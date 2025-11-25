Кто выступит на "Песне года – 2025"

6 декабря во Дворце спорта "Мегаспорт" состоится новогодняя телевизионная съемка легендарного фестиваля "Песня года – 2025". Его лауреатами ежегодно становятся исполнители, чьи хиты в течение года покоряли вершины чартов и хит-парадов, завоевывали любовь и признание аудитории. Вести концерт снова будут Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев.
А своими выступлениями в этот декабрьский вечер зрителей порадуют Филипп Киркоров, Игорь Крутой, SHAMAN, Ирина Аллегрова, Алсу, Полина Гагарина, Анжелика Варум, Леонид Агутин и многие другие звезды.
"Новая Песня года"
А уже 7 декабря в "Мегаспорте" состоится юбилейный фестиваль "Новая Песня года". Проект, дебютировавший в 2021 году как молодежная версия "Песни года", вновь соберет популярных молодых исполнителей и блогеров.
В прошлом концерт вели Камила Валиева, Ксения Бородина и другие медийные персоны. Среди подтвержденных участников юбилея — Егор Крид, Люся Чеботина, Алсу, Gayazov$ Brother$ и многие другие селебрити, а также несколько секретных хедлайнеров.
Участница "Песни года – 2025" Алсу. Фото: Global Look Press
Краткая история фестиваля
"Песня года" проводится с 1971 года. С этого периода популярные молодые звезды и мэтры эстрады, народные артисты России и СССР, самые яркие и любимые исполнители дарят зрителям полюбившиеся композиции, предпраздничное настроение волшебства и многообразие эмоций. Традиционно все авторы прозвучавших на фестивале песен получают дипломы "Песни года".
Концертные выступления участников события зрители увидят 1 и 2 января на канале "Россия".
А вы будете смотреть фестиваль "Песня года"? Делитесь в комментариях!