Лариса Рубальская: "Все хорошо, но одного не хватает"

24сентября автор известных песен и стихов Лариса Рубальская отмечает 80-й день рождения. За праздничным столом соберутся ее семья, друзья, будет и домработница. Рассказываем, как сейчас живет поэтесса.
Живет как королева
Рубальская до сих пор прилично зарабатывает. Авторы слов и музыки получают авторские отчисления от звучания их песен в теле-, радиоэфирах, кино, спектаклях и т. д. Лариса Алексеевна написала более 600 стихов и текстов ко многим, ставших популярными песням. Среди хитов от Рубальской: "Свет в твоем окне" в исполнении Алсу, "Странная женщина" - Михаила Муромова, "Транзитный пассажир" и "Угонщица" - Ирины Аллегровой, "Напрасные слова" - Александра Малинина, "Были юными и счастливыми в незапамятном том году" - Льва Лещенко.
И многие другие. Лариса Алексеевна решила пойти коммерческим путем: она продает свои стихи сразу вместе с правами на них, чтобы гонорар был выше. Часть авторских прав, которые оставались у нее, Рубальская на несколько лет продала агентству. Поэтому ежемесячных отчислений она не получает, но на вырученные суммы обновила машину, сделала ремонт, небольшие инвестиции.
Племянница поэтессы Светлана с детьми Артемом и Маргаритой. Фото: личная страница Ларисы Рубальской в социальной сети
Также Лариса Рубальская регулярно дает концерты - так называемые авторские встречи, где читает стихи, рассказывает истории из своей жизни.
Сейчас еще и в спектакле готовится играть. Иногда поэтесса снимается в рекламе, участвует за гонорар в различных форумах и фестивалях. И получает пенсию - около 40 тыс. руб. Рубальская говорит, что ей на все хватает.
Лариса Алексеевна недавно рассказала о своих тратах:
"Мне нужно 200 тыс. руб. в месяц. Сюда входит все, что нужно мне: заплатить за квартиры, поблагодарить Валю за ее труд, помочь внукам и всякое разное. В Италию, в Турцию с ребятами слетать... Две сотни мне нормально".
Валя - это домработница, которая 16 лет помогает Рубальской по хозяйству. Лариса Алексеевна называет Валентину другом и взаймы ее детям крупную сумму давала - все уже вернули.
Своими внуками Лариса Алексеевна считает детей племянницы Светланы (дочери умершего брата поэтессы Валерия, с которым она была очень близка и дружна) - 14-летнего Артема и 10-летнюю Маргариту. Тему и Риту поэтесса балует подарками, возит на курорты. «Внуки сделали меня радостнее. Очень страдала, что не родила детей и в моей жизни такой пробел. А потом появились Темка и Маргаритка - и пустота заполнилась. Хотя мамой побыть не удалось, зато бабушкой получилось», - откровенничает Лариса Рубальская. Смеется, что выражение «двоюродная бабушка» у них в семье не в ходу, Света придумала другое - «параллельная бабушка». Вот что значит творческие люди!
Сама звезда регулярно посещает хорошие санатории и в России, и за границей, покупает качественные продукты, ездит на надежной машине - в общем, ведет жизнь обеспеченной женщины. Рубальская говорит, что не тратит деньги на дорогую одежду и сумки, но не экономит на еде, подарках близким людям, поездках на отдых.
У нее есть небольшая дача в Подмосковье и две квартиры в Москве. Юбилярша уверяет, что удовольствие получает от работы, поэтому бросать ее не собирается - пишет пока пишется!
Про любовь
Лариса Алексеевна с мужем Давидом Иосифовичем. Фото: Антон Тушин/ТАСС
Поэтесса не скрывает, что до замужества у нее было много несчастливых историй любви. И два сногсшибательных романа с женатыми мужчинами гораздо старше нее: один - с очень известным человеком, а другой был при хорошей должности. К 30 годам Рубальская решила действовать:
"Поняла, что если очень сильно не постараюсь, не предприму каких-то активнейших действий, то ничего у меня так и не будет. У всех друзей и знакомых спрашивала: нет ли жениха? И метод сработал! У моей близкой подруги, худрука театра "Современник" Галины Волчек, была приятельница, у ее мужа на работе оказался свободный стоматолог Давид. Мне сказали, что он любит театр и вообще такой умный..."
36-летний стоматолог Давид Розенблат и 30-летняя Лариса Рубальская быстро поженились и прожили 33 года. Через два года после свадьбы Давид переквалифицировался в продюсеры знаменитой жены - занимался ее карьерой. Не везло только в одном. Рубальская откровенничала:
"Мы с Давидом настолько увлеклись нашим общим творческим делом, что я перестала горевать по поводу своей бездетности. А поначалу очень страдала. Как только не лечилась… Меня охватывало отчаяние, когда очередная подруга беременела, а у меня это снова и снова не получалось. Я лила слезы ночами, но комплекса неполноценности у меня не было благодаря Давиду. Он не винил меня, что не могу забеременеть..."
Давид умер в 70 лет. За несколько лет до этого у мужчины случился инсульт, он был частично парализован, но Лариса и Давид все равно вместе ездили на гастроли, в санатории. После его смерти прошло 16 лет, Лариса Алексеевна прекрасно общается с дочерью мужа от первого брака. Сама еще раз замуж не планировала:
"Хочу ли снова замуж? Нет. Я так устала от потерь, что теперь боюсь и приобретений".
Друзья артистки - Долька и Милли. Фото: личная страница Ларисы Рубальской в социальной сети
А для женщин, мечтающих выйти замуж, у Рубальской есть совет. Лариса Алексеевна рекомендует:
"Знаю, что и сегодня многие девушки не могут найти свою половинку и создать семью. Советую им купить билет на мой концерт, подойти после, положить ладонь мне на левую руку - и дело сдвинется с мертвой точки".