Личная жизнь Тимура Батрутдинова: дружба на грани с Бузовой, слухи о романе с экс-пассией Тимати, отношения с Аей из "Города 312"

Кстати, это уже не первый подкат Тимура к участнице реалити-шоу. Так, на проекте "Выжить в Дубае" он приглядел Ангелину Татарченкову, музыкального руководителя из детского сада в Свердловской области. На шоу Батрутдинов называл ее будущей женой и матерью своих детей.

Однако во время испытаний артист не помогал Ангелине, объясняя это тем, что они соперники. Несмотря на эти громкие заявления, отношения не получили своего развития.

Татарченкова заявила, что у нее есть молодой человек за пределами проекта. И она не планирует ему изменять.

Шоу "Холостяк"

А один из сезонов шоу "Холостяк" в 2015 году вообще был заточен под Тимура.

Победу тогда одержала арт-директор ресторана Дарья Канануха. Как рассказывала Дарья, после окончания шоу между ними начался роман.

Однако, как утверждает Дарья, Батрутдинов не предпринял никаких усилий для сохранения и развития этих отношений. В итоге девушка решила вернуться на малую родину, в Казань.