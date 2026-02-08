Лариса Долина кардинально сменит внешность: "Эта ситуация изменила всю ее жизнь"

Возможно, в скором времени Лариса Долина даст еще один громкий повод заговорить о себе.

По словам директора артистки Сергея Пудовкина, пережитая история с квартирой в Хамовниках не могла не отразиться на Ларисе Александровне.

Директор Ларисы Долиной о певице: "Будет другой образ, другой стиль, другой формат"

Эти изменения коснулись не только ее сценического амплуа, но и внешнего облика. Не исключено, что в скором времени артистка появится перед публикой с короткой стрижкой, ознаменовав таким образом новый этап в жизни.

"Точно могу сказать: будет другой образ, другой стиль, другой формат. Безусловно, эта ситуация кардинально изменила не только внешность Ларисы Долиной, но и всю ее жизнь", — отмечает Сергей Пудовкин в разговоре со "СтарХитом".

Как Ларису Долину принимали

В ответ на слухи об отменах концертов и слабом интересе публики, директор Ларисы Долиной предложил всем сделать выводы самостоятельно, предоставив в качестве доказательства видео с ее недавнего выступления в подмосковном Домодедово.

Концерт прошел в местном Дворце культуры и спорта "Мир", зал которого рассчитан на 610 зрителей. А там яблоку было негде упасть.

Эмоциональное выступление артистки, в котором звучали и смех, и ностальгические слезы, находило живой отклик: зал активно подпевал, поддерживал аплодисментами и дарил цветы, которые Лариса Александровна на этот раз с благодарностью принимала. Хотя в кулуарах про певицу нередко говорили, что бывает, она может и не принять подарки от зрителей.

Когда же Сергея Пудовкина попросили прокомментировать изменение народного мнения к певице, он ответил так:

"Хорошо, что отношение изменилось навсегда. Нам всем нужно меняться к лучшему", — резюмировал он.

А что вы думаете об этой ситуации? Делитесь в комментариях!