Константин Ивлев разводится, чтобы насолить первой жене?

51-летний шеф-повар Константин Ивлев и его вторая жена, 33-летняя Валерия Куденкова, сообщили, что расстаются. Новость стала неожиданной не только для поклонников шефа, но и для его окружения.
Любовь на ножах
Ивлев не только ведет популярные проекты кулинарной направленности. Он еще и успешный бизнесмен - его компания занимается управлением и консалтингом в ресторанной сфере, владеет несколькими торговыми марками, проводит фестивали, крупные мероприятия.
За 20 с лишним лет работы шеф-поваром Константин Ивлев запустил кухни в нескольких десятках успешных ресторанов по всей России, его учениками были известные сейчас шефы. Ивлева называют основателем кулинарного направления «новая русская кухня». В общем, человек обеспеченный и уважаемый. А вот в личной жизни у Ивлева регулярный шторм.
На днях вторая жена шеф-повара Валерия Куденкова сообщила:
"Мы с Константином Ивлевым больше не вместе. Остались в хороших отношениях и с уважением друг к другу. Комментарии по этому поводу давать не буду".
Константин записал видео в своем телеграм-канале на эту тему:
"Да, мы расстались с Лерой, но очень позитивно. Остались очень хорошими друзьями. У нас не только общий ребенок, но и много чего общего. Все будет хорошо".
Валерия с дочкой от Ивлева - трехлетней Никой осталась жить в особняке, который Константин купил в 2020 году, за год до заключения брака со второй женой. Еще несколько недель назад Константин хвастался свежим ремонтом в этом самом доме, где обустроили комнаты и для двоих детей от его первого брака.
Дочки от разных жен Маша и Ника очень дружны. Фото: личная страница Валерии Ивлевой в социальной сети
Напомним, что первая жена шеф-повара Мария Ивлева подала на развод в феврале 2020 года после 23 лет брака.
При Марии Константин из простого повара превратился в звезду. Жили дружно целых 23 года. Фото: личная страница Константина Ивлева в социальной сети
Мария тогда сообщила в интервью: «Узнала, что у мужа два месяца была интрижка на стороне - мне прислали видео. Не думала, что подобное коснется меня...» Новой любовью шефа оказалась как раз Валерия Куденкова, которая приехала в Москву из Краснодарского края, на момент знакомства со звездой она училась на факультете журналистики МГУ.
Судьбоносная встреча случилась на Даниловском рынке, где тогда еще женатый шеф приметил яркую красавицу с Кубани, которая пробовала черешню прямо с лотка, - подошел, заговорил, познакомился… Развод был скандальным, шеф защищал новую любовь и репутацию как мог:
"Никто никого не застукал, никто никого не отбирает, никто никого не предавал. Все случилось так, как должно было случиться!" Ивлев сообщал, что в первом браке "жена его грызла", из-за чего он большую часть времени проводил на работе…
Сейчас Ивлев о причинах расставания со второй женой не рассказывает. По слухам, он опять влюбился. И договорился со второй женой, что будет ее обеспечивать, если она не станет делиться подробностями расставания.
Суды по алиментам
В жизни в самом деле бывает всякое. И новая любовь может нечаянно нагрянуть… Но расставание Ивлева со второй женой стало шоком и для знакомых пары. Потому появилась еще одна версия - якобы Валерия и Константин разводятся для публики, а на самом деле все у них хорошо.
В конце октября в Тушинском суде Москвы состоится судебное заседание по иску Марии Ивлевой к Константину Ивлеву об изменении соглашения об уплате алиментов. Первая экс-жена шеф-повара хочет увеличить размер алиментов на их общую дочь, 11-летнюю Марию. У Марии и Константина есть еще сын, но он уже взрослый - 26-летний Матвей работает в команде отца.
Сын Матвей работает в компании отца. Фото: личная страница Матвея Ивлева в социальной сети
Константин и Мария Ивлевы при разводе заключили алиментное соглашение - прописали размер фиксированных алиментов на общую дочь. До поры все было гладко, но минувшим летом Мария в своей соцсети публиковала платежные документы о долге шеф-повара по алиментам - на 12 млн руб. за 2024 год и на 7 млн руб. за первую половину 2025-го. После публикации жены в соцсетях Ивлев погасил весь долг.
Мария в последнее время пытается получить сведения о доходах бывшего мужа, так как считает, что он якобы занижает свои заработки. Женщина хочет увеличить размер алиментов - мол, инфляция, все подорожало, прежнего 1 млн руб. в месяц уже не хватает.
А Константин, наоборот, хотел бы выплаты снизить: отменить алиментное соглашение и платить по законодательным нормам - определенную часть от дохода. И если суд встанет на его сторону, а вдобавок вторая экс-жена подаст на алименты на их общую дочь, то он добьется своего. Ведь по закону на одного ребенка платить положено 1/4 дохода, а на двоих - 1/3 ( то есть по 1/6 на каждого).
То есть развод повара и Валерии может быть фиктивным, чтобы снизить размер алиментов на дочь от Марии. Справедливости ради заметим, что пока это просто предположение.
А в это время
Самойлова опять в слезах. А люди говорят: они крокодильи!
Оксана плачется маме. Фото: личная страница Оксаны Самойловой в социальной сети
37-летняя блогерша Оксана Самойлова подала на развод с 40-летним Денисом Устименко (он же рэпер Джиган). Пара в браке 13 лет, у них четверо детей - 14-летняя Ариела, 10-летняя Лея, 8-летняя Майя и 5-летний Давид.
Несколько лет назад Самойлова уже подавала на развод с мужем - якобы из-за его вредных привычек, но в итоге так и не развелась. Тогда многие сочли, что супруги затеяли свару ради пиара. Поэтому не все верят в развод пары и теперь: говорят, что это может стать частью раскрутки новых онлайн-проектов семьи. В пользу этой версии говорит то, что Оксана напоказ страдает в своих соцсетях: пишет, что она устала быть сильной, с грустной миной кутается в плед на коленях у мамы и т. п. Джиган тоже не отстает: выпустил клип на новый трек, где просит прощения у любимой.
Джиган лирично грустит: оба супруга - мастера страдать на публику. Фото: личная страница Дениса Усьтименко в социальной сети.
В общем, все как в притче о мальчике-пастушке и волках: даже если эти двое в самом деле разведутся, никто в это уже не поверит. Скорее все сочтут, что они расстались фиктивно, ради каких-то финансовых выгод.