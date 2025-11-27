Личная жизнь Владимира Машкова: четыре брака и слухи об отношениях с Паулиной Андреевой

27 ноября 62 года отмечает известный актер Владимир Машков. Однако актер, худрук "Табакерки" прославился не только своей фильмографией, но и многочисленными романами.

Как говорили в кулуарах, Владимир Львович никогда не скрывал, что самая лучшая женщина для него — новая. Давайте вспомним, на ком был женат и кому признавался в любви звезда сериала "Ликвидация" и фильма "Папа".

Первая жена Владимира Машкова Елена Шевченко

Со своей первой женой, Еленой Шевченко, актер сошелся еще в молодости. Их страстные отношения быстро привели к браку, в котором родилась дочь Маша. Однако союз распался, когда девочка была еще ребенком. Несмотря на развод, Машков продолжал поддерживать с дочерью теплые отношения.

Яблоком раздора между Марией и Владимиром стали политические разногласия. Режиссер потребовал, чтобы дочка, эмигрировавшая в США, вернулась на Родину. Мария же не только ослушалась отца, но и рассказала в интервью западным медиа о конфликте с ним.

С тех пор их молчание длится уже более двух лет. За это время Мария получила гражданство США. Актриса откровенно призналась в соцсетях, что им не удалось найти взаимопонимание. И она говорит об этом открыто.

Алена Хованская и Ксения Терентьева

Второй женой Владимира Машкова стала Алена Хованская, студентка Школы-студии МХАТ. К тому времени Владимир Львович был уже знаменит, и поклонницы слетались на свет его славы как бабочки к огню. По слухам, именно измены актера привели к расставанию пары.

В конце 1990-х на фестивале "Кинотавр" судьба свела известного артиста с журналисткой и модельером Ксенией Терентьевой. Ксения покорила Владимира Львовича своим интеллектом и яркостью.

Так, она помогала ему с английским для голливудских съемок, подбирала сценические образы и сопровождала на светских раутах. Влюбленные не только поженились, но и повенчались. Несмотря на это, через несколько лет ветреный артист закрутил роман с американской актрисой украинского происхождения Оксаной Шелест.