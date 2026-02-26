Личная жизнь Петра Чернышева: слухи о романе с актрисой и причем здесь подруга Анастасии Заворотнюк

6 февраля Петр Чернышев отметил 55-летие. С днем рождения фигуриста поздравила его давняя подруга – Татьяна Навка. В своем поздравлении Татьяна подчеркнула, что таких цельных, порядочных и верных людей, как Петр, сейчас единицы.

Многие согласятся, что слова Татьяны доказывает отношение Петра к его ушедшей жене Анастасии Заворотнюк. Актрисы не стало 29 мая 2024 года. И фигурист остается верен памяти любимой супруги.

Как живет Петр Чернышев после этой потери?

Как Петр Чернышев вернулся к работе

После утраты жены, умершей от рака, Петр Чернышев отошел от публичной жизни и погрузился в свое горе. Лишь однажды, в августе 2024 года, он ненадолго появился на публике — на презентации ледового шоу в Сочи вместе с дочерью Милой.

Поклонников тогда поразила его внешность: фигурист выглядел постаревшим, очень похудевшим и утратившим прежнюю энергию. В СМИ даже обсуждали возможные проблемы со здоровьем.

Однако 1 ноября 2024 года Чернышев впервые после похорон вернулся на лед в спектакле "Вечера на хуторе 2.0". Исполняя роль князя Потемкина, он не снял обручальное кольцо, что стало трогательной данью памяти жены. Публика тепло поддержала его возвращение, понимая, что теперь он должен думать о будущем их общей дочери.

Спортсмен также возобновил деятельность в своей "Школе Петра Чернышева", где создает программы для фигуристов. Он тщательно охраняет дочь от излишнего интереса публики и очень редко появляется с ней на людях.

Тем не менее, журналистам несколько раз удалось снять Милу с отцом у места захоронения Анастасии Заворотнюк. Девочка, как и отец, занимается фигурным катанием, и, возможно, в будущем ее ждет мировая известность. Поклонники же с нежностью замечают, что ребенок — вылитая копия отца: с такими же светлыми волосами и глазами.