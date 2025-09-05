Личная жизнь Юлии Пересильд: связь с Учителем, разрыв с Тройником, слухи о романе с Абрамовичем

5 сентября свой 41-й день рождения отмечает одна из самых ярких актрис — Юлия Пересильд. Юлия уже вошла в историю как первая артистка, побывавшая в космосе.
Бороздить просторы Вселенной Пересильд отправилась вместе с режиссером Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым, также принимавшим участие в съемках фильма "Вызов".
Однако Юлия стала интересна общественности не только благодаря космическим приключениям, но и благодаря роману с режиссером Алексеем Учителем. Мэтр старше Пересильд на 33 года. От этой связи у Юлии родились две дочки — Анна и Мария.
Связь Юлии Пересильд с Алексеем Учителем
Их отношения зародились, когда Юлии Пересильд едва исполнилось 20 лет. Учитель был женат на Кире Саксаганской (и до сих пор в браке с ней), поэтому роман хранился в тайне. Несмотря на то что слухи об их связи периодически появлялись в медиапространстве, влюбленные последовательно опровергали все подобные предположения.
В 2009 году у Юлии родилась старшая дочь, Анна. В кулуарах засплетничали об отцовстве Учителя. Спустя три года актриса родила вторую дочь, Марию. А когда Алексей Учитель пришел на крестины ребенка, слухи возобновились с новой силой.
Юлия раскрыла свою тайну лишь в 2017 году, признавшись, что действительно состоит в отношениях со своим наставником Алексеем Учителем. И режиссер также является отцом ее дочерей.
Многие ожидали, что после этого признания пара официально оформит свои отношения. Некоторое время они действительно были вместе, больше не скрывая свой роман от общественности.
Алексей Учитель с дочками Анной и Марией. Фото: Global Look Press
Однако во время пандемии 2020 года между ними начались разногласия, которые в итоге привели к расставанию. Но бывшие влюбленные остались в дружеских отношениях.
И периодически появляются вместе на разных светских мероприятиях вместе с дочерью Анной. Ведь после выхода на экраны сериала "Слово пацана" Анна Пересильд стала популярнее родителей.
Отношения с Михаилом Тройником
После расставания с Учителем актриса начала отношения с коллегой Михаилом Тройником, которого зрители также узнали по фильму "Вызов".
Пару часто видели вместе на светских мероприятиях, где они охотно позировали фотографам.
Осенью 2022 года актриса публично призналась Михаилу в любви.
"Миша, сегодня год с нашего первого свидания. Ничего не хочу загадывать, кроме одного — пусть нам будет так же интересно вдвоем, сложно, спорно, смешно, но всегда интересно. Я тебя люблю", — написала она в соцсетях.
Юлия Пересильд и Михаил Тройник на премии "Золотой орел". Фото: Сергей Петров / Global Look Press
Впрочем, в апреле этого года влюбленные разорвали отношения. И оба опубликовали на своих страницах шаблонный текст, какой обычно сопровождает все расставания звезд. Оба признались, что расстаются без упреков, претензий, вражды. Просто у них не получилось, не совпало…
В кулуарах же шептались, что Михаил Тройник просто не сдюжил… Не выдержал того, что все-таки Пересильд гораздо популярнее его… И, мол, при ее творческом весе актрисе нужен более статусный мужчина. Впрочем, это только гипотеза инсайдера "Комсомольской правды".
Слухи о романе с Романом Абрамовичем
Кстати, о статусном кавалере… Одно время муссировались слухи, что Юлия Пересильд встречается с олигархом Романом Абрамовичем. Такие разговоры поползли после того, как рядом с Юлией заметили человека, похожего на телохранителя бизнесмена. Многие сразу предположили, что Абрамович предоставил актрисе личную охрану.
Как выяснилось позже, человека на фото наняла ювелирная компания, чью продукцию рекламировала актриса.
На все слухи же о романе с Романом Абрамовичем артистка реагировала с юмором.
Юлия Пересильд. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press
"Если перечислить всех уважаемых мною людей, с которыми мне приписывают романы, то можно даже возгордиться. Я к этому отношусь иронично. И с Романом Аркадьевичем нас связывает дружба", — признавалась актриса.
Свободно ли сейчас сердце Юлии? А если нет, то кто сегодня занимает ее мысли? Пока эти вопросы остаются без ответов...