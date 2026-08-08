Костыли Бузовой за 4 млн, операция Волочковой от Баскова и квартира Долиной за 400 млн: дорогие подарки звездам

Певице презентовали шикарную квартиру. Дорогие подарки от родных людей - приятная норма, а от посторонних - шокирующее исключение из общепринятых правил. «Телепрограмма» узнала, какие еще дорогие подарки получают наши звезды.

От 2,7 млн до 4 млн руб. - на медицинскую помощь

В этом году сразу две звезды попали в больницу из-за проблем с ногами. Ольга Бузова получила травму колена в собственной ванной комнате - телеведущая поскользнулась и повредила ногу о плитку, которая раскололась после ее падения. Олю госпитализировали, прооперировали, наложив сорок швов. После выписки Бузова передвигалась на костылях.

Друзья звезды решили ее поддержать и презентовали ей самые дорогие в мире костыли ручной работы. Костыли инкрустировали 24 тысячами стразов Сваровски. Для установки кристаллов мастерам пришлось работать 50 часов. Себестоимость кристалла - 200 руб., может варьироваться в зависимости от размера и качества, плюс работа.

Блестящие костыли Бузовой обошлись ее друзьям в сумму, превышающую 4 млн руб. С такими костылями и нога заживает быстрее!

Балерина Анастасия Волочкова летала в Германию, ее оперировали в госпитале Святой Марии в Мюльхайме. Клинику ей посоветовал фигурист Алексей Ягудин, а оплатил операцию давний друг Николай Басков.

Операция стоила 30 тыс. евро (2,7 млн руб.). Расходы на дорогу, проживание и питание Волочкова взяла на себя. Балерина благодарила Баскова за финансовую поддержку: «Мне два профессора делали операцию. Я не знаю, как они диагноз там описали, но это связано с хрящевой тканью, которая стерлась».

Балерина скрывает, что ей заменили компоненты тазобедренного сустава на механические, поставили эндопротез, который позволяет давать дополнительную подвижность после эндопротезирования.

От 400 млн руб. - за шестикомнатную квартиру в элитном ЖК Москвы

Народная артистка РФ Лариса Долина недавно, отвечая на вопрос о проданной квартире в центре Москвы, призналась: «Я перевернула эту страницу... Сейчас у меня квартира намного лучше. Ее купила не я, а мои друзья. Это новый дом, там сделан новый ремонт».

Два года назад Лариса Долина продала свою квартиру в Москве, вырученные деньги отдала телефонным мошенникам. Певица через суд вернула себе квартиру, из-за чего добросовестный покупатель квартиры Полина Лурье осталась без квартиры и без денег.

Тогда женщина обратилась в Верховный суд, и справедливость восторжествовала - квартира досталась покупательнице. Долина в начале этого года переехала жить в пустующую квартиру друзей.

Проданная певицей квартира находилась в доме в Ксеньинском переулке - девятиэтажка с одним подъездом 1997 года постройки. Всего 17 квартир. Долина продала квартиру площадью 236 кв. м за 112 млн руб. Таким образом стоимость квадратного метра при продаже квартиры Долиной составляла 475 тыс. руб.

Сейчас Долина живет тоже в центре Москвы, но в новом ЖК, где цена за 1 кв. м стартует от 1 млн руб. По слухам, шестикомнатную квартиру Ларисе Долиной подарил бизнесмен, который долгие годы является поклонником ее творчества.

Этот мужчина давно и счастливо женат, он просто влюблен в голос Долиной и может себе позволить делать столь щедрые подарки. Можно предположить, что новое элитное жилье звезды площадью более 300 кв. м стоит в среднем 400 млн руб.

А 15 лет назад Николай Басков к своему 35-летию получил в подарок квартиру в элитном доме, когда после развода снимал жилье. Он сам так рассказывал о подарке: «Один мой близкий товарищ накануне дня рождения позвонил и сказал, что, к сожалению, не сможет попасть на день рождения, но подарок есть.

Они с компаньоном решили преподнести мне презент, от которого я до сих пор в состоянии легкого шока. Они мне подарили квартиру в центре Москвы! Это район Пречистенки, Остоженка». Недавно Николай выдал в эфире одного из телешоу детали того самого подарка: «Мне за исполнение одной песни подарили квартиру. Я спел «Памяти Карузо» одному человеку за границей. Это богатейший человек, и это произвело на него такое впечатление, что он решил мне сделать подарок. Сказал, что это исполнение будет на всю жизнь в его сердце».

Тем временем коллеги звезды сплетничают: эту квартиру Баскову подарил бизнесмен Тельман Исмаилов, которого тогда называли «королем Черкизона». Дело в том, что Исмаилов действительно был большим поклонником голоса и творчества Баскова. Квартира в элитном ЖК площадью 320 кв. м с выходом на крышу 15 лет назад стоила около 10 млн евро, что по курсу тех лет составляло те же 400 млн руб.