Лариса Рубальская: "Все хорошо, но одного не хватает"

Также Лариса Рубальская регулярно дает концерты - так называемые авторские встречи, где читает стихи, рассказывает истории из своей жизни.

Сейчас еще и в спектакле готовится играть. Иногда поэтесса снимается в рекламе, участвует за гонорар в различных форумах и фестивалях. И получает пенсию - около 40 тыс. руб. Рубальская говорит, что ей на все хватает.

Лариса Алексеевна недавно рассказала о своих тратах:

"Мне нужно 200 тыс. руб. в месяц. Сюда входит все, что нужно мне: заплатить за квартиры, поблагодарить Валю за ее труд, помочь внукам и всякое разное. В Италию, в Турцию с ребятами слетать... Две сотни мне нормально".

Валя - это домработница, которая 16 лет помогает Рубальской по хозяйству. Лариса Алексеевна называет Валентину другом и взаймы ее детям крупную сумму давала - все уже вернули.

Своими внуками Лариса Алексеевна считает детей племянницы Светланы (дочери умершего брата поэтессы Валерия, с которым она была очень близка и дружна) - 14-летнего Артема и 10-летнюю Маргариту. Тему и Риту поэтесса балует подарками, возит на курорты. «Внуки сделали меня радостнее. Очень страдала, что не родила детей и в моей жизни такой пробел. А потом появились Темка и Маргаритка - и пустота заполнилась. Хотя мамой побыть не удалось, зато бабушкой получилось», - откровенничает Лариса Рубальская. Смеется, что выражение «двоюродная бабушка» у них в семье не в ходу, Света придумала другое - «параллельная бабушка». Вот что значит творческие люди!

Сама звезда регулярно посещает хорошие санатории и в России, и за границей, покупает качественные продукты, ездит на надежной машине - в общем, ведет жизнь обеспеченной женщины. Рубальская говорит, что не тратит деньги на дорогую одежду и сумки, но не экономит на еде, подарках близким людям, поездках на отдых.

У нее есть небольшая дача в Подмосковье и две квартиры в Москве. Юбилярша уверяет, что удовольствие получает от работы, поэтому бросать ее не собирается - пишет пока пишется!

Про любовь