегии, команда получит подсказку о личности тайного миллионера.

Возможностью взять иммунитет воспользовались ведущий Владимир Маркони и боец MMA Магомед Исмаилов. Причем Мага сделал это, потому что не хотел, чтобы иммунитет получал Маркони. Похоже, между спортсменом и ведущим назревает конфликт, который, как нарыв, вскроется в следующем выпуске.

Остальные не поддались такому искушению ради блага команды. Тем не менее, все участники остались и без иммунитета, и без подсказки.

Почему-то многие подумали, что иммунитет взял Владимир Тишко. Значительная часть команды даже хотела организовать заговор против Владимира и выгнать его из проекта.

Узнав об этом, артист появился на тайном голосовании во всем черном. Эксцентричный актер сообщил, что ради такого случая надел костюм гробовщика. К счастью, для него все закончилось хорошо.

А шоу со слезами на глазах покинула блогер Юлия Гаврилина. Юлия совершила ошибку, поскольку ранее попросила участников сказать комплимент ее бусам.

Она сделала это невзначай, а многие приняли невинную просьбу за секретное задание. Или сделали вид, что приняли, чтобы слить новенькую.

