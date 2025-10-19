Личная жизнь Никиты Михалкова, о которой все говорят

Никита сызмальства славился строптивым характером, поэтому папины связи и положение в обществе не стали преградой для службы в армии. Михалков во всех интервью описывает уход на флот как демарш. В военкомате он оказался в 27, будучи выпускником ВГИКа и звездой Союза после блестящей роли в комедии "Я шагаю по Москве".

Определили в московский кавалерийский полк. Но стоило военкому намекнуть на блатное происхождение Михалкова, как дерзкий парень запросился в самую далекую точку страны. Так он попал на Камчатку, где служил матросом, выходил в Тихий океан и совершил 117-дневный поход на собаках. Фраза разведчика "Уходим по одному. Если что, мы - геологи", которой Никита Сергеевич завершает каждый выпуск авторского влога "Бесогон", - как раз из армии, цитата мичмана.