Куда пропал Геннадий Малахов, который врачевал народ через экран

Здоровый, крепкий, лысый и гибкий мужик выходил в эфир «врачевать» народ нетрадиционными способами - и ему верили. Что теперь с ним? Разбиралась «Телепрограмма».

Подорожник - это зожник

Отмотаем время на 25 лет назад. На старте нулевых, когда телеэра входила в стадию тотальной свободы, Первый канал явил публике нового народного героя - им стал электрослесарь из Каменска-Шахтинского Ростовской области Геннадий Малахов - харизматичный мужчина, физкультурник (по специальности) и йог, проповедующий различные техники дыхания и исцеление при их помощи.

Знания он черпал из антинаучной литературы, популярной среди доверчивых слоев населения: читал Порфирия Иванова, гулявшего зимой в трусах, шоумена Пола Брига и других самоучек, сделавших имя на спекуляциях по теме ЗОЖа.

Различные методики Малахов подкреплял собственными знаниями, опытом и пробовал совмещать их с различными элементами йоги, гимнастики, советской физкультуры и даже ушу.

Звучит как безумие, но на Первом прекрасно разбираются, что нужно людям. И на фоне академически подкованной Елены Малышевой с программой «Жить здорово!» 12+ Геннадий Петрович стремительно взмыл на верхушку рейтингов.

Народ припадал к телевизору, внимая советам нового гуру. Даже самым странным: литрами пить кефир, много голодать (36 часов) и закаливаться, практиковать уринотерапию (употреблять мочу, поливать ею травмы), лечиться корой дуба, подорожником (если мозоли), а еще растягивать пальцы ног и смазывать стопы оливковым маслом, если мучают судороги.

Фраза «Доброго вам здоровьица!» стала крылатой. Большой человек стал крупным мемом. И регулярно делал рейтинги шоу «Малахов+» 16+.

Дошло до того, что уже закрепившийся на первой кнопке в статусе суперзвезды Андрей Малахов вел с однофамильцем утренние эфиры. Уже потом его перевели обратно в «Пусть говорят» 16+, а с 2006 года Геннадий вел программу «Малахов+» вместе с актрисой Еленой Прокловой.

В 2010-м проект переформатировали, добавив для баланса научного взгляда: вместо Прокловой рядом с Геннадием Петровичем появились два настоящих врача. Возможно, это повлияло на целителя не очень позитивно - через пару месяцев у него случился нервный срыв: он признавал, что передача (выходила под названием «Малахов + Генералов» и «Малахов + Морозова») утратила «подлинную народность». Так «Малахов+» исчез из эфира. И все же Геннадий Петрович не оставлял ТВ: с 2012 по 2013 год он вел на Первом шоу «Доброго здоровьица!» 12+ с Ангелиной Вовк, затем появлялся на ТВ-3 - и все же глобально пропал в 2016 году.

Отшельник народного масштаба

Не так давно представители СМИ дозвонились до подруги 71-летнего целителя Ларисы Алексеевой, чтобы узнать, как дела у легенды самолечения.

- Мы с ним много лет дружим, - напомнила женщина. - Сегодня он живет в Ростовской области, в своем родном доме, ведет самый обычный образ жизни и не стремится на телевидение. В последний раз я его видела на одной из программ Андрея Малахова.

Речь идет про выпуск «Малахова» 16+ («Россия 1») от февраля 2024 года - тогда в студию позвали Геннадия Петровича, который принес вкусный фреш из яблок и свеклы для лучшей выработки эритроцитов в организме (ну а как еще?!). Народный «врач» отметил, что в столицу так и не переехал - не использовал шанс, пока работал в «Останкино».

- В свое время, когда что-то хорошее подвернулось, там цена за жилище была ужасная, - признавался он. А сейчас все еще хуже.

Подруга Геннадия Петровича уточнила, что он «крайне редко выходит на связь и ведет почти затворнический образ жизни». Целитель женат, его дети Леонид и Катя уже совсем взрослые, подрастают трое внуков. И все же про любимые хобби - спортзал и врачевание - дедушка не забывает.

Даже интернет освоил: выкладывает самопальные ролики с тренировками из домашней качалки (времена занятий тяжелой атлетикой не прошли даром) и ведет платный блог для сотни подписчиков на специальной платформе.