Кто такая Аида Гарифуллина - новая наставница шоу «Голос. Дети», дочь которой играет в "Медленных лошадях" с Гэри Олдманом.

12-й сезон детского "Голоса" (Первый канал) порадовал сразу несколькими изменениями. Больше всех удивило сцепленное кресло Владимира Преснякова и Натальи Подольской - чета теперь играет за одного наставника. Еще один сюрприз - присутствие в красных креслах наставников Аиды Гарифуллиной - вокалистки, которая уже появлялась на ТВ (шоу "Аватар" 16+ и «Фантастика» 16+), но хорошо известна пока что лишь только завсегдатаям оперы.
Нельзя сказать, что в детском "Голосе" наставница-дебютантка сконцентрируется исключительно на классике. Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
В рамках ликбеза «Телепрограмма» знакомит читателей с талантливой артисткой.
Как вы дочку назовете...
Собственно, имя Аида (сразу вспоминается знаменитая опера Джузеппе Верди) уже как будто предначертало судьбу девочки, которая родилась в Казани. Правда, и генетику никто не отменял. Мама Гарифуллиной - дирижер хора Лейла Ильдаровна, которая заметила, что дочь здорово напевает мелодию из заставки советской "Красной Шапочки", и в 4 года отвела Аиду в Казанский театр оперы и балета.
- Именно мама - мой стержень, человек, который верит в меня без каких-либо но, без сомнений, - признавалась певица. - Моторчик, который всегда дает мне мотивацию, силы и поддержку. И в хорошем смысле критик. Потому что лучше услышать критику от мамы (тем более от профессионального музыканта), нежели прочитать ее где-то. Мне это помогает.
В 13 лет девочка пела в Концертном зале Чайковского вместе с другими одаренными детьми из Татарстана, в 14 - получила стипендию Фонда Шаляпина, а в 17 - выиграла грант мэра Казани на обучение в Германии, поступив в Высшую школу музыки в Нюрнберге.
Будущая солистка мировой оперы в детстве. Фото: личная страница Аиды Гарифуллиной в социальной сети
- Я ведь начала петь очень рано: в 5 лет я уже стояла на сцене, - объясняет стремительный прорыв вокалистка. - Конечно, не с классическим произведением, с джазовым. Но все же это была сцена, публика, камеры. Серьезно заниматься академическим вокалом начала в 10 лет. Помню, мы с мамой сели и подсчитали, сколько я в 12 лет концертов для города, для Татарии отпела: 38 выступлений в год. Для ребенка, который учится в школе, это много. И как-то успевала. И при этом училась.
Из Нюрнберга Аида рванула в Вену. Втайне от всех.
- Я не сказала ничего родителям, потому что знала, что в Венском университете музыки очень большой конкурс, и не было уверенности, что я смогу туда поступить, - вспоминает Гарифуллина. - Венский университет - самый известный университет в мире музыки и исполнительского искусства. Я поступила к педагогу, к которому хотела, сдала все экзамены на высший балл. И только когда я узнала, что меня взяли, позвонила родителям - они плакали от счастья.
Туда поступают не все
В 2009 году в Австрии вокалистка дебютировала в опере Моцарта "Так поступают все". На Олимпиаде-2012 (после номера в «Русском доме») в Лондоне настойчивая Гарифуллина пришла на концерт Валерия Гергиева и в прорывном стиле Фроси Бурлаковой напросилась на импровизированное прослушивание - спела прямо на месте, с ходу. Мэтру напор и вокал понравился, и через неделю раздался звонок из Мариинского театра: готовьте партию Сюзанны из "Свадьбы Фигаро".
Так началась карьера в легендарной Мариинке, после работы в которой девушка забрала первую премию на международном конкурсе оперных певцов Operalia-2013 (Верона), после чего ей сразу предложили два контракта: в опере Валенсии и более знаменитой Венской. Выбор пал на почти родную Австрию. Затем были фантастические для сознания молодой певицы дуэты с великими Пласидо Доминго, Андреа Бочелли и Дмитрием Хворостовским. Большие стадионы и площадки, концерты в Ватикане и встреча с папой римским.
В 2015 году Аиду впервые позвали в кино - в музыкальную мелодраму «Примадонна» 18+ британского кинорежиссера Стивена Фрирза. Главную роль певицы с отсутствием слуха и ритма Флоренс Фостер Дженкинс сыграла блистательная Мерил Стрип. Сценарий был основан на исторических фактах, поэтому Гарифуллина сыграла реальную звезду оперы - Лили Понс.
Оливия - счастливая
Певица с дочерью Оливией. Фото: личная страница Аиды Гарифуллиной в социальной сети
В 2018 году состоялось еще одно звездное выступление певицы - дуэт на песню Angels с Робби Уильямсом, который прилетел на открытие чемпионата мира по футболу в Москву. Пожалуй, не осталось знаменитых площадок, не покорившихся Гарифуллиной. Сопрано Аиды слышала Парижская национальная опера, Берлинская государственная опера, барселонский театр Лисеу, миланский театр Ла Скала, нью-йоркская «Метрополитен-опера», лондонская Королевская опера, Гамбургский оперный театр. Так вокалистка дослужилась и до Большого театра, где до сих пор солирует в "Травиате" 16+ и "Садко" 16+.
После ухода Александра Градского продюсеры «Голоса» стали думать, чем заместить лакуну академической музыки в проекте. Так, во взрослую версию пригласили Хиблу Герзмаву, а в детскую - Аиду. Опыт работы с детьми у Аиды тоже имеется - ее дочери Оливии в этом году исполняется 9 лет.
- - Дочь прекрасно рисует, танцует - всегда и везде, - объясняет вокалистка. - Больше всего ей нравится актерство. Недавно снялась в первом телевизионном проекте: в третьем сезоне сериала "Медленные лошади" 18+ вместе с гениальным Гэри Олдманом.
Помогает певице воспитывать дочь Алексей Воробьев - за участника «Евровидения» Аида Гарифуллина вышла замуж в апреле текущего года.
- Оливия - моя самая мощная и честная поддержка, - признается артист, с которым девочка быстро нашла общий язык и даже снимает совместные обзоры для ТикТока. Недаром имя Оливия переводят как «несущая мир» или «счастливая».
- "Голос. Дети" 6+
- Пятница/21.45