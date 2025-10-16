Личная жизнь Никиты Кологривого: слухи о романе с Агатой Муцениеце, возвращение к жене Александре и меланхолические бури

16 октября 31 год отмечает один из самых ярких актеров нашего кинематографа — Никита Кологривый. Сейчас артист на пике популярности. Былые скандалы как будто ушли в прошлое.

О Никите снова заговорили как о талантливом актере после участия в фильме "Август" по роману Владимира Богомолова "Момент истины", где он сыграл старшего лейтенанта Евгения Таманцева. Но не только поэтому.

На премьеру этой картины он снова пришел со своей женой — актрисой Александрой Питиримовой. Хотя в СМИ писали, что пара не живет вместе. Но, видимо, они снова воссоединились.

Как Никита Кологривый познакомился с будущей женой Александрой и как развивался их роман

Вообще, Никита и Александра вместе уже давно. Они учились в ГИТИСе на одном курсе и встречались шесть лет.

Их шестилетний роман завершился браком в 2020 году, а в 2021-м родилась дочь Есения. Кологривый, присутствовавший на родах и перерезавший пуповину, все свободное время посвящал семье.

Сам артист признавался, что семья сдерживает его импульсивность. По словам Никиты, со стороны он кажется легким человеком, но внутри него часто бушуют холерические и меланхолические бури.

Трещина в отношениях артистов появилась после того, как Никита стал в профессии нарасхват. Он просто не справлялся с огромными физическими нагрузками и свалившейся популярностью.

Почему Кологривый на время разъехался с женой, а потом снова воссоединился с ней

После семейных разногласий супруги приняли решение разъехаться, но не разводиться. Актер переехал в съемную квартиру, но продолжает участвовать в жизни семьи, проводя вместе с супругой и дочерью Есенией все важные события.

Его цель — накопить на загородный дом, пока родители жены помогают с дочерью во время ее работы в театре.