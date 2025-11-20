Личная жизнь Андриса Лиепы: впервые женился по расчету, уехал за второй женой в Америку, нашел новую супругу в церкви

Личная жизнь Андриса Лиепы — четыре брака известного артиста балета Андриса Лиепы. Первый из них продлился год, четвертый был заключен в ноябре 2025 года.

Известный артист балета и хореограф Андрис Лиепа снова женился. Он обвенчался со своей супругой Аллой в московском храме Воскресения Словущего, что в Брюсовом переулке. Интересно, что именно в этой церкви пара и познакомилась.

До замужества Алла помогала настоятелю храма в социальной работе, но, выйдя замуж, оставила службу и взяла фамилию мужа. Скорее всего, супруги останутся прихожанами этого храма, так как живут совсем рядом — в доме, где установлена мемориальная доска в честь отца Андриса, Мариса Лиепы.

До венчания с Аллой Андрис, известный хореограф, больше десяти лет провел в одиночестве. Просто прошлые отношения вычерпали из него все силы. Давайте вспомним, кто же еще занимал сердце Андриса Лиепы раньше.

Людмила Семеняка

Впервые известный артист балета отправился в ЗАГС с коллегой по Большому театру Людмилой Семенякой, старше его на десять лет. Она была знакома с его отцом, Марисом Лиепой, выступала с ним в паре и застала Андриса еще в детском возрасте.

Неудивительно, что когда молодой танцовщик стал проявлять к ней настойчивое внимание, Людмила отнеслась к этому легкомысленно и не рассматривала его как потенциального мужа.

Позже сама Семеняка допускала в интервью, что Андрисом двигали не только романтические чувства, но и прагматичный расчет. Ведь прима Большого могла поспособствовать карьере начинающего артиста. И она действительно оказывала ему поддержку, считая это естественным.

Их брак продержался недолго. Всего через год супруги осознали, что поспешили с решением. Несмотря на это, после официального развода они продолжали жить вместе еще в течение шести лет.

Жена из ООН

В конце 1980-х годов Андрис Лиепа, тогда артист балета Большого театра, предпринял довольно смелый шаг. Он уехал в США, приняв предложение Михаила Барышникова. Мотивом было простое желание танцевать, без необходимости "стоять в очереди" за восемью другими выдающимися солистами в родном театре.

Его отъезд стал прецедентом — он был первым советским артистом, получившим официальное разрешение на работу в Америке. За океаном Лиепа вновь женился на женщине старше себя, занимавшей пост в ООН. Однако этот брак, как и первый, оказался недолгим.