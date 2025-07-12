Красный диплом и КВН: кто такая Олеся Иванченко, которая станет няней вместо Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк полюбилась всей стране после "Моей прекрасной няни". Фото: Владимир Мушкин/Global Look Press
Актриса из Астрахани стала всероссийской звездой и даже "дослужилась2 до авторского шоу на Первом канале. Но тяжелая болезнь остановила жизнь красавицы - в 2024 году Анастасии не стало, а уже в 2025 году ушлый продюсер Николай Картозия решил перезапустить "Мою прекрасную няню" в новом виде.
Теперь сериал под названием "Няня Оксана" с идентичным сюжетом будет выходить на канале "Пятница!". А главную роль сыграет Олеся Иванченко, известная пока что только интернет-аудитории.
Красный диплом и КВН
Следующий этап - съемки сериала "Няня Оксана". Фото: канал "Пятница"
Конечно, имеет место внешнее сходство. Хоть и весьма поверхностное (Олесю для промофото для «Няни Оксаны» нарочно уложили и загримировали под Заворотнюк), ведь в жизни Иванченко мало чем напоминает Заворотнюк. И все же хитрый продюсер Картозия решил играть именно на этом. Хоть и «новая няня» активно, во избежание негативного фона, всячески открещивается от сравнений.
Хотя сюжет нового сериала таков: Оксана из Краснодарского края прилетает к своему жениху в Москву, но он ее бросает. Оксана остается покорять столицу и случайно устраивается работать няней в семью вдовца-ресторатора (Виктор Хориняк) с тремя детьми.
- Няня Вика в исполнении Анастасии Заворотнюк - одна из главных муз в моем творчестве и моя любимая героиня детства, - заявила Олеся. - Она даровала мне в том числе свою творческую органику, веру в себя и свою идентичность. Поэтому, если честно, меня задевают слова о какой-то "замене".
Конечно, Иванченко сама все понимает про прекрасную няню и ее замену. Южный темперамент, обаяние простушки, умение поиграть в наив, малоросская фамилия и, само собой, грим - все это стопроцентная эксплуатация образа, созданного Заворотнюк. Все это причины, по которым именно Иванченко попала в этот проект.
Девушка виртуозно научилась использовать маску «дурочки с мороза» - амплуа, удачно воспроизводимое Аллой Михеевой, Яной Кошкиной и другими артистками. Ведь на самом деле Иванченко - отличница, а не туповатая красотка: окончила школу с золотой медалью, поступила на истфак Кубанского университета и играла в КВН, где, помимо яркой внешности, требуются недюжинные креативные качества.
С командой «Планета Сочи» Олеся играла в Премьерке и Вышке, а еще выходила в четвертьфинал Международной лиги. Все пути оттуда, как показывает практика, ведут на ТНТ, поэтому девушка, окончив вуз, и ринулась покорять «Comedy Баттл» 16+ и «Открытый микрофон» 16+. Успеха не снискала, но не отчаялась - продолжила заниматься комедией в интернете.
Юмористический талант Олеси раскрылся в КВН. Фото: kvn.ru
Переломным стал 2021 год, когда Иванченко пригласили в "Женскую сборную" шоу "Игра" 16+. Там главный демиург российского юмора Вячеслав Дусмухаметов и обратил внимание на комикессу. А потом придумал под нее проект "Натальная карта" 18+, который стал выходить в 2023 году и принес Олесе успех, конвертированный в главную роль в сериале "Няня Оксана" (продюсер, помимо Картозии, - тоже Дусмухаметов).
Взлет за счет аферистов, роман со стендапером
Два комика нашли друг друга - Олеся Иванченко и Максим Загайский (Заяц). Фото: личная страница Олеси Иванченко в социальной сети
Механика «Натальной карты» банальна, как игра в дурака. Звездный гость приходит к Иванченко и комику Дмитрию Журавлеву и слушает "расклад по картам". Олеся как будто бы на полном серьезе дает "астрологический прогноз" и безостановочно сыплет перлами (корявые фразы, нарочитые оговорки, абсурдизм), Журавлев все это время подкалывает и смеется, слегка посвистывая.
- Моя Луна бы подсвечивала твое Солнце, - призналась ведущая «Натальной карты» рэперу Тимати. - Что скрывать, я умна, со мной интересно. Я бы тебя смешила. Ну что тут говорить… С Максимом (стендапер Максим Загайский - бойфренд Иванченко. - Авт.) у меня послабее, конечно. Это шутки. У Бунина была такая фраза: «Самая лучшая любовь - та, которая так и не случилась». Поэтому извини, Тимати, я тебя бросаю...
Сложно представить, чем такой проект мог бы заинтересовать зрителя 10 - 15 лет назад, но именно сейчас, на волне популярности астрологов, прорицателей, коучей и прочих шарлатанов и аферистов, как раз время для "Натальной карты".
Фрагменты этого проекта нарезают и раскидывают по соцсетям, поэтому известность Олеси буквально за год вышла за пределы нишевого проекта. Forbes поместил ее в список "30 до 30" в номинацию "Новые медиа", в соцсетях артистка имеет солидную базу подписчиков из более чем 1,5 млн человек, примерно столько же фанатов у "Натальной карты" в ВК.
Сразу после объявления новости и кастинга "Няни Оксаны" публика начала обсуждать уместность и, главное, необходимость такого проекта всего через год после ухода Анастасии Заворотнюк. Одни разглядели в этом желание хайпануть на таланте актрисы, по которой до сих пор скорбят. Другие сочли эксперимент смелым и интересным.
Ключевые артисты сериала "Моя прекрасная няня" пока что подходят к обсуждению идеи весьма осторожно. Сыгравший продюсера Шаталина Сергей Жигунов через жену отказался комментировать затею, а вот Борис Смолкин, исполнявший роль дворецкого Семенова, был почестнее.
- Я плохо отношусь ко всем вторичным проектам, зачем это делать? - недоумевает актер. - В таком проекте я бы сниматься не стал.
Снимать "Няню Оксану" доверили Евгении Абдель-Фаттах, прежде работавшей оператором. Телеканал "Пятница!" и онлайн-кинотеатр PREMIER подтвердили, что премьера нового сериала состоится осенью 2025 года.