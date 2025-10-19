Личная жизнь Никиты Михалкова, о которой все говорят

Уникальный режиссер, не менее блестящий актер, противоречивая личность, а еще блогер, руководитель театра, глава династии и узорешитель - в мощной фигуре Михалкова сплелись, кажется, все возможные и невозможные черты, функции и опции, таланты и страсти, доступные русскому человеку. Чего он не стесняется и порой даже заслуженно гордится. В фотоальбоме "Телепрограммы" - лишь несколько ключевых вех большого пути большого режиссера.
С папой, поэтом Сергеем Михалковым. Фото: личный архив Никиты Михалкова
Он родился после окончания Второй мировой - 21 октября 1945 года, в семье советского баснописца и поэта Сергея Михалкова и переводчицы Натальи Кончаловской. Династия Михалковых ведет начало из XIV века. Среди предков Никиты - сплошь элита: дьяк и казначей при дворе Ивана Грозного, воевода, четвероюродный брат Михаила Романова, поручик и подпоручик, герои войны с Наполеоном, статский советник и коллекционер, а еще художник Василий Суриков. Кроме того, еще в начале XIX века Михалковы породнились с другим княжеским родом - Голицыных.
Фото: личный архив Никиты Михалкова
Никита сызмальства славился строптивым характером, поэтому папины связи и положение в обществе не стали преградой для службы в армии. Михалков во всех интервью описывает уход на флот как демарш. В военкомате он оказался в 27, будучи выпускником ВГИКа и звездой Союза после блестящей роли в комедии "Я шагаю по Москве".
Определили в московский кавалерийский полк. Но стоило военкому намекнуть на блатное происхождение Михалкова, как дерзкий парень запросился в самую далекую точку страны. Так он попал на Камчатку, где служил матросом, выходил в Тихий океан и совершил 117-дневный поход на собаках. Фраза разведчика "Уходим по одному. Если что, мы - геологи", которой Никита Сергеевич завершает каждый выпуск авторского влога "Бесогон", - как раз из армии, цитата мичмана.
В фильме "Свой среди чужих, чужой среди своих". Фото: кадр из фильма
Сразу после дембеля Никита снял один из лучших фильмов на русском языке - боевик про Гражданскую войну и доверие "Свой среди чужих, чужой среди своих". Сложно поверить, но это был его первый полнометражный фильм. Режиссерские и операторские находки, гениальная музыка Эдуарда Артемьева, филигранная игра каждого без исключений артиста (Юрий Богатырев, Александр Кайдановский, Анатолий Солоницын, Александр Пороховщиков, Сергей Шакуров, Александр Калягин, Константин Райкин да и сам Михалков, собственно) - все это были признаки работы зрелого мастера, хоть и дебютанта, и хороший задел на будущее.
После были картины "Раба любви", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Родня", "Пять вечеров", "Без свидетелей" и многие другие, которые закрепили Михалкова в статусе классика русского кино и исключительного инженера человеческих душ, умеющего работать и с классикой, и с современными сюжетами. Фильм «Утомленные солнцем» сделал Никиту одним из трех советских постановщиков, удостоенных "Оскара".
Фото: личная страница Татьяны Михалковой в социальной сети.
И детей, подаривших 13 внуков, и своих студентов и актеров Никита Сергеевич воспитывает в строгости и любви. Фото: личная страница Татьяны Михалковой в социальной сети.
Можно долго спорить, Михалков сильнее как искусный режиссер или как актер бронебойного обаяния (работы в "Вокзале для двоих", "Жестоком романсе", "Жмурках", "Инспекторе ГАИ" и других картинах очень сильно тянут этот канат), но одного не отнять: Никита - и первоклассный отец, подаривший миру и публике целую плеяду одаренных детей. Артем, Надежда, Анна Михалковы - и играют, и снимают, Степан продюсирует и занимается бизнесом.
Все они востребованы, талантливы, красивы и похожи на красивых папу и маму (модель Татьяну Соловьеву; а в случае со Степаном - Анастасию Вертинскую). Пошлое кинологическое слово «порода» тут, увы, напрашивается. И какими бы непростыми отношения между ним и детьми ни были, Никита Сергеевич всегда повторяет, что воспитывал всех в строгости и любви. 13 внуков - продолжателей рода Михалковых - тому подтверждение.
Фото: Бесогон ТВ
Про регалии, ордена, медали и действующие должности Никиты Михалкова можно читать очень долго. Интереснее другое - сколько бы помоев ни выливали на него, сколько бы мемов ни делали, сколько бы роликов с цитатами ни нарезали в интернете, он продолжает двигаться вперед. И даже в условиях стремительно уходящего вперед времени режиссер нашел место в интернет-реальности - стал выпускать авторскую программу "Бесогон", где на фоне икон и "вертушек" выдает экстремально субъективную публицистику и анализ интересных ему тем.
Некоторые фразы из передач ("Иронично!", "Звенящая пошлость!") уже стали вирусными. Со многим можно не соглашаться, но миллионные просмотры и трансляции по ТВ говорят сами за себя: Михалковы умеют адаптироваться к реалиям.
Фото: Михаил Фролов/"КП"
Последний на настоящий момент фильм Михалкова вышел в 2014 году ("Солнечный удар"). Состояние здоровья не позволяет Никите Сергеевичу полноценно снимать кино, хотя от продюсирования он не отошел ("Кракен", "Пророк", "Бременские музыканты"). Основной акцент режиссер сделал на театре. Да, Михалков никогда не был театральным режиссером, хотя картины "12", "Пять вечеров" и "Без свидетелей" - фактически театральная постановка в кадре, но всегда хотел им быть. Вот и создал в 2015 году Академию кинематографического и театрального искусства, где пестует молодежь, а в 2019 году - театральную мастерскую "12", где ставит спектакли и трудоустраивает заблудших друзей. Так, из белгородской колонии в труппу студии поступил Михаил Ефремов. "Телепрограмма" поздравляет мастера с юбилеем и желает творческого долголетия. Гоните беса, Никита Сергеевич, как Егор Шилов - контру!