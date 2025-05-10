Крюков вспомнил дедушку-фронтовика, которого знают все, а Безруков поделился своей историей

Всероссийская акция «Бессмертный полк» проходит в разных форматах. Накануне 80-летия Великой Победы мы заглянули в семейные альбомы знаменитостей, чтобы вспомнить их героических предков.
Дима Билан и дедушка Дмитрий Гурьянов
Фото: личная страница Димы Билана в социальной сети
Певец Дима Билан на фото с дедушкой по маминой линии.
«Пусть 9 Мая всегда будет для нас символом мужественности, стойкости духа и любви к Родине! Бесконечная благодарность, светлая и вечная память всем героям. Мы гордимся! Мы помним! Мой дедушка Дмитрий Никитич Гурьянов - участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Славы».
Константин Крюков и дедушка Сергей Бондарчук
Фото: Оксана Зуйко/КП. Фото: из семейного альбома Сергея Бондарчука
Актер Константин Крюков вспоминает в День Победы дедушку-фронтовика, которого знает вся страна, - народного артиста СССР, режиссера Сергея Бондарчука.
«Мой дедушка Сергей Федорович Бондарчук ушел служить ушел в 1942 году из Театра Красной армии в Грозном. На войне он был обычным солдатом, не совершил никаких особенных подвигов - и очень часто повторял, что просто защищал Родину, как все. Но медалями за «Оборону Кавказа» и «За Победу» очень дорожил. 9 Мая, в День Победы, в Прибалтике в спину дедушке прогремел выстрел. Пуля отрикошетила и задела его нос. В этот день его могло бы не стать. Будучи его внуком, я, конечно, безумно рад, что он остался в живых. Я ему благодарен за его жизнь, за то, что он был, и при этом за какие-то незыблемые внутренние устои. Верил он всегда в добро, в человека, в уникальность человеческой души и в то, что каждый человек бесценен!»
Сергей Безруков и дедушка Михаил Суров
Фото: личная страница Сергея Безрукова в социальной сети
Актер Сергей Безруков бережно хранит ордена и медали дедушки Михаила Ивановича Сурова, который пошел на войну 19-летним мальчишкой, воевал в моторазведке в составе танкового батальона. После войны дедушка актера работал в совхозе и был преподавателем в политехническом училище, так как хорошо разбирался в технике.
«Я застал дедулю Мишу по маминой линии. Для него, для всей семьи День Победы всегда был очень светлый, очень важный праздник. Когда он возвращался с парада - мы звонили, поздравляли, а он плакал, благодарил. А мы говорили: «Дедуля, милый, спасибо и тебе...» У него было тяжелое ранение, контузия. Ногу должны были ампутировать, но врач сказал: «После войны кому он нужен будет, такой мальчишка, без ноги? Давайте попробуем спасти». И ведь спас, просто чудом спас. Но потом дед хромал всю жизнь».
Олеся Судзиловская и дедушка Михаил Печенкин
Фото: личная страница Олеси Судзиловской в социальной сети
Актриса Олеся Судзиловская вспоминает деда - пехотинца Михаила Печенкина. Он ушел на фронт добровольцем, получил множество ранений, умер в 1956 году, не дожив до своего 50-летия всего 8 дней.
«Печенкин Михаил Иванович - мой дед. Он ушел на фронт с парада ополченцев, с Красной площади. У него была бронь (окончив станкостроительный институт, работал на заводе ЗИС), но он не воспользовался ею. Всегда помним и бесконечно благодарим наших родных за отданные жизни!»
Игорь Николаев и дедушка Иван Николаев
Фото: личная страница Игоря Николаева в социальной сети
Над композитором Игорем Николаевым подшучивают, что фирменные усы он унаследовал от дедушки Ивана Николаевича Николаева. А если серьезно, то дед - легендарный: прошел всю войну, участвовал в штурме Берлина.
«Я сахалинский пацан, но на летние каникулы меня возили к бабушке и дедушке в Саратов. Дедушка был тихий, обаятельный человек, очень меня любил. Никогда по нему не скажешь, что он воевал. Тишайший дед, который так боялся мою бабушку властную!»
Сергей Жуков и дедушки Михаил Жуков и Наиль Хайбулин
Фото: личная страница Сергея Жукова в социальной сети
Певец и продюсер Сергей Жуков рассказывает о подвигах дедов детям:
«Мои деды! Великие люди, подарившие мне возможность жить на этой земле, - Хайбулин Наиль Набиевич и Жуков Михаил Иванович. Люблю! Горжусь! Помню! Передам своим детям и внукам мое безграничное почтение вам, ваши фронтовые истории, ордена и медали! Подвиг ваш навечно останется в наших сердцах! С великим праздником Победы!»
Алена Бабенко и дедушка Алексей Баранов
Фото: личная страница Алены Бабенко в социальной сети
Актриса Алена Бабенко вспоминает своего героя Алексея Емельяновича:
«Мой чудо-дед! Помню большие лапищи, в которых я тонула, его тяжелые шаги и палочку, на которую он опирался, а для меня она была конем, и его-мою кровать за скрипучим шкафом, где я копила волшебные сны про людей с крыльями. Мне было тогда пять. Однажды мы с ним шепотом пели «Темную ночь», глядя из окна на зимнюю набережную, и плакали вместе. С Днем Великой Победы!»
Андрей Кончаловский и папа Сергей Михалков
Фото: личная страница Андрея Кончаловского в социальной сети
Режиссер Андрей Кончаловский однажды поделился в соцсетях не только рассказом об отце, но и этим портретом авторства Петра Кончаловского. Здесь Андрею 6 лет, а его папе Сергею Михалкову 30 лет.
«Мой отец, Сергей Владимирович Михалков, прошел всю Великую Отечественную войну, был на передовой, в окружении. В первые годы войны был военным писателем-корреспондентом газеты Южного фронта «Во славу Родины», затем - центральной газеты ВВС «Сталинский сокол». Выполнял задания редакции в действующей армии, писал очерки, заметки, политические стихи. Победу отец встретил в Вене. Военные корреспонденты всегда были на передовой и делили все тяготы войны наравне с боевыми частями. Многие так и не вернулись с фронта. Вечная им память…»
Ярослав Дронов (SHAMAN) и прадедушка Михаил Селедкин
Фото: Алексей Булатов/КП
Певец SHAMAN 9 Мая вспоминает прадеда Михаила Сергеевича Селедкина, который защищал Отчизну с первых дней войны, встретил День Победы младшим сержантом с медалями «За отвагу» и «За оборону Ленинграда».
«Прадедушка в нашей семье всегда был дядей Мишей. Его призвали на войну, когда ему было 22 года. Прадедушка служил младшим сержантом-артиллеристом в 81-й пушечной артиллерийской бригаде, защищал трехмиллионный город, который враги хотели стереть с лица земли. Моя бабушка Галина Михайловна запомнила со слов отца, что в первую зиму блокады Ленинграда был такой жуткий холод, что, когда наши собирались идти в атаку, шинели примерзали к земле, так что вставать было очень тяжело. Еще прадедушка рассказывал о том, что пищи не хватало настолько, что приходилось есть даже крыс, чтобы не умереть от голода».
Иван Охлобыстин и отец Иван Охлобыстин
Фото: личный архив Ивана Охлобыстина
Папа актера, режиссера, сценариста Ивана Охлобыстина прошел ВОВ военным врачом.
Полковник медицинской службы Иван Иванович Охлобыстин награжден 4 орденами и медалями.
«Генерал Родимцев в своей книге описывает папу так: «Пробираясь меж окопами, я встретил начальника санитарной службы Ивана Охлобыстина. Мне очень нравился характер этого человека: он никогда не унывал». То есть начальство документально признавало, что папа был практикующий оптимист. Во время ведения боевых действий это спорное в мирных условиях качество является одним из неопровержимых доказательств отваги...»