Кто такая Аида Гарифуллина - новая наставница шоу «Голос. Дети», дочь которой играет в "Медленных лошадях" с Гэри Олдманом.

В 2009 году в Австрии вокалистка дебютировала в опере Моцарта "Так поступают все". На Олимпиаде-2012 (после номера в «Русском доме») в Лондоне настойчивая Гарифуллина пришла на концерт Валерия Гергиева и в прорывном стиле Фроси Бурлаковой напросилась на импровизированное прослушивание - спела прямо на месте, с ходу. Мэтру напор и вокал понравился, и через неделю раздался звонок из Мариинского театра: готовьте партию Сюзанны из "Свадьбы Фигаро".

Так началась карьера в легендарной Мариинке, после работы в которой девушка забрала первую премию на международном конкурсе оперных певцов Operalia-2013 (Верона), после чего ей сразу предложили два контракта: в опере Валенсии и более знаменитой Венской. Выбор пал на почти родную Австрию. Затем были фантастические для сознания молодой певицы дуэты с великими Пласидо Доминго, Андреа Бочелли и Дмитрием Хворостовским. Большие стадионы и площадки, концерты в Ватикане и встреча с папой римским.

В 2015 году Аиду впервые позвали в кино - в музыкальную мелодраму «Примадонна» 18+ британского кинорежиссера Стивена Фрирза. Главную роль певицы с отсутствием слуха и ритма Флоренс Фостер Дженкинс сыграла блистательная Мерил Стрип. Сценарий был основан на исторических фактах, поэтому Гарифуллина сыграла реальную звезду оперы - Лили Понс.

