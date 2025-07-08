Личная жизнь Тимура Батрутдинова: дружба на грани с Бузовой, слухи о романе с экс-пассией Тимати, отношения с Аей из "Города 312"

Юморист Тимур Батрутдинов увлекся внучкой первого президента Узбекистана Мариам Тилляевой. В недавнем выпуске психологического реалити "Мастер игры" он отметил, что у нее добрая, светлая энергетика.
Также Тимур сказал Мариам, что между ними возникла химия. Однако Тилляева не оценила души прекрасные порывы комика.
Попытки Тимура Батрутдинова найти любовь на реалити-шоу
Впоследствии она призналась, что слово "химия" для нее ассоциируется исключительно со школьным предметом. А оказывается, это подкат из разряда 30 плюс. В общем, 26-летняя Мариам намекнула, что ей нравятся парни помоложе 47-летнего Батрутдинова.
"Когда вот так со мной флиртуют, мне чуть-чуть некомфортно от этого, потому что я не знаю, что отвечать. Я начинаю говорить всякую чепуху", — заявила Мариам Тилляева.
Тимур Батрутдинов и Мариам Тилляева. Фото: кадр из шоу "Мастер игры"
Кстати, это уже не первый подкат Тимура к участнице реалити-шоу. Так, на проекте "Выжить в Дубае" он приглядел Ангелину Татарченкову, музыкального руководителя из детского сада в Свердловской области. На шоу Батрутдинов называл ее будущей женой и матерью своих детей.
Однако во время испытаний артист не помогал Ангелине, объясняя это тем, что они соперники. Несмотря на эти громкие заявления, отношения не получили своего развития.
Татарченкова заявила, что у нее есть молодой человек за пределами проекта. И она не планирует ему изменять.
Шоу "Холостяк"
А один из сезонов шоу "Холостяк" в 2015 году вообще был заточен под Тимура.
Победу тогда одержала арт-директор ресторана Дарья Канануха. Как рассказывала Дарья, после окончания шоу между ними начался роман.
Однако, как утверждает Дарья, Батрутдинов не предпринял никаких усилий для сохранения и развития этих отношений. В итоге девушка решила вернуться на малую родину, в Казань.
Тимур Батрутдинов. Фото: кадр из шоу "Холостяк"
Тем не менее участие в шоу положительно повлияло на карьеру Кананухи. Она приобрела известность, открыла собственный бизнес и активно развивает свои социальные сети.
Чем закончилась первая любовь
А если забыть про реалити, первые серьезные отношения в жизни шоумена начались еще в студенческие годы. Его избранницей стала однокурсница Тамара Аронова.
Тамара познакомила Тимура со своими родителями, которые тепло приняли его в свою семью. Многие из окружения пары предполагали, что эти отношения завершатся свадьбой.
Однако Тамара столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. Болезнь привела к тому, что девушка не могла иметь детей. По информации СМИ, именно эти трудности привели к расставанию влюбленных.
Несмотря на разрыв, они сумели сохранить хорошие отношения. Отец Тамары признавался журналистам, что дочь до сих пор по-дружески общается с Тимуром.
Дружба на грани с Ольгой Бузовой
Долгое время ходили слухи о романтической связи между Тимуром Батрутдиновым и Ольгой Бузовой. Но сами звезды утверждают, что их связывают только дружеские отношения. Как выражалась сама Ольга, это такая дружба на грани
Они вместе участвовали в проекте "План Б", где еще раз подчеркнули свой неромантический статус.
Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова. Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press
В 2018 году Тимура Батрутдинова заметили в компании Алены Шишковой, бывшей девушки Тимати. Ходили слухи, что комик якобы в нее влюбился. Позднее Батрутдинов опровергал эти сплетни.
Он рассказал, что с Аленой они познакомились на съемках и один раз вместе пообедали. Причем в компании коллег, а не наедине.
Роман с Аей из "Города 312"
Кроме того, в 2022 году солистка группы "Город 312" Ая сообщила, что у нее и Тимура Батрутдинова когда-то случились близкие отношения. Но, к сожалению, со временем прекратились. Комик подтвердил эту информацию.
В общем, почему Батрутдинов до сих пор не нашел ту, единственную — тайна за семью печатями. Парень он видный, талантливый, успешный. И кажется, что добрый по характеру.
Почему же личная жизнь складывается не в его пользу? Пока мы этого не знаем. Но большой и чистой любви Тимур Батрутдинов явно заслужил!
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