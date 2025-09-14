Личная жизнь Ирины Понаровской: как певица пережила уход единственного сына и помогает невестке поднимать внуков

Сцена как лекарство

В конце лета Ирина Понаровская дала концерт в Москве. В октябре будет петь в Ростове-на-Дону. По субботам она теперь в телеэфире - как член жюри в музыкальном шоу «ВИА Суперстар!» 16+. Скоро выйдет клип на песню «Мой ангел».

Понаровская продолжает переживать трагедию и выражает чувства в том числе и на сцене: «Безмерно не устану благодарить за песню «Мой ангел» автора текста замечательную Марию Захарову и гения музыки Максима Фадеева. Пусть эта песня станет символом надежды для матерей, потерявших своих детей. И, знайте, как бы нам ни было тяжело, наши ангелы всегда будут рядом с нами. Если жизнь нас оставила на этой земле продолжать свое предназначение, то наша миссия нужна для чего-то очень важного. Я это знаю, как никто другой...»

Сын артистки Энтони Родд скоропостижно скончался в сентябре 2024 года. Время не лечит душу Понаровской: «Как будто все произошло только что...» У Ирины Витальевны своя психотерапия: «Сцена - лучшее лекарство для меня и место силы». И во всех соцсетях теперь ее менеджер постоянно напоминает, что артистка готова к концертам в любой точке мира. Ей надо зарабатывать - помогать невестке Анне поднимать двух внуков. С женой сына Понаровская дружит - этим летом они вдвоем выбрались по приглашению Макса Фадеева на его концерт.

Смысл жизни - внуки

Единственного сына певица Ирина Понаровская родила от джазового музыканта Вейланда Родда (сын американских эмигрантов родился и построил карьеру в СССР). Брак продлился 7 лет, развелась из-за разгульного образа жизни Вейланда. Отец не принимал участия в жизни сына. Ирина Понаровская и ее сын Энтони были лучшими друзьями - с юности и до последних дней его жизни каждый день по часу говорили по телефону. Секретов друг от друга у матери и сына не было.

Энтони Родд умер незадолго до 40-летия. Когда жена и дети спали, он пошел принимать душ. Любил контрастный. Анна нашла мужа мертвым в ванной комнате уже под утро: сердечный приступ случился, пока он принимал душ... Скоропостижная смерть молодого здорового мужчины стала шоком для всех, кто знал Энтони, так как он не жаловался на проблемы со здоровьем. У Тони (так его называли близкие) осталась семья - жена, 11-летний сын Эрик и 7-летняя дочь Шарлотта. И мама. Ирина Понаровская часто приезжала (и продолжает это делать) к семье сына в столицу из Петербурга, где живет. Понаровская души не чает во внуках и старается их навещать при первой же возможности. Концерты и телесъемки в Москве - это еще и дополнительные встречи с любимыми внуками.

Ирина Понаровская говорит, что у нее прекрасная семья: «Внуки чудесные, две маленькие копии - сладкие, любящие, очень понимающие, очень тонкие. На невероятной связи со мной. Я не могу их оставить без папиного тепла, поэтому в 10 раз больше сейчас хочу им отдать. Вот это держит. Есть голова, сердца - нет. Если мне продиктовано просыпаться, жить (не знаю, как теперь называется мое существование)... Надо что-то делать, лечь умирать проще всего. Я хочу увидеть взрослеющих деток, у меня чудеснейшая невестка - талантливый художник с большой перспективой...» ￼