Личная жизнь Натальи Штурм: "Школьный роман" с Романом Абрамовичем и Александром Новиковым, агрессивный муж и отношения с молодыми альфонсами

Роман с Романом Абрамовичем

Впрочем, ей не привыкать к разному типу мужчин: от альфонсов до олигархов. Так, Наталья Штурм встречалась даже с Романом Абрамовичем. Но есть нюанс – в школьные годы, когда он еще не являлся владельцем "заводов, газет и пароходов". Певица сохранила самые теплые воспоминания о бизнесмене.

По словам Натальи, ее школьный роман с Романом начался в 15 лет, но многие детали их встреч стерлись из памяти. Хотя певица все же помнит, как однажды они вышли на балкон, и одноклассник приобнял ее.

Кстати, Штурм не считает Абрамовича своей первой любовью. По ее словам, в юности они просто приятно проводили время вместе, и будущий политик и миллиардер тогда ничем не выделялся среди других ребят. Как вспоминала Наталья, в тот период у Абрамовича не было денег. Но когда друзья скидывались на общие нужды, Роман всегда участвовал в сборах наравне со всеми.

"Мы вместе занимались математикой, он мне помогал. Для меня он был просто хорошим парнем. И, кстати, он остался таким же, каким был тогда", — делилась с журналистами исполнительница.

Наталья Штурм и Александр Новиков

А первыми серьезными отношениями Натальи Штурм можно считать встречу с композитором, известным шансонье Александром Новиковым, который впоследствии стал ее продюсером и помог выйти на большую сцену. Именно он написал для молодой артистки песню "Окончен школьный роман", которая мгновенно стала хитом.

Вместе с этим хитом и еще несколькими песнями певица и ее продюсер и гастролировали по стране.

По словам Натальи, Новиков полностью взял на себя заботу о ней: сделал ремонт в ее коммунальной квартире, обновил гардероб, купил дорогую шубу ее матери. Однако, по словам артистки, оградил от друзей, проявлял строгость в отношениях, считая, что тем самым мотивирует свою подопечную на успех.

Мать Натальи поощряла этот романтический и творческий союз, желая видеть рядом с дочерью влиятельного и обеспеченного мужчину. Несмотря на это, через четыре года пара рассталась.