Лето-2025: Погребняк в мини-платье в ретростиле, а Загитова в платье-бандо с нашитыми розочками

Настали теплые деньки. Когда наряжаться в красивые платья, как не летом? "Телепрограмма" вместе со звездами показывает модные варианты, которые демонстрируют главный тренд сезона - женственность.
Зиверт: на выпускной
Певица нарядилась как на выпускной - отличное платье для торжественного вечернего мероприятия. Конечно, это может быть и свадьба, и юбилей. Певица в образе классической Золушки: много складок и романтичных воланов. Красиво!
Мария Погребняк: на обед в кафе
Фото: личная страница Марии Погребняк в социальной сети
Мария уже набрала обновок на лето. В частности, мини-платье в ретростиле с огромными рукавами-фонариками, завышенной талией и горловиной в стиле олимпийки. Пышный верх и узкий низ - для стройных дам. Блогер еще и сапоги надела - но это скорее ради эффектного фото.
Алина Загитова: на свидание
Фото: t.me/azagitova_official
Олимпийская чемпионка похудела, сходила к косметологу и стала записной модницей. Фигуристка демонстрирует платье-бандо с нашитыми розочками. Бутоны едва распустились, что сделало платье очень нарядным. Джинсовая куртка оверсайз - все еще универсальная вещь для летнего вечера.
Татьяна Брухунова: на работу
Фото: личная страница Татьяны Брухановой в социальной сети
Татьяна любит натуральные ткани. Несмотря на длинный рукав, летом в таком платье не жарко на улице и не холодно под кондиционером, в офисе. Директор и жена юмориста Евгения Петросяна на сумочку прицепила модную игрушку лабубу. На голове панамка-колокольчик, которая от солнца не защищает, а вот отсутствие прически маскирует. Приметы модного платья - свободный крой, оборки, рукав-клеш. Этим летом в тренде яркие цвета, белый, а также пастельные оттенки - лазурный, розовый, яблочный, сливочный, сиреневый, морской.
Стефания Маликова: на концерт и на балет
Фото: личная страница Стефании Маликовой в социальной сети
Стефания демонстрирует два комплекта одежды собственного бренда. Мини-платье с завышенной талией (скроет пару лишних кило при необходимости), креативными рукавами и цветочной расцветкой (две модные приметы) подойдет для активного вечера.
А в костюме из полупрозрачной ткани (тоже тренд) можно и на балет сходить. Расцветка идеальная - нежная и летняя. Обратите внимания на две трендовые пары обуви у дочери Дмитрия Маликова - балетки в сеточку и лодочки с креативным носом.