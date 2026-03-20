Лерчек, Анастасия Заворотнюк, жена Константина Хабенского: звезды, заболевшие раком после ЭКО

Возлюбленный Валерии Чекалиной (Лерчек), Луис Сквиччиарини, опубликовал эмоциональное обращение, охарактеризовав его как "крик души". Он сообщил о совместной с родственниками подаче заявления на судей и сотрудников правоохранительных органов.
Лерчек: "У меня было большое количество ЭКО"
По его утверждению, те проявили безразличие к просьбам Лерчек и не позволили ей получить необходимую медицинскую помощь.
Луис Сквиччиарини призвал обеспечить максимальный общественный резонанс вокруг этой ситуации, чтобы виновные в создании препятствий для лечения были привлечены к ответственности.
В своем обращении он просит всех неравнодушных людей распространить информацию, надеясь, что ее услышат те, кому небезразлична чужая боль.
В ролике, опубликованном в личном блоге Луиса, Лерчек заявила, что следственные действия искусственно затягивались, а ее вызовы на допросы начались лишь на позднем этапе. А в это время она жаловалась на сильные боли и на то, что ей отказывали в посещении гинеколога
"Не пускали к врачу. Вы можете себе вообще подумать, что это такое? У меня четверо детей, у меня было два кесарева сечения, у меня было большое количество ЭКО. У вас нет сердца", — обратилась Чекалина к представителям правоохранительных органов.
Анастасия Заворотнюк и Анастасия Хабенская также прибегали к процедуре ЭКО
Меж тем общественность уже начала связывать заболевание Лерчек как раз с процедурами ЭКО. Ведь подобный опыт уже переживали актриса Анастасия Заворотнюк и жена Константина Хабенского Анастасия.
Константин Юрьевич также потерял супругу. Его жена Анастасия, с которой он состоял в браке семь лет, скончалась, несмотря на усилия врачей. Столкнувшись с проблемами при зачатии, пара решилась на экстракорпоральное оплодотворение, в результате которого на свет появился их сын Иван.
Константин Хабенский с женой Анастасией. Фото: Лариса Кудрявцева/ "Комсомольская правда
Вскоре после его рождения женщине потребовалась срочная нейрохирургическая операция. Ей диагностировали агрессивную опухоль мозга, глиобластому.
После двух проведенных операций супруги переехали в Соединенные Штаты для дальнейшего лечения. В одном из интервью Константин Хабенский вспоминал, что, желая отвлечь жену от тяжелых мыслей, предложил ей сосредоточиться на помощи другим — в частности, детям, борющимся с аналогичным заболеванием. Но, увы, чуда не случилось…
30 мая на 54-м году жизни ушла из жизни актриса Анастасия Заворотнюк. Она боролась с онкологическим заболеванием мозга на протяжении пяти лет — с того момента, как ее младшая дочь была еще младенцем.
Практически все это время Заворотнюк провела на лечении, а к концу жизни ее состояние резко ухудшилось. Появились невыносимые боли, требующие тяжелых анальгетиков, и почти полностью пропала возможность двигаться.
Актриса, прославившаяся ролью в "Моей прекрасной няне", заболела вскоре после рождения ребенка, что вынудило ее отказаться от съемок в кино. Поддержку ей до конца оказывали семья: супруг Петр Чернышев, дети и мать. Анастасия также прибегала к процедуре ЭКО.
Анастасия Заворотнюк. Фото: кадр из сериала "Моя прекрасная няня"
Ходили слухи, что и Жанна Фриске, умершая от опухоли мозга, тоже пользовалась такой услугой. Однако в одном из интервью ее отец Владимир Фриске решительно опроверг эти сведения.
Что об ЭКО говорят специалисты
Но, тем не менее, международные исследования указывают на повышенную вероятность развития онкологических заболеваний в течение первых трех лет после процедуры экстракорпорального оплодотворения.
Наиболее уязвимыми органами часто становятся яичники: интенсивная гормональная стимуляция, приводящая к образованию множества яйцеклеток, может способствовать опухолевому процессу. Также возросший уровень эстрогена связывают с риском возникновения рака молочной железы.
Согласно экспертному мнению, ЭКО также потенциально способно ускорить рост ранее невыявленной опухоли головного мозга. Специалисты подчеркивают, что процедура может стимулировать прогрессирование уже существующих в организме новообразований.
Как поясняют врачи, это связано с глубокой гормональной перестройкой, сопровождающей любую беременность — как естественную, так и наступившую в результате ЭКО.
При этом пациентки, проходящие лечение от бесплодия или получающие поддерживающую терапию для профилактики выкидыша, часто принимают значительные дозы эстрогена. Это является дополнительным фактором риска, поскольку некоторые виды рака, в частности рак эндометрия, имеют гормональную природу.
