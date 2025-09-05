Личная жизнь Юлии Пересильд: связь с Учителем, разрыв с Тройником, слухи о романе с Абрамовичем

5 сентября свой 41-й день рождения отмечает одна из самых ярких актрис — Юлия Пересильд. Юлия уже вошла в историю как первая артистка, побывавшая в космосе.

Бороздить просторы Вселенной Пересильд отправилась вместе с режиссером Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым, также принимавшим участие в съемках фильма "Вызов".

Однако Юлия стала интересна общественности не только благодаря космическим приключениям, но и благодаря роману с режиссером Алексеем Учителем. Мэтр старше Пересильд на 33 года. От этой связи у Юлии родились две дочки — Анна и Мария.

Связь Юлии Пересильд с Алексеем Учителем

Их отношения зародились, когда Юлии Пересильд едва исполнилось 20 лет. Учитель был женат на Кире Саксаганской (и до сих пор в браке с ней), поэтому роман хранился в тайне. Несмотря на то что слухи об их связи периодически появлялись в медиапространстве, влюбленные последовательно опровергали все подобные предположения.

В 2009 году у Юлии родилась старшая дочь, Анна. В кулуарах засплетничали об отцовстве Учителя. Спустя три года актриса родила вторую дочь, Марию. А когда Алексей Учитель пришел на крестины ребенка, слухи возобновились с новой силой.

Юлия раскрыла свою тайну лишь в 2017 году, признавшись, что действительно состоит в отношениях со своим наставником Алексеем Учителем. И режиссер также является отцом ее дочерей.

Многие ожидали, что после этого признания пара официально оформит свои отношения. Некоторое время они действительно были вместе, больше не скрывая свой роман от общественности.