Лепс поет в Новый год за 10 миллионов, а Кадышева всем отказывает

Декабрь эстрадных звезд год кормит. В эту пору много частных мероприятий - корпоративы, вечеринки. А самые выгодные концерты года - в новогоднюю ночь, когда платят на 50 или 100% больше обычного гонорара. Некоторые артисты ни за какие деньги не работают в ночь на 1 января, предпочитая проводить ее с близкими. Но большинство звезд не отказываются от шальных денег - отпраздновать дома можно и днем позже, а миллионы сами себя не заработают.
Крепкие середнячки: 3 - 5 млн руб. за выступление
Есть счастливчики, кто уже получил выгодные новогодние заказы. Для артистов, которые популярны, но не входят в топ-20, это всегда удача. Когда у исполнителя есть танцевальные песни, которые публика знает наизусть и под которые можно плясать и веселиться, у него есть шанс заработать в приличном месте. В ресторанах в стоимость билета входит ужин, развлекательная программа (конкурсы, кавер-группа, диджей, дискотека, Дед Мороз и Снегурочка) и выступление звезды длительностью 40 - 60 минут.
Так, певица Натали впервые после трагической гибели мужа (он покончил с собой два года назад) выйдет на сцену в новогоднюю ночь. Артистка осталась одна с тремя сыновьями, двое из которых несовершеннолетние. Натали - единственная кормилица в семье. Артистка споет все свои хиты - «Ветер с моря дул», «О боже, какой мужчина» и другие в московском ресторане "Магадан". Стоимость одного места за столиком в зале, где поет Натали, стартует от 40 тыс. руб.
Певица Анна Плетнева с группой "Винтаж" в первые часы 2026 года будут развлекать публику в клубе VK Gipsy. Можно поужинать дома, а там чисто поплясать - билет на танцпол пока еще стоит 4 тыс. руб. А за столиком - уже от 100 тыс.руб.
Катя Лель развлечет земляков в Дубае. Фото: Михаил Фролов/"КП"
А некоторые артисты улетят из Москвы на работу в Дубай. Часто, помимо гонорара, они получают билеты для членов семьи, праздничный ужин и проживание на несколько дней. Катя Лель, рэпер Limba, Шура, Александр Иванов (группа «Рондо») поют на разных дубайских площадках. Средняя цена билета в ОАЭ на встречу 2026-го - 100 тыс. руб. Гонорары артистов в этой категории в новогоднюю ночь - 3 - 5 млн руб.
Звезды класса люкс: от 10 млн руб.
Всегда нарасхват Григорий Лепс - уже известна одна площадка, где он точно споет: это концертный зал в Барвихе, где за столиками соберутся состоятельные отдыхающие, готовые заплатить за праздничный ужин с концертом и напитками от 100 - 295 тыс. руб. Здесь же в этом году будет развлекать гостей Полина Гагарина.
Встретить 2026-й в компании Долиной можно за 80 - 95 тыс. руб. Фото: Владимир Веленгурин/"КП"
Говорят, что топ-звезд Надежду Кадышеву, Филиппа Киркорова, Сергея Жукова пока не уговорили петь в новогоднюю ночь - они намерены быть дома с родными.
Бизнес-класс: 5 - 8 млн руб.
Татьяну Буланову и Сосо Павлиашвили в Soho Rooms ждут после 2 ночи. Билеты на выступление каждой звезды пока стоят 9 тыс. руб., в эту цену включено два бокала игристого. При желании можно купить отдельно ужин и место за столиком.
"Хор Турецкого" споет на празднике "Новогодняя ночь в городе М" в ресторане отеля «Метрополь». Билеты на концерт с ужином обойдутся в сумму от 130 до 150 тыс. руб.
Ани Лорак, а потом и Сергей Мазаев с группой "Моральный кодекс" выступят в ресторане "Турандот". Цена билета - от 95 до 235 тыс. руб.
Владимир Пресняков с женой Натальей Подольской укатят в Сочи, где они споют в отеле. Место за столиком в Новый год - от 100 тыс. руб.
У Булановой, Павлиашвили, Подольской, "Хора Турецкого", Сергея Мазаева двойной гонорар - 5 млн руб. У Лорак и Преснякова - 8 млн руб. Естественно, что суммы могут меняться - из-за субъективных договоренностей, личности заказчика и прочих условий.
Кстати
"Просто концерты" 31 декабря не в моде
Впервые в этом году в Москве почти нет обычных концертов звезд 31 декабря - тех, что пройдут до боя курантов, без еды и напитков. Хотя это отличный способ относительно бюджетно зарядиться положительными эмоциями. Разве что Владимир Кузьмин поет в 18 часов, билеты от 3 тыс. руб. И сам просит недорого: 1 млн руб.
Также пройдет традиционный ежемесячный концерт из цикла "Настоящий артист", где травят байки, фельетоны, поют читают стихи. Выступят Стас Садальский, Ольга Тумайкина, Иван Замотаев, Сергей Шакуров, Даниил Спиваковский и другие. Стартуют в 16 часов, цена билета - от 1,5 тыс. руб. Выступающие получают от 100 тыс. руб. за номер.