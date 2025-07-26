Лера Кудрявцева: «Устала его спасать. Я стала созависимой!»

54-летняя телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что ее 37-летний муж Игорь Макаров - алкоголик. С алкогольной зависимостью мужей борются многие женщины. Но знаменитости редко решаются поделиться проблемами.
Как сильный стал слабым
Последние лет пять Лера Кудрявцева - главная кормилица в семье. Высокооплачиваемой телеведущей она стала, когда придумала телепроект "Секрет на миллион" (откровения о жизни звезд из первых уст), а он стал рейтинговым. Ведет Кудрявцева и другие телепередачи. Зарабатывает ведением частных мероприятий - гонорар стартует от 2 млн руб. Зарабатывает при-лично.
А были времена, когда муж звездной блондинки Игорь Макаров зарабатывал большие деньги и был приверженцем здорового образа жизни. Тогда-то они и познакомились. Дело было в ресторане в 2012 году - Макаров увидел Кудрявцеву, познакомился, а уезжали из заведения они уже вместе. Звезда хоккея влюбился и завоевал сердце Леры.
Шикарную свадьбу на 300 гостей сыграли летом 2013 года. Тогда нападающий Игорь Макаров был на пике формы, за хоккейный сезон зарабатывал в среднем по $2 млн, играл за питерский СКА. И новоиспеченная жена с удовольствием наводила уют в съемной квартире в Питере, перестав хвататься за все рабочие предложения - наслаждалась жизнью замужней барышни обеспеченного мужа.
Но в большом спорте долгожителей мало, последние годы карьеры Макаров зарабатывал в среднем 30 млн руб. за сезон. Завершил карьеру в 2020-м. Игорь Макаров - хоккеист в третьем поколении, ничем ранее в жизни не занимался, поэтому тяжело переживал уход из большого спорта. Долго думал, чем заниматься, потом пробовал себя в бизнес-проектах - неудачно. После этого в его жизни впервые появилась пагубная привычка - спортсмен стал выпивать.
"Бесконечная жалость и вина"
Иногда казалось, что черная полоса в их семье позади... Фото: личная страница Леры Кудрявцевой в социальной сети
Впервые о том, что муж пьет, Лера Кудрявцева проговорилась у себя в телеграм-канале полтора года назад после новогодних праздников: «Я ушла от мужа. Алкоголь - зло. Точка». Потом оправдывалась, что сообщала эти новости ради спасения супруга - видимо, думала, что Игорю станет стыдно после того, как о его пагубной привычке узнают посторонние.
На какое-то время это и правда сработало, Лера вновь стала публиковать фото с Макаровым и их дочкой Машей (ребенок в этом году идет в 1-й класс). Хоккеист стал появляться в качестве второстепенного гостя в программах Кудрявцевой - казалось, что жизнь налаживается. Но оказалось, что экс-звезда хоккея не вылечился.
В этом июле Лера опубликовала в телеграм-канале новый крик души:
"Я делала все, что могла. Спасала, лечила. Спасала, лечила. Спасала - лечила. Рехабы, кодировки, врачи, клиники. При этом Машуля ничего не должна видеть и знать. Но невозможно ничего сделать, просто невозможно. Мои трясущиеся руки и нервные тики никто не видит. Мне ведь надо улыбаться и делать вид, что все хорошо. Не хорошо. Уже давно. И этому нет конца. Еще немного, и спасать надо будет меня..."
...но спустя время он превратил ее жизнь в кошмар. Фото: скриншот
Телеведущая пожаловалась, как ей тяжело:
"Я стала созависимой. Я боюсь, что он умрет, что что-то случится, если не контролировать. Сколько раз уже был на грани смерти. И самое страшное, что я всю вину беру на себя. Ведь не дай бог, что произойдет - я всю жизнь себе этого не прощу. Бесконечная жалость и вина..."
Позже Кудрявцева хотела было удалить эти сообщения, но не стала. На ее телегу после таких откровений подписалось несколько тысяч новых подписчиков. Многие выражают Лере поддержку - проблема знакома миллионам женщин.
Разводиться телеведущая пока не собирается - надеется вылечить мужа. Семья живет в просторном подмосковном загородном доме, который купили уже после свадьбы. И у Кудрявцевой, и у Макарова есть по собственной квартире в Москве - обзавелись этой недвижимостью до брака. Живут в достатке, но, как известно, богатые тоже плачут.