Лепс поет в Новый год за 10 миллионов, а Кадышева всем отказывает

Декабрь эстрадных звезд год кормит. В эту пору много частных мероприятий - корпоративы, вечеринки. А самые выгодные концерты года - в новогоднюю ночь, когда платят на 50 или 100% больше обычного гонорара. Некоторые артисты ни за какие деньги не работают в ночь на 1 января, предпочитая проводить ее с близкими. Но большинство звезд не отказываются от шальных денег - отпраздновать дома можно и днем позже, а миллионы сами себя не заработают.

Крепкие середнячки: 3 - 5 млн руб. за выступление

Есть счастливчики, кто уже получил выгодные новогодние заказы. Для артистов, которые популярны, но не входят в топ-20, это всегда удача. Когда у исполнителя есть танцевальные песни, которые публика знает наизусть и под которые можно плясать и веселиться, у него есть шанс заработать в приличном месте. В ресторанах в стоимость билета входит ужин, развлекательная программа (конкурсы, кавер-группа, диджей, дискотека, Дед Мороз и Снегурочка) и выступление звезды длительностью 40 - 60 минут.

Так, певица Натали впервые после трагической гибели мужа (он покончил с собой два года назад) выйдет на сцену в новогоднюю ночь. Артистка осталась одна с тремя сыновьями, двое из которых несовершеннолетние. Натали - единственная кормилица в семье. Артистка споет все свои хиты - «Ветер с моря дул», «О боже, какой мужчина» и другие в московском ресторане "Магадан". Стоимость одного места за столиком в зале, где поет Натали, стартует от 40 тыс. руб.

Певица Анна Плетнева с группой "Винтаж" в первые часы 2026 года будут развлекать публику в клубе VK Gipsy. Можно поужинать дома, а там чисто поплясать - билет на танцпол пока еще стоит 4 тыс. руб. А за столиком - уже от 100 тыс.руб.