Куда поступили дети звезд: дочь Алсу – в США, а сын Такшиной – в «Щуке»

Микелла Абрамова
Дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова
17-летняя Микелла стала первокурсницей Мичиганского университета. Этот ведущий учебный и научный центр США находится в городе Анн-Арбор в штате Мичиган. Девочка будет учиться на юриста, а жить - в пансионате на территории студенческого городка. Территория огромная, там есть музеи искусств и археологии, стадионы, научно-исследовательские центры, театры, концертный зал и много всего.
Последние несколько лет Микелла училась в США, летом она окончила The Hun School of Princeton - частную школу-пансион в Принстоне, где усиленно готовят к поступлению в американские вузы. Обучение в Мичиганском университете платное. Средняя цена за учебный год для иностранцев на юрфаке - $70 тыс. (5,5 млн руб.). Микелла свободно говорит на английском, легко находит общий язык со сверстниками, у нее уже есть подруги на новом месте учебы.
Российская публика ее помнит после скандальной победы в шоу «Голос. Дети», когда Первый канал отменил результаты голосования в проекте, доказав, что за девочку голосовали в том числе и боты. С тех пор Микелла окончила музыкальную школу, продолжала выступать. Но последние несколько лет сосредоточилась на учебе, так как сейчас ее цель - получить серьезное образование. Микелла училась очень хорошо, поэтому справилась и с заграничными экзаменами.
В интервью «Телепрограмме» Алсу объясняла год назад: «Дочка не оставляет мечту - параллельно продолжает заниматься музыкой (это ее любовь и страсть). В то же время она понимает, насколько важно получить хорошее образование... Музыкальная карьера нестабильна и часто похожа на лотерею - помимо таланта должно быть и определенное везение для того, чтобы стать известным исполнителем».
Иван Антипенко
Сын актеров Юлии Такшиной и Григория Антипенко
18-летний Иван зачислен на актерский факультет Театрального института им. Бориса Щукина. Парень будет учиться на курсе Владимира Анатольевича Сажина. Ваня подавал документы в несколько театральных вузов столицы, но его главной целью было поступление в Щуку, так как он мечтал учиться в Вахтанговской театральной школе.
Обычно театральная студия возникает при театре, но Вахтанговский театр, наоборот, возник в свое время при школе. Антипенко-младший знает наизусть все постановки Театра Вахтангова, особенно с участием отца (Григорий Антипенко с 2013 года состоит в труппе театра).
Пять лет назад Ваня решил, что хочет пойти по стопам родителей, и начал готовиться. Занимался в школьной театральной студии, осваивал игру на гитаре, посещал премьеры и т. д. Мама-актриса рассказывала сыну о минусах актерской профессии - не всегда даже талантливые выпускники становятся известными и востребованными. Но Иван, видя перед собой удачные примеры родителей, решил не отступать от мечты. И первый шаг уже сделан.
Марта Юшкевич
Дочь актрисы Елены Борщевой и тренера по фитнесу Валерия Юшкевича
18-летняя Марта поступила в ГИТИС. Девочка будет учиться на актерском факультете, в мастерской народного артиста Николая Лазарева. Марта еще несколько лет назад решила, что будет поступать именно в ГИТИС. У ее мамы работает целая Школа актерского мастерства Елены Борщевой, так что Марту готовили к экзаменам профессионалы.
При поступлении в театральные вузы учитывают не только баллы ЕГЭ. Абитуриенты проходят несколько туров творческих испытаний, прослушивания. Перед комиссией доказывают, что актерские задатки у них есть. Марта - девочка артистичная: она играла в КВН, снималась в кино, у нее уже и агент свой есть.
Ксения Малафеева
Дочь экс-вратаря «Зенита» и сборной РФ по футболу, бизнесмена Вячеслава Малафеева
21-летняя Ксения тоже поступила в ГИТИС. Будет учиться на артиста драматического театра и кино в мастерской народного артиста Михаила Левитина. Малафеева не упомянула, что она принята на заочное обучение. Год назад она поступила в столичный филиал Ярославского театрального института, но ее целью был ГИТИС, и вот мечта исполнилась.
Судьба у девочки сложная. Когда ей было 7 лет, в автокатастрофе погибла мама. Мачеху ребенок принял не сразу, Ксения заработала анорексию и долго лечилась. В 17 лет ее задержали за сбыт запрещенных веществ, она получила условный срок, который отбывала, проходя лечение в реабилитационном центре.
Все закончилось пять лет назад. Сейчас Малафеева позиционирует себя как сторонницу ЗОЖ, тренируется в спортзале, много общается с друзьями, в отличных отношениях с отцом, путешествует и мечтает стать актрисой. В прошлом году Малафеева сама подготовилась к ЕГЭ по литературе, заработала всего 56 баллов, но минимальный был 45. В ГИТИС самым важным было пройти творческие туры, и она справилась.
