Куда поступили дети звезд: дочь Алсу – в США, а сын Такшиной – в «Щуке»

Микелла Абрамова

Дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова

17-летняя Микелла стала первокурсницей Мичиганского университета. Этот ведущий учебный и научный центр США находится в городе Анн-Арбор в штате Мичиган. Девочка будет учиться на юриста, а жить - в пансионате на территории студенческого городка. Территория огромная, там есть музеи искусств и археологии, стадионы, научно-исследовательские центры, театры, концертный зал и много всего.

Последние несколько лет Микелла училась в США, летом она окончила The Hun School of Princeton - частную школу-пансион в Принстоне, где усиленно готовят к поступлению в американские вузы. Обучение в Мичиганском университете платное. Средняя цена за учебный год для иностранцев на юрфаке - $70 тыс. (5,5 млн руб.). Микелла свободно говорит на английском, легко находит общий язык со сверстниками, у нее уже есть подруги на новом месте учебы.