Кто из звезд стали родителями в 2025 году: Тодоренко и Топалов, Dava и Краймбрери, Погребняк и Головинский

В 2025 году счастливыми родителями стали несколько звездных пар. Оглашаем список новоиспеченных пап и мам. Вот вам, пожалуйста.

Евгений Кулик и Ригина Гайсина

20 января 2025 года у актера Евгения Кулика и его супруги, дизайнера Ригины Гайсиной, родился сын. Это уже третий ребенок в семье. Пара сообщила радостную новость в соцсетях, опубликовав фотографию с новорожденным.

Изначально Кулик в шутку объявил необычное имя для мальчика — Лотерей, что вызвало бурную реакцию подписчиков, связавших это с его новой картиной "Лотерея".