Лето-2025: Погребняк в мини-платье в ретростиле, а Загитова в платье-бандо с нашитыми розочками

Настали теплые деньки. Когда наряжаться в красивые платья, как не летом? "Телепрограмма" вместе со звездами показывает модные варианты, которые демонстрируют главный тренд сезона - женственность.

Зиверт: на выпускной

Певица нарядилась как на выпускной - отличное платье для торжественного вечернего мероприятия. Конечно, это может быть и свадьба, и юбилей. Певица в образе классической Золушки: много складок и романтичных воланов. Красиво!

Мария Погребняк: на обед в кафе