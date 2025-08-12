Кто кого предал: из-за чего на самом деле разругались Фадеев и Крутой

Игорь Крутой. Фото: Global Look Press

В интервью Лауре Джугелии Игорь Яковлевич ушел от ответа на вопрос о конфликте с Максимом Александровичем. Что на самом деле не поделили два уважаемых музыкальных деятеля?

Телеграм-канал "Светский хроник" иронизирует над Лаурой Джугелией, называя ее самым угодливым журналистом, переплюнувшим даже Надежду Стрелец. Дело в том, что недавно гостем ее программы на YouTube стал композитор Игорь Крутой. Зашла речь и о Максиме Фадееве.

"Максим Фадеев — специальный человек"

В общем, Джугелия поинтересовалась у Игоря Яковлевича, не обиделся ли на него Фадеев из-за того, что Крутой стал сотрудничать с Полиной Гагариной. Ведь когда-то Гагарина являлась протеже Максима Фадеева.

"Мы не общаемся. Он специальный человек. И пусть на его совести будет то, за что он обиделся", — лаконично заметил Игорь Крутой.

Лаура Джугелия хотела было развить тему, но композитор оборвал ее буквально на полуслове.

Однако конфликт между двумя мэтрами разгорелся еще десять лет назад. Давайте вспомним, из-за чего на самом деле поссорились Игорь Яковлевич с Максимом Александровичем.

Как премия "Виктория" стала яблоком раздора между Игорем Крутым и Максимом Фадеевым

Пять лет назад интервью Игоря Крутого YouTube-шоу "Алена, блин!" вызвало большой общественный резонанс.

Тогда известный композитор и продюсер сообщил, что в 2015 году, когда велись переговоры о создании единой музыкальной премии "Виктория"в России, Эмин Агаларов и Максим Фадеев отказались от сотрудничества.

По словам Крутого, причиной этому стало их несогласие с тем, чтобы он возглавил этот проект. В интервью Алене Жигаловой Игорь Яковлевич отметил, что именно Максим Фадеев первым прервал переговоры, покинув встречу после попыток договориться о создании премии.

Впоследствии Максим Александрович отреагировал на слова коллеги довольно резко, прокомментировав события пятилетней давности. Тогда по всем СМИ разлетелись его слова: "Крутой захотел быть решалой, но мы встали и ушли".

Так, Максим Фадеев подчеркнул, что Игорь Крутой присоединился к проекту уже после того, как была сформулирована его основная идея. А его кандидатура даже не рассматривалась на руководящей позиции в общем бизнесе. Однако, по словам Максима Александровича, Игорь Яковлевич сразу же дал понять, что хочет играть первую скрипку.

Максим Фадеев. Фото: Борис Кудрявов / "Комсомольская правда"

Продюсер рассказал о договоренности, согласно которой все партнеры должны были принимать решения совместно. Однако через неделю он получил уведомление о проведении предстоящей премии "Виктория". Это вызвало возмущение не только у него, но и у Эмина Агаларова (певец Эмин), на тот момент также входившего в состав премии.

Максим Фадеев процитировал Игоря Яковлевича, который в интервью заявил, что договорился провести премию через месяц, а показать ее через неделю. Продюсера смутил такой короткий срок для проведения мероприятия, которое, по его мнению, должно было быть основано на наблюдении за победителями в течение года.

Его также интересовало, на чем основывается принцип голосования. В итоге Максим Фадеев заявил, что такой подход для него неприемлем.

Фадеев уточнил, что в то время все же оказал помощь Крутому, предоставив своих артистов, а также договорился об участии в мероприятии известного мирового исполнителя Эндрю Дональдса.

"Самое омерзительно в рассказе то, что меня обвинили в заговоре с Эмином против него. Так вот, Игорь Яковлевич, я был знаком с Эмином один день, а вы 20 лет. Как я мог скооперироваться с Эмином против вас?" — задавался в тот период Максим Фадеев, беседуя с порталом Super.

Эмин. Фото: Вадим Тараканов / Global Look Press

Какую роль в этой истории сыграл Эмин Агаларов

Тогда же на заявление Игоря Крутого ответил Эмин Агаларов. Эмин рассказал, что именно он первым предложил Игорю Крутому объединиться для создания российской национальной музыкальной премии.

"Так что именно от меня Игорь Яковлевич получил первое приглашение. И именно от него я же потом получил первую весть, что я в этой команде уже и не нужен", — признавался тогда Эмин Агаларов.

В общем, как это обычно бывает, у каждого здесь своя правда…

