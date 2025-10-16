Личная жизнь Никиты Кологривого: слухи о романе с Агатой Муцениеце, возвращение к жене Александре и меланхолические бури

16 октября 31 год отмечает один из самых ярких актеров нашего кинематографа — Никита Кологривый. Сейчас артист на пике популярности. Былые скандалы как будто ушли в прошлое.
О Никите снова заговорили как о талантливом актере после участия в фильме "Август" по роману Владимира Богомолова "Момент истины", где он сыграл старшего лейтенанта Евгения Таманцева. Но не только поэтому.
На премьеру этой картины он снова пришел со своей женой — актрисой Александрой Питиримовой. Хотя в СМИ писали, что пара не живет вместе. Но, видимо, они снова воссоединились.
Как Никита Кологривый познакомился с будущей женой Александрой и как развивался их роман
Вообще, Никита и Александра вместе уже давно. Они учились в ГИТИСе на одном курсе и встречались шесть лет.
Их шестилетний роман завершился браком в 2020 году, а в 2021-м родилась дочь Есения. Кологривый, присутствовавший на родах и перерезавший пуповину, все свободное время посвящал семье.
Сам артист признавался, что семья сдерживает его импульсивность. По словам Никиты, со стороны он кажется легким человеком, но внутри него часто бушуют холерические и меланхолические бури.
Трещина в отношениях артистов появилась после того, как Никита стал в профессии нарасхват. Он просто не справлялся с огромными физическими нагрузками и свалившейся популярностью.
Почему Кологривый на время разъехался с женой, а потом снова воссоединился с ней
После семейных разногласий супруги приняли решение разъехаться, но не разводиться. Актер переехал в съемную квартиру, но продолжает участвовать в жизни семьи, проводя вместе с супругой и дочерью Есенией все важные события.
Его цель — накопить на загородный дом, пока родители жены помогают с дочерью во время ее работы в театре.
Никита Кологривый и Александра Питиримова в 2017 году. Фото: соцсети
Пара не комментировала публично причины конфликта, объясняя близким происходящее брачным кризисом. Очевидно, что на ситуацию повлияли и непростой характер Никиты, и его вышеупомянутые меланхолические бури.
Сейчас отношения влюбленных вроде бы восстановились. Создается впечатление, что Кологривый стал более сдержанным и освоился с новой ролью знаменитости.
В конце сентября 2025 года Никита Кологривый посетил светскую премьеру фильма “Август” вместе с супругой, неся на руках их дочь. Пара не скрывала нежности: обнималась на красной дорожке, а в один из моментов Никита поцеловал жену. На прямые вопросы о восстановлении брачных отношений оба супруга отвечать отказались.
Слухи о романе Никиты Кологривого и Агаты Муцениеце
Одно время ходили слухи об отношениях Никиты Кологривого и Агаты Муцениеце. Артисты сблизились на съемках фильма "Я медведь", где они сыграли супругов, спасающих медвежонка.
Никита Кологривый и Агата Муцениеце. Фото: соцсети
"Можно сказать, что это был роман, если это кому-то нравится. Но как был, так и сплыл. Недолгий совершенно. Я думаю, это потребность всех артистов, которые играют пары в кино.
Это такая помощь игре. Поиск тепла и так далее и тому подобное", — признавался Никита в интервью Лауре Джугелии для ее YouTube-проекта Fame Time.
Потом Агата Муцениеце отреагировала на слова экранного мужа из ленты "Я медведь", но ее позиция лишь запутала ситуацию. Если Никита намекал на взаимные чувства, то Агата будто опровергала их. Возможно, от обиды.
Тогда в своем телеграм-канале она процитировала Фаину Раневскую, которая жаловалась на несносных журналистов, вечно сочиняющих о ней всякие небылицы.
А позже Никита вообще признался представителям СМИ, что просто потроллил их. Мол, про свой роман с Агатой Муцениеце рассказал всем назло. Об этом писало издание
Впрочем, сейчас эта история явно не актуальна для обоих актеров. Агата счастлива со своим мужем, аккордеонистом-виртуозом Петром Дрангой и находится на последних месяцах беременности.
Да и сам Никита готов работать над восстановлением семейного счастья с женой Александрой.
А что вы думаете о Никите Кологривом? Пишите в комментариях!