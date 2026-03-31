"Лиса Алиса и кот Базилио очевидны и даже есть Карабас-Барабас": в Сети дали клички участникам "Тайного миллионера"

29 марта на канале СТС продолжается показ проекта "Тайный миллионер". На этот раз обладателем золотого слитка стала певица и актриса Алина Астровская.
Вкратце о новом выпуске "Тайного миллионера"
Но, похоже, Алине этот факт причиняет безмерные страдания. Она с трудом держалась, чтобы не раскрыть свою личность. Однако ни у кого даже не возникло подозрения на счет ее кандидатуры.
Меж тем Сергей Бурунов проверил игроков на совесть. Он по очереди вызывал участников к себе в кабинет и предлагал им иммунитет. Но подчеркнул, что если все игроки откажутся от такой привилегии, команда получит подсказку о личности тайного миллионера.
Возможностью взять иммунитет воспользовались ведущий Владимир Маркони и боец MMA Магомед Исмаилов. Причем Мага сделал это, потому что не хотел, чтобы иммунитет получал Маркони. Похоже, между спортсменом и ведущим назревает конфликт, который, как нарыв, вскроется в следующем выпуске.
Остальные не поддались такому искушению ради блага команды. Тем не менее, все участники остались и без иммунитета, и без подсказки.
Почему-то многие подумали, что иммунитет взял Владимир Тишко. Значительная часть команды даже хотела организовать заговор против Владимира и выгнать его из проекта.
Узнав об этом, артист появился на тайном голосовании во всем черном. Эксцентричный актер сообщил, что ради такого случая надел костюм гробовщика. К счастью, для него все закончилось хорошо.
А шоу со слезами на глазах покинула блогер Юлия Гаврилина. Юлия совершила ошибку, поскольку ранее попросила участников сказать комплимент ее бусам.
Она сделала это невзначай, а многие приняли невинную просьбу за секретное задание. Или сделали вид, что приняли, чтобы слить новенькую.
А что об этом выпуске думают наши комментаторы?
Владимир Тишко надел все черное. Фото: кадр из шоу "Тайный миллионер"
"Гаврилиной там не место"
Аноним 01: "Какой этот Мага противный. Своей злобой все удовольствие от просмотра испортил".
Аноним 02: "СТС, вся команда, каждый, кто прикоснулся к созданию этого шоу, вы боги! Браво".
Любовь Романова: "Гаврилиной там не место, ей еще учиться надо, а она по всем шоу светится. Немного напрягают Алина и Маркони. Алина не нравится с первого выпуска, как и Маркони".
Ольга: "Боялась, что в этом выпуске выгонят Владимира Тишко. Смотрю шоу из-за него. А без него будет скучно".
Аноним 05: "Мне интересно есть ли хоть один человек, которому импонирует Настя Крайнова ( ну или хотя бы не раздражает)".
Евгения: "Лиса Алиса и кот Базилио очевидны и даже есть Карабас-Барабас. Весёлый Буратино спасся".
Елена: "Похоже, в следующем выпуске ожидается большая заруба между Магой и Маркони".
Гостья из будущего: "Тишко хотели слить. Я думала, что так и будет. Без него шоу станет неинтересным. Это он, по сути, делает этот проект".
