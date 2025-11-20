Личная жизнь Андриса Лиепы: впервые женился по расчету, уехал за второй женой в Америку, нашел новую супругу в церкви

Личная жизнь Андриса Лиепы — четыре брака известного артиста балета Андриса Лиепы. Первый из них продлился год, четвертый был заключен в ноябре 2025 года.
Известный артист балета и хореограф Андрис Лиепа снова женился. Он обвенчался со своей супругой Аллой в московском храме Воскресения Словущего, что в Брюсовом переулке. Интересно, что именно в этой церкви пара и познакомилась.
До замужества Алла помогала настоятелю храма в социальной работе, но, выйдя замуж, оставила службу и взяла фамилию мужа. Скорее всего, супруги останутся прихожанами этого храма, так как живут совсем рядом — в доме, где установлена мемориальная доска в честь отца Андриса, Мариса Лиепы.
До венчания с Аллой Андрис, известный хореограф, больше десяти лет провел в одиночестве. Просто прошлые отношения вычерпали из него все силы. Давайте вспомним, кто же еще занимал сердце Андриса Лиепы раньше.
Людмила Семеняка
Впервые известный артист балета отправился в ЗАГС с коллегой по Большому театру Людмилой Семенякой, старше его на десять лет. Она была знакома с его отцом, Марисом Лиепой, выступала с ним в паре и застала Андриса еще в детском возрасте.
Неудивительно, что когда молодой танцовщик стал проявлять к ней настойчивое внимание, Людмила отнеслась к этому легкомысленно и не рассматривала его как потенциального мужа.
Позже сама Семеняка допускала в интервью, что Андрисом двигали не только романтические чувства, но и прагматичный расчет. Ведь прима Большого могла поспособствовать карьере начинающего артиста. И она действительно оказывала ему поддержку, считая это естественным.
Их брак продержался недолго. Всего через год супруги осознали, что поспешили с решением. Несмотря на это, после официального развода они продолжали жить вместе еще в течение шести лет.
Жена из ООН
В конце 1980-х годов Андрис Лиепа, тогда артист балета Большого театра, предпринял довольно смелый шаг. Он уехал в США, приняв предложение Михаила Барышникова. Мотивом было простое желание танцевать, без необходимости "стоять в очереди" за восемью другими выдающимися солистами в родном театре.
Его отъезд стал прецедентом — он был первым советским артистом, получившим официальное разрешение на работу в Америке. За океаном Лиепа вновь женился на женщине старше себя, занимавшей пост в ООН. Однако этот брак, как и первый, оказался недолгим.
Андрис Лиепа. Фото: Лариса Кудрявцева / "Комсомольская правда"
Причиной разлада стали жизненные приоритеты: супруга не хотела сопровождать его в поездках, а когда артисту поступило привлекательное предложение из Мариинского театра, она отказалась менять страну проживания. Много лет спустя Лиепа признается, что в той непростой ситуации расставание было единственно верным выходом.
Екатерина Катковская
Идея третьего брака не прельщала Андриса Лиепу, и он не горел желанием идти в ЗАГС. Не хотел вновь наступать на одни и те же грабли… Но судьба приготовила Андрису Лиепе сюрприз.
Его новой спутницей стала, как всегда, ослепительная красавица — балерина Мариинского театра Екатерина Катковская, моложе его на десять лет.
Сблизились они во время парижских гастролей и впоследствии начали жить вместе. Несмотря на это, до официального замужества прошло шесть лет.
В питерском ресторане на канале Грибоедова, получив от нее долгожданное "да", Андрис в порыве чувств снял с руки дорогие часы и бросил их в воду. Такой эксцентричный поступок он объяснил желанием начать отсчет времени заново. Артисты балета сыграли свадьбу, на свет появилась дочь Ксения.
Их венчанный союз на протяжении полутора десятилетий казался окружающим незыблемым и идеальным. Но это счастье было лишь иллюзией. В итоге супруги решили развестись. Их разрыв наделал много шума в прессе.
Бывшие супруги не смогли найти компромисс, и Катерина потребовала фиксированные алименты — 19 000 рублей. Эта сумма выглядела особенно контрастно на фоне слухов о том, что обучение их общей дочери в швейцарском колледже обходилось в семь миллионов рублей в год.
Андрис Лиепа с женой Екатериной и дочерью. Фото: Борис Кудрявов / "Комсомольская правда"
Позиции супругов относительно причин развода кардинально различаются. Если жена Лиепы винит в распаде семьи его тяжелый характер, вспыльчивость и агрессию, негативно влиявшие на домашний уклад, то сам артист полностью отвергает эти обвинения. Свою точку зрения он объясняет иначе: брак исчерпал себя из-за мировоззренческих разногласий и большой разницы в возрасте.
"Я жене никогда не изменял. Но если она меня в чем-то обвиняет, то пусть. Это ее право. Нам стало сложно жить вместе. Ксения любила красивые города, отдых у моря, а меня все это тяготило", — заключил артист.
После этого тяжелого разрыва Андрис Лиепа больше 10 лет не решался на новые отношения. Он находил утешение в работе с молодыми артистами и постановках, а также в вере, регулярно посещая храм неподалеку от дома.
И именно в церкви он и встретил новую любовь. Хочется верить, что на этот раз настоящую!
