Личная жизнь Ларисы Долиной: увела из семей двух будущих мужей и сама ушла от третьего

10 сентября свой 70-летний юбилей отмечает знаменитая певица Лариса Долина. Многие знают ее по хиту "Погода в доме". Но говорят, одно время певица плакала, исполняя эту песню.
Просто тогда рушился ее брак со вторым мужем. Сама артистка уже влюбилась в другого мужчину, на 13 лет моложе ее самой. О том, как это случилось, и кто поселился в сердце Ларисы Александровны сегодня — в материале Teleprogramma.org.
Первый муж Ларисы Долиной Анатолий Миончинский: "Я на нее накинулся: "Лариса, ты же знаешь, я женат!"
Все супруги певицы были связаны с творческими профессиями. Ее первым избранником стал джазовый музыкант Анатолий Миончинский. В этом браке родилась единственная дочь артистки, Ангелина. Сейчас ей уже 42 года, женщина воспитывает 13-летнюю дочку Александру.
В 2010 году Анатолий Миончинский дал интервью "Комсомольской правде", в котором рассказал подробности отношений с Ларисой Долиной.
Как вспоминал тогда Анатолий, в августе 1978 года у него случилось страшное горе. От лейкемии умер восьмилетний сын музыканта Георгий. Они с супругой знали об этом страшном диагнозе три года, однако все же надеялись на лучшее.
Анатолий Миончинский признавался, что тяжело переживал трагедию и практически полгода не разговаривал. Искал утешение в алкоголе, выпивая по бутылке водки в день. Но, конечно, не прекращал заниматься творчеством. Однажды он поехал на гастроли с ансамблем Анатолия Кролла. И в один из вечеров также сильно выпил…
"Наутро чувствую: в моей постели кто-то шевелится. Поднимаю одеяло, а там сюрприз — Долина! Господи, что я натворил! Поймите, я порядочный человек.
Я на нее накинулся: "Лариса, ты же знаешь, я женат! Только полгода прошло, как мы потеряли сына. Я не могу нанести жене второй удар", — рассказывал Анатолий "Комсомолке".
Тем не менее через полгода Анатолий Миончинский и Лариса Долина поженились. Но в том интервью музыкант жалел, что все сложилось именно таким образом.
"Глупо получилось. Потому что Людмила — удивительный человек, я очень ее любил. Она музыковед, очень помогла мне по жизни..." — вспоминал Анатолий Миончинский.
Как рассказывала сама Лариса Долина, брак распался, потому что она устала от пьянок мужа.
Почему певица ушла от Виктора Митязова
Вторым супругом Ларисы Долиной стал бас-гитарист Виктор Митязов. Он тепло принял дочь певицы и занялся продюсированием ее концертов. Вместе они приобрели квартиру в центре Москвы и даже планировали покупку недвижимости в Майами.
Тем не менее влюбленные не были женаты официально. Виктор считал, что их отношения безупречны и им ничего не может помешать. Но неожиданно в 42 года Лариса Александровна влюбилась как девочка.
Лариса Долина о третьем муже Илье Спицыне: "Я почувствовала, что это самая сильная любовь, которая, может быть, бывает лишь раз в жизни"
Бас-гитарист Илья Спицын присоединился к коллективу певицы уже после записи хита "Погода в доме". И артистка не устояла перед музыкантом, который, к слову, был на 13 лет моложе ее.
Митязов пытался уговорить супругу не разрушать семью, но Долина оставалась непреклонной. Кстати, Спицын тоже был женат. И его супруга Алена Попова ждала ребенка…
"Я бы, наверное, не решилась на такой крутой поворот, если хотя бы чуточку сомневалась в себе или в Илье. Я почувствовала, что это самая сильная любовь, которая, может быть, бывает лишь раз в жизни", — признавалась артистка.
Их брак действительно оказался прочным и продлился 18 лет, до 2016 года. Пара рассталась, сохранив, по словам музыканта, дружеские отношения. Причины развода Лариса Александровна не раскрывает.
Но позже в СМИ написали, что Спицын якобы нашел молодую любовницу. И она даже родила от него дочку Амелию.
В свежем интервью "Комсомольской правде" певица призналась, что больше не спешит в ЗАГС. Мол, три раза была замужем. И этого вполне достаточно. А крепкое плечо ей всегда может подставить кто-то из друзей.
Однако на вопрос, что певица ценит в мужчине, она ответила, что силу воли и характер.
"Он должен быть очень целеустремленным. Должен при необходимости встать на защиту, должен с уважением относиться к женщинам. И, конечно, он должен уметь любить", — отметила артистка.
Все же пожелаем Ларисе Александровне, чтобы такой мужчина нашелся!