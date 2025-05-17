Ксения Собчак в "мандарине" за миллион, а Дарина Эрвин с "сигареткой": самые странные образы звезд

В Интернете подсмеиваются над журналисткой и ведущей Ксенией Собчак. Светская дива появилась на Каннском кинофестивале в черном платье с перьями, на которое был накинута ветровка оттенка спелого мандарина.

Ксения Собчак в черном платье и ветровке цвета мандарина

Смеяться, может, и неосмотрительно со стороны пользователей Сети. Ведь бренд Prada представил подобный наряд на своей новой коллекции "Весна-лето – 2025" в Милане. Но то, что эффектно смотрится на модели, немного странно смотрелось на Ксении Собчак. Это, мягко говоря.

В Сети уже подсчитали, что черное платье стоит около 8600 долларов (690 тысяч рублей). А ветровка обошлась светской диве примерно в 2150 долларов (172 тысячи рублей). Если прибавить сюда аксессуары, то образ вылился Ксении Собчак примерно в миллион рублей.