Личная жизнь Ларисы Долиной: увела из семей двух будущих мужей и сама ушла от третьего

10 сентября свой 70-летний юбилей отмечает знаменитая певица Лариса Долина. Многие знают ее по хиту "Погода в доме". Но говорят, одно время певица плакала, исполняя эту песню.

Просто тогда рушился ее брак со вторым мужем. Сама артистка уже влюбилась в другого мужчину, на 13 лет моложе ее самой. О том, как это случилось, и кто поселился в сердце Ларисы Александровны сегодня — в материале Teleprogramma.org.

Первый муж Ларисы Долиной Анатолий Миончинский: "Я на нее накинулся: "Лариса, ты же знаешь, я женат!"

Все супруги певицы были связаны с творческими профессиями. Ее первым избранником стал джазовый музыкант Анатолий Миончинский. В этом браке родилась единственная дочь артистки, Ангелина. Сейчас ей уже 42 года, женщина воспитывает 13-летнюю дочку Александру.

В 2010 году Анатолий Миончинский дал интервью "Комсомольской правде", в котором рассказал подробности отношений с Ларисой Долиной.

Как вспоминал тогда Анатолий, в августе 1978 года у него случилось страшное горе. От лейкемии умер восьмилетний сын музыканта Георгий. Они с супругой знали об этом страшном диагнозе три года, однако все же надеялись на лучшее.

Анатолий Миончинский признавался, что тяжело переживал трагедию и практически полгода не разговаривал. Искал утешение в алкоголе, выпивая по бутылке водки в день. Но, конечно, не прекращал заниматься творчеством. Однажды он поехал на гастроли с ансамблем Анатолия Кролла. И в один из вечеров также сильно выпил…

"Наутро чувствую: в моей постели кто-то шевелится. Поднимаю одеяло, а там сюрприз — Долина! Господи, что я натворил! Поймите, я порядочный человек. Я на нее накинулся: "Лариса, ты же знаешь, я женат! Только полгода прошло, как мы потеряли сына. Я не могу нанести жене второй удар", — рассказывал Анатолий "Комсомолке".

Тем не менее через полгода Анатолий Миончинский и Лариса Долина поженились. Но в том интервью музыкант жалел, что все сложилось именно таким образом.

"Глупо получилось. Потому что Людмила — удивительный человек, я очень ее любил. Она музыковед, очень помогла мне по жизни..." — вспоминал Анатолий Миончинский.

Как рассказывала сама Лариса Долина, брак распался, потому что она устала от пьянок мужа.