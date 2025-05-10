Крюков вспомнил дедушку-фронтовика, которого знают все, а Безруков поделился своей историей

Актер Константин Крюков вспоминает в День Победы дедушку-фронтовика, которого знает вся страна, - народного артиста СССР, режиссера Сергея Бондарчука.

«Мой дедушка Сергей Федорович Бондарчук ушел служить ушел в 1942 году из Театра Красной армии в Грозном. На войне он был обычным солдатом, не совершил никаких особенных подвигов - и очень часто повторял, что просто защищал Родину, как все. Но медалями за «Оборону Кавказа» и «За Победу» очень дорожил. 9 Мая, в День Победы, в Прибалтике в спину дедушке прогремел выстрел. Пуля отрикошетила и задела его нос. В этот день его могло бы не стать. Будучи его внуком, я, конечно, безумно рад, что он остался в живых. Я ему благодарен за его жизнь, за то, что он был, и при этом за какие-то незыблемые внутренние устои. Верил он всегда в добро, в человека, в уникальность человеческой души и в то, что каждый человек бесценен!»