Личная жизнь Натальи Штурм: "Школьный роман" с Романом Абрамовичем и Александром Новиковым, агрессивный муж и отношения с молодыми альфонсами

Певица Наталья Штурм вновь оказалась в центре внимания общественности. 59-летняя эпатажная артистка вышла замуж за 34-летнего массажиста Сергея Федорова. Правда, не по-настоящему, а понарошку, в рамках шоу "Свадьба вслепую" на канале "Пятница!".
По условиям проекта участники передачи должны прожить неделю вместе. И за этот период решить, не разойдутся ли дальше их пути.
Правда, Сергей Федоров не такой уж завидный жених. По словам Натальи Штурм, он до сих пор живет с мамой и не имеет постоянного заработка.
"Мама воспитала из него такой вот тип: мамкин пирожок. Сын — не пришей к кафтану рукав, не может ничем заниматься и ищет себе богатую тетку, которая будет его содержать. Он признался, что альфонсизм для него — нормальное, органичное существование", — посетовала артистка.
Наталья Штурм и Сергей Федоров. Фото: телеканал "Пятница!"
Роман с Романом Абрамовичем
Впрочем, ей не привыкать к разному типу мужчин: от альфонсов до олигархов. Так, Наталья Штурм встречалась даже с Романом Абрамовичем. Но есть нюанс – в школьные годы, когда он еще не являлся владельцем "заводов, газет и пароходов". Певица сохранила самые теплые воспоминания о бизнесмене.
По словам Натальи, ее школьный роман с Романом начался в 15 лет, но многие детали их встреч стерлись из памяти. Хотя певица все же помнит, как однажды они вышли на балкон, и одноклассник приобнял ее.
Кстати, Штурм не считает Абрамовича своей первой любовью. По ее словам, в юности они просто приятно проводили время вместе, и будущий политик и миллиардер тогда ничем не выделялся среди других ребят. Как вспоминала Наталья, в тот период у Абрамовича не было денег. Но когда друзья скидывались на общие нужды, Роман всегда участвовал в сборах наравне со всеми.
"Мы вместе занимались математикой, он мне помогал. Для меня он был просто хорошим парнем. И, кстати, он остался таким же, каким был тогда", — делилась с журналистами исполнительница.
Наталья Штурм и Александр Новиков
А первыми серьезными отношениями Натальи Штурм можно считать встречу с композитором, известным шансонье Александром Новиковым, который впоследствии стал ее продюсером и помог выйти на большую сцену. Именно он написал для молодой артистки песню "Окончен школьный роман", которая мгновенно стала хитом.
Вместе с этим хитом и еще несколькими песнями певица и ее продюсер и гастролировали по стране.
По словам Натальи, Новиков полностью взял на себя заботу о ней: сделал ремонт в ее коммунальной квартире, обновил гардероб, купил дорогую шубу ее матери. Однако, по словам артистки, оградил от друзей, проявлял строгость в отношениях, считая, что тем самым мотивирует свою подопечную на успех.
Мать Натальи поощряла этот романтический и творческий союз, желая видеть рядом с дочерью влиятельного и обеспеченного мужчину. Несмотря на это, через четыре года пара рассталась.
Наталья Штурм в 2015 году. Фото: Global Look Press
Браки Натальи Штурм
Своего же первого супруга, Сергея Деева, Наталья встретила еще во время учебы в музыкальном училище. В 1989 году у пары родилась дочь Елена. Но спустя четыре года они развелись.
После непродолжительного периода одиночества певица вышла замуж за уроженца Турции. Однако этот союз оказался еще менее долговечным - Наталья быстро осознала несовместимость характеров и менталитетов.
В 2003 году она вновь вышла замуж, на этот раз за бизнесмена Игоря Павлова. Свадьба прошла с размахом, в элитном московском ресторане с сотнями гостей. Год спустя у пары, благодаря процедуре ЭКО, родился сын Арсений.
Брак оказался неудачным. Как позднее рассказывала Штурм, ее супруг нередко прибегал к рукоприкладству. После нескольких лет сложных отношений супруги расстались. И по решению суда их сын Арсений остался проживать с отцом. Наталья могла видеться с ребенком только в выходные дни.
Наталья Штурм. Фото: Наталья Логинова/ Global Look Press
Отношения Натальи Штурм с мужчинами намного моложе и не только
В 2016 году Наталья Штурм, всегда внимательно относившаяся к своей внешности, приняла участие в шоу "На 10 лет моложе". Певица прошла через серию пластических операций: коррекцию формы лица и губ, увеличение груди. Стилисты программы создали для нее новый образ, подобрав другой стиль одежды и макияжа.
На проекте Штурм объяснила свое преображение новыми романтическими отношениями: она готовилась к браку с жителем Амстердама Тиграном Арутюняном, который был младше ее на 17 лет. Ради этих отношений певица решила радикально омолодиться.
Однако свадьба так и не состоялась, а последующие пассии Натальи также можно назвать "транзитными пассажирами". Они входили в судьбу певицы лишь на время, да и то приносили с собой кучу неприятностей.
В 2018 году Штурм и ее новый возлюбленный, актер Дмитрий Митюрич, появились в шоу "Звезды сошлись". На этой программе артист обвинил певицу в домогательствах и продемонстрировал их интимные фото и видео. Во время эфира Наталья даже напала на бывшего ухажера.
Наталья Штурм снова появилась на телешоу спустя год, обратившись к публике за помощью. Она заявила, что ее новый 20-летний возлюбленный Даниил Никитин пользовался ее славой и деньгами и параллельно собирал на женщину компромат. Также артистка сообщила, что избранник якобы применял физическое насилие по отношению к ее сыну.
Но вместо ожидаемой поддержки Штурм столкнулась с волной критики. Хейтеры припомнили ей откровенные снимки в соцсетях и намекнули, что исполнительнице стоит задуматься о своем моральном облике.
Наталья Штурм. Фото: Global Look Press
В 2019 году у певицы начался роман с японским архитектором Иошито, который был младше ее на двадцать лет. Но уж после нескольких месяцев совместных путешествий отношения завершились.
В 2021 году исполнительница влюбилась в дирижера оркестра Дерека Глисона, который, в отличие от предыдущих партнеров, был на три года старше певицы. Однако и эти отношения ничем не закончились.
Стоит добавить и о романе Натальи Штурм с ювелиром по имени Альберт. Она признавалась, что собиралась за него замуж и даже восстановила девственность ради этого мужчины.
Но потом Штурм передумала играть свадьбу. Альберт отнесся к решению экс-избранницы философски. Мол, Наталья человек творческий, импульсивный. Да и бывшая его жена, балерина Большого театра, вела себя также – ругала мужчину даже за то, что он еще не успел совершить.
Все-таки пожелаем Наталье Штурм счастья в личной жизни!