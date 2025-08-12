Кто кого предал: из-за чего на самом деле разругались Фадеев и Крутой

Телеграм-канал "Светский хроник" иронизирует над Лаурой Джугелией, называя ее самым угодливым журналистом, переплюнувшим даже Надежду Стрелец. Дело в том, что недавно гостем ее программы на YouTube стал композитор Игорь Крутой. Зашла речь и о Максиме Фадееве.

"Максим Фадеев — специальный человек"

В общем, Джугелия поинтересовалась у Игоря Яковлевича, не обиделся ли на него Фадеев из-за того, что Крутой стал сотрудничать с Полиной Гагариной. Ведь когда-то Гагарина являлась протеже Максима Фадеева.

"Мы не общаемся. Он специальный человек. И пусть на его совести будет то, за что он обиделся", — лаконично заметил Игорь Крутой.

Лаура Джугелия хотела было развить тему, но композитор оборвал ее буквально на полуслове.

Однако конфликт между двумя мэтрами разгорелся еще десять лет назад. Давайте вспомним, из-за чего на самом деле поссорились Игорь Яковлевич с Максимом Александровичем.

Как премия "Виктория" стала яблоком раздора между Игорем Крутым и Максимом Фадеевым

Пять лет назад интервью Игоря Крутого YouTube-шоу "Алена, блин!" вызвало большой общественный резонанс.

Тогда известный композитор и продюсер сообщил, что в 2015 году, когда велись переговоры о создании единой музыкальной премии "Виктория"в России, Эмин Агаларов и Максим Фадеев отказались от сотрудничества.

По словам Крутого, причиной этому стало их несогласие с тем, чтобы он возглавил этот проект. В интервью Алене Жигаловой Игорь Яковлевич отметил, что именно Максим Фадеев первым прервал переговоры, покинув встречу после попыток договориться о создании премии.

Впоследствии Максим Александрович отреагировал на слова коллеги довольно резко, прокомментировав события пятилетней давности. Тогда по всем СМИ разлетелись его слова: "Крутой захотел быть решалой, но мы встали и ушли".

Так, Максим Фадеев подчеркнул, что Игорь Крутой присоединился к проекту уже после того, как была сформулирована его основная идея. А его кандидатура даже не рассматривалась на руководящей позиции в общем бизнесе. Однако, по словам Максима Александровича, Игорь Яковлевич сразу же дал понять, что хочет играть первую скрипку.