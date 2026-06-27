Лене Перовой — 50: как брат Сергей Супонев и Константин Эрнст помогли певице после ухода из «Лицея»

С характером, но сомневающаяся в себе. Известная, но постоянно исчезающая. Солистка группы «Лицей», взявшая курс на сольную карьеру, 24 июня отмечает 50-летие.

Лена родилась 24 июня 1976 года в Москве. Папа - музыкант: играл на кларнете, мама тоже: на фортепиано в оркестре Театра сатиры. С детства посещала музыкалку и вокально-хореографическую группу. Приводил сестру туда единоутробный брат Сергей Супонев - да-да, тот самый, ставший потом известным телеведущим.

После преобразования музыкальной школы в Московский детский театр эстрады среди воспитанниц провели кастинг - и выбрали трех самых талантливых для создания женской группы. Среди них оказалась и Лена - вместе с Изольдой Ишханишвили и Настей Макаревич. Отчим последней Алексей Макаревич в 1991 году и собрал этот коллектив, назвав его «Лицей».

После выхода песни «Осень» о трио узнала вся страна. Перова работала в основном на припевах, что устраивать талантливую девушку не могло.

В 1997 году Сергей Супонев взял сестру вести музыкальную программу «Щас спою!». Это не понравилось продюсеру «Лицея», который потребовал от Лены уйти из шоу. Перова воспротивилась - ее попросили на выход. Зато не бросил брат. И Константин Эрнст, когда брата не стало (Сергей Супонев погиб 8 декабря 2001 года). Глава Первого канала пригласил Лену в реалити-шоу «Последний герой». Перова не потерялась среди суперзвезд: Даны Борисовой, Татьяны Догилевой, Елены Кондулайнен и др. Не стеснялась вступать в конфронтацию с зазвездившимися персонажами - и вывозила за счет характера. Заняла второе место, но победитель Владимир Пресняков разделил с ней первое.

Помните суперхит «Лететь» группы «Амега»? Там есть и голос Перовой - в этой поп-гранжевой команде солистка тоже пела, хоть и недолго: с 1998 по 2000 год. А потом начала сольное плавание. Лена собрала группу «Перья».

Лена продолжала работать на ТВ («Партийная зона», «Девчата», «Жизнь прекрасна»). Последним шоу с ее участием стал возрожденный «Последний герой» в 2021-м. Ходили слухи о попытке артистки свести счеты с жизнью, но они не подтвердились. Замужем Лена не была, детей у нее нет. Артистка признавалась, что состоит в отношениях. Да будет так. И пусть все будет хорошо!