Ксения Собчак в "мандарине" за миллион, а Дарина Эрвин с "сигареткой": самые странные образы звезд

В Интернете подсмеиваются над журналисткой и ведущей Ксенией Собчак. Светская дива появилась на Каннском кинофестивале в черном платье с перьями, на которое был накинута ветровка оттенка спелого мандарина.
Ксения Собчак в черном платье и ветровке цвета мандарина
Смеяться, может, и неосмотрительно со стороны пользователей Сети. Ведь бренд Prada представил подобный наряд на своей новой коллекции "Весна-лето – 2025" в Милане. Но то, что эффектно смотрится на модели, немного странно смотрелось на Ксении Собчак. Это, мягко говоря.
В Сети уже подсчитали, что черное платье стоит около 8600 долларов (690 тысяч рублей). А ветровка обошлась светской диве примерно в 2150 долларов (172 тысячи рублей). Если прибавить сюда аксессуары, то образ вылился Ксении Собчак примерно в миллион рублей.
Ксения Собчак. Фото: соцсети
А над чьими еще образами подшучивали в Сети?
Лена Ленина с прической "башней"
Еще одна яркая героиня нынешнего Каннского кинофестиваля — светская дива Лена Ленина.
Для выхода в свет она выбрала платье-халат оттенка лаванды, расшитое пайетками. На голове светской львицы как всегда красовалась странная прическа а-ля "башня".
Лена Ленина. Фото: соцсети Лены Лениной
Жена Цекало на высокой платформе и с "сигареткой" за ушами
Много шума на этой неделе наделало появление продюсера Александра Цекало и его жены Дарины Эрвин на премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Супруги прилетели из Америки и стали звездами не только вечера, но и соцсетей.
Чтобы удивить аудиторию, Дарина Эрвин предпочла наряд в бельевом стиле — топ-бюстье, также расшитый пайетками, и юбку длиной до щиколотки с орнаментом из вышеупомянутых пайеток. Еще одна пикантная деталь в луке этой женщины — сигаретка за ушами. На самом деле такую форму имела заколка Эрвин.
Александр Цекало и Дарина Эрвин. Фото: Борис Кудрявов / "КП"
В руках Дарина держала черный клатч бренда Simone Rocha, который словно гармонировал с образом ее любимого мужа, пришедшего на премию в черном. На ногах Дарины Эрвин — туфли на высокой платформе в цвет наряда — прокисшей малины со сливками.
Обувь Дарины делала разницу в росте с Цекало еще более заметной. В Сети много шутили, что Александр любит женщин на голову выше. Кстати, такие пары красиво называют "французскими".
Людмила Артемьева с кучей цепочек
На этой неделе также прошла премьера фильма-концерта "Жванецкий", посвященного легендарному сатирику Михаилу Жванецкому. Внимание многих привлек образ звезды сериала "Сваты" Людмилы Артемьевой.
Людмила Артемьева. Фото: Борис Кудрявов / "КП"
Людмила надела блузу оттенка лазури рубашечного стиля с баской. Образ дополнили аксессуары в виде цепочек.