Лера Кудрявцева: «Устала его спасать. Я стала созависимой!»

54-летняя телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что ее 37-летний муж Игорь Макаров - алкоголик. С алкогольной зависимостью мужей борются многие женщины. Но знаменитости редко решаются поделиться проблемами.

Как сильный стал слабым

Последние лет пять Лера Кудрявцева - главная кормилица в семье. Высокооплачиваемой телеведущей она стала, когда придумала телепроект "Секрет на миллион" (откровения о жизни звезд из первых уст), а он стал рейтинговым. Ведет Кудрявцева и другие телепередачи. Зарабатывает ведением частных мероприятий - гонорар стартует от 2 млн руб. Зарабатывает при-лично.

А были времена, когда муж звездной блондинки Игорь Макаров зарабатывал большие деньги и был приверженцем здорового образа жизни. Тогда-то они и познакомились. Дело было в ресторане в 2012 году - Макаров увидел Кудрявцеву, познакомился, а уезжали из заведения они уже вместе. Звезда хоккея влюбился и завоевал сердце Леры.

Шикарную свадьбу на 300 гостей сыграли летом 2013 года. Тогда нападающий Игорь Макаров был на пике формы, за хоккейный сезон зарабатывал в среднем по $2 млн, играл за питерский СКА. И новоиспеченная жена с удовольствием наводила уют в съемной квартире в Питере, перестав хвататься за все рабочие предложения - наслаждалась жизнью замужней барышни обеспеченного мужа.

Но в большом спорте долгожителей мало, последние годы карьеры Макаров зарабатывал в среднем 30 млн руб. за сезон. Завершил карьеру в 2020-м. Игорь Макаров - хоккеист в третьем поколении, ничем ранее в жизни не занимался, поэтому тяжело переживал уход из большого спорта. Долго думал, чем заниматься, потом пробовал себя в бизнес-проектах - неудачно. После этого в его жизни впервые появилась пагубная привычка - спортсмен стал выпивать.

"Бесконечная жалость и вина"