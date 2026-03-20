Лерчек, Анастасия Заворотнюк, жена Константина Хабенского: звезды, заболевшие раком после ЭКО

Возлюбленный Валерии Чекалиной (Лерчек), Луис Сквиччиарини, опубликовал эмоциональное обращение, охарактеризовав его как "крик души". Он сообщил о совместной с родственниками подаче заявления на судей и сотрудников правоохранительных органов.

Лерчек: "У меня было большое количество ЭКО"

По его утверждению, те проявили безразличие к просьбам Лерчек и не позволили ей получить необходимую медицинскую помощь.

Луис Сквиччиарини призвал обеспечить максимальный общественный резонанс вокруг этой ситуации, чтобы виновные в создании препятствий для лечения были привлечены к ответственности.

В своем обращении он просит всех неравнодушных людей распространить информацию, надеясь, что ее услышат те, кому небезразлична чужая боль.

В ролике, опубликованном в личном блоге Луиса, Лерчек заявила, что следственные действия искусственно затягивались, а ее вызовы на допросы начались лишь на позднем этапе. А в это время она жаловалась на сильные боли и на то, что ей отказывали в посещении гинеколога

"Не пускали к врачу. Вы можете себе вообще подумать, что это такое? У меня четверо детей, у меня было два кесарева сечения, у меня было большое количество ЭКО. У вас нет сердца", — обратилась Чекалина к представителям правоохранительных органов.

Анастасия Заворотнюк и Анастасия Хабенская также прибегали к процедуре ЭКО

Меж тем общественность уже начала связывать заболевание Лерчек как раз с процедурами ЭКО. Ведь подобный опыт уже переживали актриса Анастасия Заворотнюк и жена Константина Хабенского Анастасия.

Константин Юрьевич также потерял супругу. Его жена Анастасия, с которой он состоял в браке семь лет, скончалась, несмотря на усилия врачей. Столкнувшись с проблемами при зачатии, пара решилась на экстракорпоральное оплодотворение, в результате которого на свет появился их сын Иван.