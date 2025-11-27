Личная жизнь Владимира Машкова: четыре брака и слухи об отношениях с Паулиной Андреевой

27 ноября 62 года отмечает известный актер Владимир Машков. Однако актер, худрук "Табакерки" прославился не только своей фильмографией, но и многочисленными романами.
Как говорили в кулуарах, Владимир Львович никогда не скрывал, что самая лучшая женщина для него — новая. Давайте вспомним, на ком был женат и кому признавался в любви звезда сериала "Ликвидация" и фильма "Папа".
Первая жена Владимира Машкова Елена Шевченко
Со своей первой женой, Еленой Шевченко, актер сошелся еще в молодости. Их страстные отношения быстро привели к браку, в котором родилась дочь Маша. Однако союз распался, когда девочка была еще ребенком. Несмотря на развод, Машков продолжал поддерживать с дочерью теплые отношения.
Яблоком раздора между Марией и Владимиром стали политические разногласия. Режиссер потребовал, чтобы дочка, эмигрировавшая в США, вернулась на Родину. Мария же не только ослушалась отца, но и рассказала в интервью западным медиа о конфликте с ним.
С тех пор их молчание длится уже более двух лет. За это время Мария получила гражданство США. Актриса откровенно призналась в соцсетях, что им не удалось найти взаимопонимание. И она говорит об этом открыто.
Алена Хованская и Ксения Терентьева
Второй женой Владимира Машкова стала Алена Хованская, студентка Школы-студии МХАТ. К тому времени Владимир Львович был уже знаменит, и поклонницы слетались на свет его славы как бабочки к огню. По слухам, именно измены актера привели к расставанию пары.
В конце 1990-х на фестивале "Кинотавр" судьба свела известного артиста с журналисткой и модельером Ксенией Терентьевой. Ксения покорила Владимира Львовича своим интеллектом и яркостью.
Так, она помогала ему с английским для голливудских съемок, подбирала сценические образы и сопровождала на светских раутах. Влюбленные не только поженились, но и повенчались. Несмотря на это, через несколько лет ветреный артист закрутил роман с американской актрисой украинского происхождения Оксаной Шелест.
Владимир Машков. Фото: Global Look Press
Владимир Машков и Оксана Шелест
Пока Терентьева оставалась в Москве, отношения Владимира Машкова с Шелест в Америке становились все серьезнее. В результате актер решил разорвать брак с третьей женой и создать новую семью.
Он даже усыновил сына Оксаны от предыдущего брака, Андрея, и уверял окружение, что, наконец обрел свою "вторую половинку". Однако и в их браке наступил кризис: Шелест начала подозревать мужа в неверности и грозилась разводом.
Спустя несколько лет в СМИ начали появляться слухи о возобновлении отношений Машкова с его бывшей супругой Ксенией, что породило разговоры о возможном воссоединении пары. Однако сын Оксаны Шелест опроверг эту информацию, заявив, что его родители по-прежнему вместе, живут в доме в Америке и лишь периодически наведываются туда.
Информация о личной жизни актера оставалась крайне противоречивой. По одним данным, пара давно официально развелась, по другим — их союз сохранился. Высказывалась и версия, что они, расторгнув брак, снова сошлись и живут без официального оформления. Сам Машков предпочитал не комментировать слухи о своей семье.
Публика постоянно строила догадки, кому же знаменитый ловелас подарит свое внимание на этот раз. О верности супруге, Оксане Шелест, не было и речи: артиста то и дело замечали в обществе молодых спутниц.
Слухи о романе с Дарьей Кулидой
Например, в 2014 году его заметили в кафе с 20-летней Дарьей Кулидой, которая играла в его спектакле "№ 13D" немую роль горничной. Инсайдеры видели, как Дарья оживленно беседует с мэтром. При этом оба были укрыты одним пледом.
Однако слухи об их романе быстро сошли на нет, в отличии от историй об отношениях Машкова с Паулиной Андреевой, которые в актерской среде обсуждают до сих пор.
Владимир Машков и Паулина Андреева
По словам сокурсников Паулины, Владимир Львович обратил внимание на Паулину еще на третьем курсе Школы-студии МХАТ и лично подходил к ней, чтобы выразить восхищение ее красотой. В театральных кругах считали, что именно его протекция помогла Паулине Андреевой попасть в сериал "Оттепель". И, возможно, поющую героиню, вписали в сценарий специально для нее.
Паулина Андреева. Фото: Global Look Press
Позже, по слухам, Машков рекомендовал ее на роль в "Григории Р." о Григории Распутине. Хотя съемки шли в родном для Паулины Петербурге, она жила не с родителями, а в номере артиста в отеле "Астория". Их тайну раскрыл водитель, проболтавшийся, что отвозил Андрееву "как обычно в отель".
К тому же по выходным пару видели в ресторанах недалеко от квартиры Машкова. Актер не скрывал своих чувств: на 26-летие Паулины он усыпал лепестками роз путь от входа в театр до сцены, где коллектив поздравлял виновницу торжества.
"Он смог убедить Табакова, который часто прислушивался к его мнению, что Андреева — сокровище, способное озарить нереальным светом весь зал, — говорили о Машкове сотрудники МХТ. — Сначала она была стажеркой, но быстро стала полноценной штатной единицей. Правда, с не самой фееричной зарплатой. Но Паулина неплохо зарабатывала в кино".
Говорили, что этот страстный роман длился несколько лет и прервался, когда Андреева познакомилась с Федором Бондарчуком. Были ли эти отношения чем-то серьезным или просто сплетнями — остается загадкой.
Также Владимиру Машкову приписывали роман с 23-летней актрисой Ксенией Утехиной. Однако она опровергла эти слухи. Да и сам Владимир Львович не подтвердил их.
Кто занимает сердце любвеобильного актера теперь — тайна за семью печатями.
А вам нравится Владимир Машков? Делитесь в комментариях!