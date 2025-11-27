Личная жизнь Владимира Машкова: четыре брака и слухи об отношениях с Паулиной Андреевой

Владимир Машков. Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press

На ком был женат известный артист. Как Владимир Машков повлиял на карьеру Паулины Андреевой.

27 ноября 62 года отмечает известный актер Владимир Машков. Однако актер, худрук "Табакерки" прославился не только своей фильмографией, но и многочисленными романами.

Как говорили в кулуарах, Владимир Львович никогда не скрывал, что самая лучшая женщина для него — новая. Давайте вспомним, на ком был женат и кому признавался в любви звезда сериала "Ликвидация" и фильма "Папа".

Первая жена Владимира Машкова Елена Шевченко

Со своей первой женой, Еленой Шевченко, актер сошелся еще в молодости. Их страстные отношения быстро привели к браку, в котором родилась дочь Маша. Однако союз распался, когда девочка была еще ребенком. Несмотря на развод, Машков продолжал поддерживать с дочерью теплые отношения.

Яблоком раздора между Марией и Владимиром стали политические разногласия. Режиссер потребовал, чтобы дочка, эмигрировавшая в США, вернулась на Родину. Мария же не только ослушалась отца, но и рассказала в интервью западным медиа о конфликте с ним.

С тех пор их молчание длится уже более двух лет. За это время Мария получила гражданство США. Актриса откровенно призналась в соцсетях, что им не удалось найти взаимопонимание. И она говорит об этом открыто.

Алена Хованская и Ксения Терентьева

Второй женой Владимира Машкова стала Алена Хованская, студентка Школы-студии МХАТ. К тому времени Владимир Львович был уже знаменит, и поклонницы слетались на свет его славы как бабочки к огню. По слухам, именно измены актера привели к расставанию пары.

В конце 1990-х на фестивале "Кинотавр" судьба свела известного артиста с журналисткой и модельером Ксенией Терентьевой. Ксения покорила Владимира Львовича своим интеллектом и яркостью.

Так, она помогала ему с английским для голливудских съемок, подбирала сценические образы и сопровождала на светских раутах. Влюбленные не только поженились, но и повенчались. Несмотря на это, через несколько лет ветреный артист закрутил роман с американской актрисой украинского происхождения Оксаной Шелест.

Владимир Машков. Фото: Global Look Press

Владимир Машков и Оксана Шелест

Пока Терентьева оставалась в Москве, отношения Владимира Машкова с Шелест в Америке становились все серьезнее. В результате актер решил разорвать брак с третьей женой и создать новую семью.

Он даже усыновил сына Оксаны от предыдущего брака, Андрея, и уверял окружение, что, наконец обрел свою "вторую половинку". Однако и в их браке наступил кризис: Шелест начала подозревать мужа в неверности и грозилась разводом.

Спустя несколько лет в СМИ начали появляться слухи о возобновлении отношений Машкова с его бывшей супругой Ксенией, что породило разговоры о возможном воссоединении пары. Однако сын Оксаны Шелест опроверг эту информацию, заявив, что его родители по-прежнему вместе, живут в доме в Америке и лишь периодически наведываются туда.

Информация о личной жизни актера оставалась крайне противоречивой. По одним данным, пара давно официально развелась, по другим — их союз сохранился. Высказывалась и версия, что они, расторгнув брак, снова сошлись и живут без официального оформления. Сам Машков предпочитал не комментировать слухи о своей семье.

Публика постоянно строила догадки, кому же знаменитый ловелас подарит свое внимание на этот раз. О верности супруге, Оксане Шелест, не было и речи: артиста то и дело замечали в обществе молодых спутниц.

Слухи о романе с Дарьей Кулидой

Например, в 2014 году его заметили в кафе с 20-летней Дарьей Кулидой, которая играла в его спектакле "№ 13D" немую роль горничной. Инсайдеры видели, как Дарья оживленно беседует с мэтром. При этом оба были укрыты одним пледом.

Однако слухи об их романе быстро сошли на нет, в отличии от историй об отношениях Машкова с Паулиной Андреевой, которые в актерской среде обсуждают до сих пор.

Владимир Машков и Паулина Андреева

По словам сокурсников Паулины, Владимир Львович обратил внимание на Паулину еще на третьем курсе Школы-студии МХАТ и лично подходил к ней, чтобы выразить восхищение ее красотой. В театральных кругах считали, что именно его протекция помогла Паулине Андреевой попасть в сериал "Оттепель". И, возможно, поющую героиню, вписали в сценарий специально для нее.

Паулина Андреева. Фото: Global Look Press

Позже, по слухам, Машков рекомендовал ее на роль в "Григории Р." о Григории Распутине. Хотя съемки шли в родном для Паулины Петербурге, она жила не с родителями, а в номере артиста в отеле "Астория". Их тайну раскрыл водитель, проболтавшийся, что отвозил Андрееву "как обычно в отель".

К тому же по выходным пару видели в ресторанах недалеко от квартиры Машкова. Актер не скрывал своих чувств: на 26-летие Паулины он усыпал лепестками роз путь от входа в театр до сцены, где коллектив поздравлял виновницу торжества.

"Он смог убедить Табакова, который часто прислушивался к его мнению, что Андреева — сокровище, способное озарить нереальным светом весь зал, — говорили о Машкове сотрудники МХТ. — Сначала она была стажеркой, но быстро стала полноценной штатной единицей. Правда, с не самой фееричной зарплатой. Но Паулина неплохо зарабатывала в кино".

Говорили, что этот страстный роман длился несколько лет и прервался, когда Андреева познакомилась с Федором Бондарчуком. Были ли эти отношения чем-то серьезным или просто сплетнями — остается загадкой.

Также Владимиру Машкову приписывали роман с 23-летней актрисой Ксенией Утехиной. Однако она опровергла эти слухи. Да и сам Владимир Львович не подтвердил их.

Кто занимает сердце любвеобильного актера теперь — тайна за семью печатями.

