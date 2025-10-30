Кто получил премию Brand Awards

И кто ее получил

В число лауреатов премии вошли Зара за трибьют-альбом Владимира Высоцкого "Прерванный полет", театр Crave, режиссер Андрей Прикотенко, лучшие рестораны, бутики, фитнес-клубы и медицинские центры.

Также награды удостоились Мария Кузьмина, Лана Гордеева (энергопрактик года) , эко-отель "Феникс" — за вклад в возрождение русской аристократической охоты, препарат для лечения сахарного диабета "Тирзетта" и так далее.

Музыкальную часть мероприятия украсили выступления Брендона Стоуна, Анжелики Агурбаш, дуэта Славы и Сержа, Ильи Зудина и группы "Блестящие".

Кульминацией вечера стал масштабный торт от кондитерской "Мадемуазель Ку-ку" и десерт "Павлова". А модный показ Alisia Fiori представил новые коллекции.

Всего же награды премии Brand Awards 2025 получили почти 40 номинантов.

Примечательно, что вручение этой награды стало доброй традицией. И создатели премии начинают готовиться к следующей церемонии буквально сразу после проведения предыдущей.

А кому бы вы сами вручили премию Brand Awards 2025? Делитесь в комментариях!