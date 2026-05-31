Кудрявцева лишилась 1,6 млн, а Бойка — драгоценностей на 7 млн: как звезд обворовывают за рубежом

Нередко звезды становятся жертвами воришек за границей. В обзоре «Телепрограммы» - несколько ярких примеров и доказательств того, что в России отдых безопаснее и надежнее.

Лера Кудрявцева и коварный фриц

В собственной программе «Секрет на миллион», где обычно откровенничают гости, излила душу сама Лера Кудрявцева. Оказалось, что в Германии ведущую обнесли на кругленькую сумму.

Дело было в Дюссельдорфе, куда Лера и ее свекровь прилетели за медициной: сделать чекап и оздоровительные процедуры. Все наличные деньги - около €20 тыс. (1,6 млн руб.) - Кудрявцева держала в кошельке. Когда в отеле телеведущая спустилась со свекровью выпить кофе, они заметили импозантного немца.

- Он рядом прошел, а мы заняты, нам же завтра будут клизмы ставить, - разоткровенничалась Лера. - Этот немец наклоняется, у него падает шляпа рядом с моей сумкой. Я повернулась, когда он шляпу поднял с пола и пошел. Когда вернулась в свой номер, оказалось, что кошелька, который был с собой, у меня уже нет. А в нем все деньги!

Кудрявцевой пришлось звонить сестре, чтобы она оплатила их проживание в отеле. У свекрови денег не оказалось.

Татьяна Васильева и айфонокрады Абхазии

Много разных слухов ходит про солнечную и живописную Абхазию. Один из самых устойчивых: в номере лучше ничего не оставлять. Да и вообще, все ценное держать лучше при себе. К сожалению, народная артистка РФ в этом убедилась на собственном примере. Она отправилась в красивейшие Гагры, где разделась на пляже и без задней мысли нырнула в море, оставив вещи на берегу. Когда вернулась - обнаружила, что новехонького айфона, который подарил сын Филипп, уже и след простыл.

- Телефон так и не смогли найти, он просто исчез, - объяснила раздосадованная актриса. - Там было два злоумышленника. Одного нашли, он заявил, что не имеет к происшествию никакого отношения. Речь идет о последнем iPhone. Преступники даже не смогут его включить, поэтому кража была абсолютно бесполезной. Мои 10 дней отпуска без телефона были сложными, но все позади, слава богу!

Оксана Самойлова с Джиганом и неприветливая Мексика

Не повезло однажды и Оксане Самойловой с Джиганом - звездная пара до развода проводила в отпуске, как казалось из соцсетей, 360 дней в году. И рано или поздно по теории вероятности должно было случиться то, что произошло.

Когда семья вместе с детьми отправилась в Мексику встречать Новый год, все дружно подхватили инфекцию - и приходили в себя, отлеживаясь в номере.

- Первые четыре дня дети блевали по очереди, привыкая к местным микроорганизмам: есть такос и буритос 24/7 сложновато, - посетовала Оксана. - Но вообще там классно: природа, погода, наша вилла и все такое. Если не считать парочки но: у нас пару раз что-то украли по мелочи.

Что именно украли и как искали пропажу, Самойлова не уточнила. Но на этом приключения не закончились. Через некоторое время блогерша показала подписчикам фото, на котором запечатлены местные копы - на багги, в бронежилетах, белых рубашках и с автоматами наперевес. Полицейские прикатили к вилле, где проживали наши звезды. Зачем - неизвестно. Но Оксана объяснила, что в Мексике это норма: «на пляже, в отеле, на улице и в лодках».

Мия Бойка и мазурики Стамбула

В Стамбуле артистка застряла во время транзита - остановилась на пару дней в ожидании перелета и, конечно, заселилась в один из самых фешенебельных отелей турецкого мегаполиса. Город древний, красивый, поэтому Мия, конечно, выходила погулять. Все драгоценности (бриллиантовый крест и серьги с бриллиантами в четыре карата, а также пара дорогих колец) с собой не брала, чтоб не вытащили из сумки. И это как раз оказалось ошибкой. Номер девушки обнесли, а заметила она это уже после вылета из страны.

- Заглянула в сумку и не увидела там мешочка с драгоценностями: расстроилась так, что не передать словами! - призналась Бойка. - Крест был подарен мне очень близким человеком. Я обратилась в отель. Охрана якобы посмотрела камеры, «но ничего не нашла». Очень жалко: драгоценности в общей сложности стоят больше 7 млн руб.