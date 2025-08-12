Кто кого предал: из-за чего на самом деле разругались Фадеев и Крутой
Игорь Крутой. Фото: Global Look Press
В интервью Лауре Джугелии Игорь Яковлевич ушел от ответа на вопрос о конфликте с Максимом Александровичем. Что на самом деле не поделили два уважаемых музыкальных деятеля?
Телеграм-канал "Светский хроник" иронизирует над Лаурой Джугелией, называя ее самым угодливым журналистом, переплюнувшим даже Надежду Стрелец. Дело в том, что недавно гостем ее программы на YouTube стал композитор Игорь Крутой. Зашла речь и о Максиме Фадееве.
В общем, Джугелия поинтересовалась у Игоря Яковлевича, не обиделся ли на него Фадеев из-за того, что Крутой стал сотрудничать с Полиной Гагариной. Ведь когда-то Гагарина являлась протеже Максима Фадеева.
"Мы не общаемся. Он специальный человек. И пусть на его совести будет то, за что он обиделся", — лаконично заметил Игорь Крутой.
Лаура Джугелия хотела было развить тему, но композитор оборвал ее буквально на полуслове.
Однако конфликт между двумя мэтрами разгорелся еще десять лет назад. Давайте вспомним, из-за чего на самом деле поссорились Игорь Яковлевич с Максимом Александровичем.
Как премия "Виктория" стала яблоком раздора между Игорем Крутым и Максимом Фадеевым
Пять лет назад интервью Игоря Крутого YouTube-шоу "Алена, блин!" вызвало большой общественный резонанс.
Тогда известный композитор и продюсер сообщил, что в 2015 году, когда велись переговоры о создании единой музыкальной премии "Виктория"в России, Эмин Агаларов и Максим Фадеев отказались от сотрудничества.
По словам Крутого, причиной этому стало их несогласие с тем, чтобы он возглавил этот проект. В интервью Алене Жигаловой Игорь Яковлевич отметил, что именно Максим Фадеев первым прервал переговоры, покинув встречу после попыток договориться о создании премии.
Впоследствии Максим Александрович отреагировал на слова коллеги довольно резко, прокомментировав события пятилетней давности. Тогда по всем СМИ разлетелись его слова: "Крутой захотел быть решалой, но мы встали и ушли".
Так, Максим Фадеев подчеркнул, что Игорь Крутой присоединился к проекту уже после того, как была сформулирована его основная идея. А его кандидатура даже не рассматривалась на руководящей позиции в общем бизнесе. Однако, по словам Максима Александровича, Игорь Яковлевич сразу же дал понять, что хочет играть первую скрипку.
Продюсер рассказал о договоренности, согласно которой все партнеры должны были принимать решения совместно. Однако через неделю он получил уведомление о проведении предстоящей премии "Виктория". Это вызвало возмущение не только у него, но и у Эмина Агаларова (певец Эмин), на тот момент также входившего в состав премии.
Максим Фадеев процитировал Игоря Яковлевича, который в интервью заявил, что договорился провести премию через месяц, а показать ее через неделю. Продюсера смутил такой короткий срок для проведения мероприятия, которое, по его мнению, должно было быть основано на наблюдении за победителями в течение года.
Его также интересовало, на чем основывается принцип голосования. В итоге Максим Фадеев заявил, что такой подход для него неприемлем.
Фадеев уточнил, что в то время все же оказал помощь Крутому, предоставив своих артистов, а также договорился об участии в мероприятии известного мирового исполнителя Эндрю Дональдса.
"Самое омерзительно в рассказе то, что меня обвинили в заговоре с Эмином против него. Так вот, Игорь Яковлевич, я был знаком с Эмином один день, а вы 20 лет. Как я мог скооперироваться с Эмином против вас?" — задавался в тот период Максим Фадеев, беседуя с порталом Super.
