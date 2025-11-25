Кто выступит на "Песне года – 2025"

6 декабря во Дворце спорта "Мегаспорт" состоится новогодняя телевизионная съемка легендарного фестиваля "Песня года – 2025". Его лауреатами ежегодно становятся исполнители, чьи хиты в течение года покоряли вершины чартов и хит-парадов, завоевывали любовь и признание аудитории. Вести концерт снова будут Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев.

А своими выступлениями в этот декабрьский вечер зрителей порадуют Филипп Киркоров, Игорь Крутой, SHAMAN, Ирина Аллегрова, Алсу, Полина Гагарина, Анжелика Варум, Леонид Агутин и многие другие звезды.

"Новая Песня года"

А уже 7 декабря в "Мегаспорте" состоится юбилейный фестиваль "Новая Песня года". Проект, дебютировавший в 2021 году как молодежная версия "Песни года", вновь соберет популярных молодых исполнителей и блогеров.

В прошлом концерт вели Камила Валиева, Ксения Бородина и другие медийные персоны. Среди подтвержденных участников юбилея — Егор Крид, Люся Чеботина, Алсу, Gayazov$ Brother$ и многие другие селебрити, а также несколько секретных хедлайнеров.