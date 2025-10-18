Константин Ивлев разводится, чтобы насолить первой жене?

51-летний шеф-повар Константин Ивлев и его вторая жена, 33-летняя Валерия Куденкова, сообщили, что расстаются. Новость стала неожиданной не только для поклонников шефа, но и для его окружения.

Любовь на ножах

Ивлев не только ведет популярные проекты кулинарной направленности. Он еще и успешный бизнесмен - его компания занимается управлением и консалтингом в ресторанной сфере, владеет несколькими торговыми марками, проводит фестивали, крупные мероприятия.

За 20 с лишним лет работы шеф-поваром Константин Ивлев запустил кухни в нескольких десятках успешных ресторанов по всей России, его учениками были известные сейчас шефы. Ивлева называют основателем кулинарного направления «новая русская кухня». В общем, человек обеспеченный и уважаемый. А вот в личной жизни у Ивлева регулярный шторм.

На днях вторая жена шеф-повара Валерия Куденкова сообщила:

"Мы с Константином Ивлевым больше не вместе. Остались в хороших отношениях и с уважением друг к другу. Комментарии по этому поводу давать не буду".

Константин записал видео в своем телеграм-канале на эту тему:

"Да, мы расстались с Лерой, но очень позитивно. Остались очень хорошими друзьями. У нас не только общий ребенок, но и много чего общего. Все будет хорошо".

Валерия с дочкой от Ивлева - трехлетней Никой осталась жить в особняке, который Константин купил в 2020 году, за год до заключения брака со второй женой. Еще несколько недель назад Константин хвастался свежим ремонтом в этом самом доме, где обустроили комнаты и для двоих детей от его первого брака.