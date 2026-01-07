Кто из звезд стали родителями в 2025 году: Тодоренко и Топалов, Dava и Краймбрери, Погребняк и Головинский

В 2025 году счастливыми родителями стали несколько звездных пар. Оглашаем список новоиспеченных пап и мам. Вот вам, пожалуйста.
Евгений Кулик и Ригина Гайсина
20 января 2025 года у актера Евгения Кулика и его супруги, дизайнера Ригины Гайсиной, родился сын. Это уже третий ребенок в семье. Пара сообщила радостную новость в соцсетях, опубликовав фотографию с новорожденным.
Изначально Кулик в шутку объявил необычное имя для мальчика — Лотерей, что вызвало бурную реакцию подписчиков, связавших это с его новой картиной "Лотерея".
Евгений Кулик и Ригина Гайсина. Фото: соцсети
Однако позже на "Шоу Воли" актер признался, что это был розыгрыш. Настоящее имя ребенка — Матвей, его выбрала Ригина при оформлении документов. Евгений одобрил этот выбор.
У пары, которая состоит в браке с 2018 года, также подрастают дочь София и сын Федор.
Арсений Шульгин и Лиана
24 апреля в московской клинике Лиана Шульгина, невестка Валерии, родила сына Мирона. В соцсетях молодая мама опубликовала эмоциональный черно-белый кадр, где запечатлены она, новорожденный и ее муж Арсений.
Это второй ребенок в семье: у пары также есть дочь Селин, родившаяся 1 января 2021 года. Рождение сына стало для них огромным счастьем.
Лиана и Арсений Шульгины. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
Dava и Мари Краймбрери
Рэпер и блогер Давид Манукян, известный под псевдонимом DAVA, стал отцом 19 мая. Новость о рождении ребенка сообщила его супруга, певица Мари Краймбрери.
Она поделилась с подписчиками снимками, сделанными в столичном роддоме "Лапино", популярном среди российских знаменитостей. На фотографиях видно, что во время родов Давид поддерживал жену. В сопроводительном тексте Краймбрери выразила свои чувства:
Dava и Мари Краймбрери. Фото: телеканал "Россия"
"Теперь нас трое. Твое появление — это самый лучший день в нашей жизни. Когда мы смотрим на тебя, кажется, что в мире больше нет ничего невозможного. Оказывается, мы умеем любить еще сильнее. Вот так. Безусловно. Тихо. На весь мир", — подписала свою публикацию певица.
Сама пара не стала афишировать пол новорожденного, однако эту тайну случайно раскрыла мама Давида. На своей странице Анна Манукян опубликовала снимок сына и невестки с подписью, в которой назвала малышку "сеньоритой-вкусняшкой". Так поклонники и узнали, что у пары родилась дочь.
Ида Галич и Олег Ледвич
28 июля 35-летняя телеведущая и блогер Ида Галич и ее избранник, бизнесмен Олег Ледвич стали родителями девочки. Ребенок появился на свет в престижной клинике "Мать и дитя".
Практически на протяжении всей беременности Галич сохраняла высокую активность: много работала, участвовала в съемках, посещала различные мероприятия и путешествовала. На сохранении в медицинском учреждении ей пришлось провести только последние четырнадцать дней перед родами.
Как рассказала сама Ида, первые схватки застали ее во время визита в музей-усадьбу. Примечательно, что блогер выбрала естественные роды, а перерезать пуповину новорожденной помог Олег Ледвич.
Ида Галич. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
Интересно, что пять лет назад в этой же больнице Ида родила своего старшего сына Лео от предыдущего брака с Аланом Басиевым. У Олега Ледвича также есть дочь от первого брака.
С новорожденной Галич помогает ее мама, но не остается в стороне и сам жених.
Мария Погребняк и Игорь Головинский
5 сентября Мария Погребняк стала мамой в четвертый раз. Она поделилась этой новостью со своими подписчиками лишь через день, выложив видеоролик из роддома.
Перед родами блогер старалась завершить все намеченные дела. Так, в День знаний она проводила сыновей на школьную линейку: одного — в десятый класс, другого — в восьмой.
Также Мария посетила спа-салон, считая важным выглядеть ухоженной при первой встрече с новорожденным. Даже когда за сутки до появления малыша врач разрешил ей съездить домой за вещами, Погребняк вместо этого отправилась на коррекцию бровей.
Мария Погребняк с сыном Владимиром. Фото: соцсети
В опубликованном видео она не стала скрывать лицо младенца, продемонстрировав его сразу после рождения и затем — в белом комбинезоне. Поначалу Мария не раскрывала пол ребенка.
"В 14:38 на свет появилось наше чудо. 3820 грамм и 55 см. Пишу эти строки и плачу от счастья! Благодарю всех за поддержку и заботу. Обещаю выложить фото позже", — таким было сообщение звезды в соцсетях.
Позже стало известно, что Мария Погребняк родила сына, которого назвали Владимиром.
Регина Тодоренко и Влад Топалов
Ночью 25 сентября у ведущей Регины Тодоренко и певца Влада Топалова родился третий ребенок. Регина поделилась прекрасной новостью с фанатами, объявив, что они с мужем теперь многодетные родители. Во время родов Влад находился рядом с женой и всячески поддерживал ее.
На трогательном фото певец с любовью держит за ручку своего новорожденного сына. В их семье снова мальчик, который стал младшим братом для Михаила и Мирослава.
Регина Тодоренко и Влад Топалов. Фото: Global Look Press
"Теперь нас пятеро. Дорогие мои, благодарю за поддержку и трепетное отношение к моей семье. Обязательно скоро поделюсь своей историей. Пока приходим в себя, учимся звучать слаженно с нашим новоиспеченным маленьким музыкантом", — написала Регина Тодоренко в соцсетях.
А какая пара вам нравится больше всего? Делитесь в комментариях!