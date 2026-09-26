Кольцо Graff за 8 млн, ужин под живую музыку и камерная свадьба: Анне Семенович сделали предложение на кухне

Артистка выходит замуж - впервые в 46 лет. Рассказываем историю любви звезды со счастливым финалом.

Сказала «да»

Прохладным сентябрьским вечером Анна Семенович собиралась на светское мероприятие. Заметила, что ее любимый мужчина Денис Шреер вроде как собирается ей о чем-то сказать, но выжидает… Оказалось, что заминка была не случайно - мужчина волновался и наконец-то решился. Аня делится эмоциями:

«Я понимала, что, наверное, скоро получу предложение, но не думала, что на кухне своей квартиры. Это было перед выходом, он буквально меня зажал на кухне и говорит: «У меня к тебе есть один вопрос… последний». Я думаю: «Что случилось?» Говорит: «Будешь моей женой?» Я расплакалась, так было трогательно».

Конечно, она сказала «да». И получила помолвочное кольцо с внушительным бриллиантом ювелирного бренда Graff (стоимость около 8 млн руб.). 45-летний предприниматель Денис Шреер после того, как позвал свою Аннушку замуж, дождался ее с мероприятия и пригласил в ресторан - там был вкусный ужин под живую музыку.

Семенович теперь знает - встретить свою любовь можно и в зрелом возрасте.

«Мы познакомились, когда мне было за сорок лет. И Денису тоже было за сорок. Мы два взрослых человека, которые смогли в зрелом возрасте друг друга полюбить и найти совершенно случайно», - говорит Аня.

Знакомство случилось три года назад: Семенович с подругами сидела в ресторане, а за столиком рядом Шреер ужинал с друзьями. Их стулья задевали друг друга, а в те моменты, когда Денис что-то эмоционально рассказывал друзьям, он так махал руками, что задевал Анну. Семенович не выдержала:

«Извините, молодой человек, я вам не мешаю?» Он был невозмутим: «Нет, не мешаете!»

В итоге Шреер пригласил компанию девчонок в караоке-клуб, так как ему приглянулась симпатичная Анна. В караоке ему сообщили, что это певица Анна Семенович. Певице Денис тоже понравился: в ее вкусе - крупный, брутальный. Стали общаться, потом встречаться, съехались и вот уже два года живут вместе.

Сейчас пара начала подготовку к свадьбе, решили делать камерное торжество, но самых близких родных и друзей все равно наберется не меньше 50 человек. Семенович решила:

«Хочу делать свадьбу для себя: спокойную, небольшую, только с самыми близкими людьми. Без лишнего и никому не нужного пафоса и трат».

Сладкая парочка

Для Анны Семенович это будет первый брак. Для Дениса Шреера - второй. С первой женой мужчина жил и вел бизнес в Германии, четыре года назад он приехал в Россию, а она осталась за границей с их сыном-школьником, там же живут родители Дениса.

Этим летом жених и невеста ездили в Германию, где Анна познакомилась с родителями Дениса - тоже один из этапов подготовки к свадьбе. Ранее Семенович общалась с мамой и папой жениха только по видеосвязи. А вот Денис к родителям Ани на подмосковную дачу ездит часто - приняли как родного.

Семенович не раз убеждала публику, что на момент ее знакомства с Шреером он уже расстался с женой, а развод затянулся по времени почти на два года - в Германии это бывает часто, тем более что экс-супругам было что делить.

В начале романа Денис был шокирован тем, что стал героем статей и телепередач, Анна успокаивала и объясняла - это удел всех семей, где есть известные люди. Смирился - ради любви, теперь уже относится с юмором к сюжетам о своей персоне.

Но, посмотрев на себя «со стороны» - на фото и видео в прессе, Денис решил худеть. Взялись за дело вдвоем с Анной - доктор после обследования назначил им инъекции для похудения (применение возможно только по назначению врача). Уже видны первые результаты - похудели более чем на 10 кг.

Жених у Анны заботливый и влюбленный - организует для любимой сюрпризы: романтические ужины, путешествия, экскурсии по музеям, даже на лед вместе с ней выходил на коньках... Аня говорит, что у них много общих тем для разговоров.

Артистка Семенович востребованная - гастроли, съемки. Но теперь она ставит на важное место семью - старается часто проводить время с Денисом, хотя и он много работает, летает в командировки.

Семенович рассказала нам, как изменилась ее жизнь: «У меня «железный стержень» благодаря спортивному прошлому, поэтому я целеустремленная женщина, иногда жесткая. Но справедливая! Раньше случалось, что и мужчинами я могла покомандовать. Но с Денисом такое не прокатило - так я научилась быть мягче. И да - послушнее.

Он готов и может решать какие-то важные вопросы. Сила женщины - в ее мудрости. Мы дарим любимому нежность, заботу, уют дома, а он - защиту, помощь. Так происходит обмен энергией с мужчиной. При обоюдной любви...»