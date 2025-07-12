Красный диплом и КВН: кто такая Олеся Иванченко, которая станет няней вместо Анастасии Заворотнюк

Конечно, имеет место внешнее сходство. Хоть и весьма поверхностное (Олесю для промофото для «Няни Оксаны» нарочно уложили и загримировали под Заворотнюк), ведь в жизни Иванченко мало чем напоминает Заворотнюк. И все же хитрый продюсер Картозия решил играть именно на этом. Хоть и «новая няня» активно, во избежание негативного фона, всячески открещивается от сравнений.

Хотя сюжет нового сериала таков: Оксана из Краснодарского края прилетает к своему жениху в Москву, но он ее бросает. Оксана остается покорять столицу и случайно устраивается работать няней в семью вдовца-ресторатора (Виктор Хориняк) с тремя детьми.

- Няня Вика в исполнении Анастасии Заворотнюк - одна из главных муз в моем творчестве и моя любимая героиня детства, - заявила Олеся. - Она даровала мне в том числе свою творческую органику, веру в себя и свою идентичность. Поэтому, если честно, меня задевают слова о какой-то "замене".

Конечно, Иванченко сама все понимает про прекрасную няню и ее замену. Южный темперамент, обаяние простушки, умение поиграть в наив, малоросская фамилия и, само собой, грим - все это стопроцентная эксплуатация образа, созданного Заворотнюк. Все это причины, по которым именно Иванченко попала в этот проект.

Девушка виртуозно научилась использовать маску «дурочки с мороза» - амплуа, удачно воспроизводимое Аллой Михеевой, Яной Кошкиной и другими артистками. Ведь на самом деле Иванченко - отличница, а не туповатая красотка: окончила школу с золотой медалью, поступила на истфак Кубанского университета и играла в КВН, где, помимо яркой внешности, требуются недюжинные креативные качества.

С командой «Планета Сочи» Олеся играла в Премьерке и Вышке, а еще выходила в четвертьфинал Международной лиги. Все пути оттуда, как показывает практика, ведут на ТНТ, поэтому девушка, окончив вуз, и ринулась покорять «Comedy Баттл» 16+ и «Открытый микрофон» 16+. Успеха не снискала, но не отчаялась - продолжила заниматься комедией в интернете.