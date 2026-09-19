Клоун Морозов перекроил лицо, Товстик сделал блефаро, а актер Дужников похудел на 100 кг

Александр Морозов

53-летний артист месяц назад сделал подтяжку лица и уже вернулся к работе - играет антрепризные спектакли, снимается в юмористическом шоу.

«Хочу видеть себя утром в зеркало свежим, - рассказал «Телепрограмме» Морозов о причинах преображения. - Ранее делал блефаропластику, какой-то лифтинг. Но, сбросив 80 кг, я получил на лице огромные избытки кожи. Их надо было убирать. Это я и сделал. Мечтал убрать сильно выраженные носогубные складки, которые портили в кадре мое лицо. Надеюсь осуществить свою мечту - сняться в кино. Третья причина преображений в том, что я еще не женат, а мне уже 53 года».

Морозов оперировался в престижной клинике. Первый результат омоложения можно будет оценить через полгода, финальный - через год. Артист просил хирурга сохранить его черты лица неизменными, чтобы омоложение было естественным.

В 2019 году Морозову провели гастрошунтирование - это операция, которая лечит ожирение путем кардинального изменения анатомии желудочно-кишечного тракта (уменьшается объем желудка, насыщение наступает от маленьких порций еды). Похудеть другим способом артист не смог. До операции Александр при росте 164 см весил 150 кг, теперь 70 кг. Пришел в норму уровень глюкозы в крови.

У Плющенко новые глаза

43-летний олимпийский чемпион по фигурному катанию сделал блефаропластику год назад. Теперь можно оценить финальный результат, так как первые месяцы держался отек, затем формировалась форма век, когда Евгению писали, что у него «лисьи глазки». Теперь же никаких мешков под глазами и нависших век.

Роман Товстик

51-летний бизнесмен стал героем светской хроники после того, как закрутил роман с женой телеведущего Дмитрия Диброва Полиной. Теперь женщина хвастается, что Роман сделал круговую блефаропластику и очень доволен: «У Романа было анатомическое нависание верхнего века.

В итоге стало портиться зрение». В августе жених Дибровой решил проблему и омолодился заодно. Блефаропластика убирает излишки кожи вокруг глаз, морщины, жировые грыжи, мешки.

Станислав Дужников

53-летний актер установил очередной рекорд, завершив летом годичный цикл похудения. Сбросил 100 кг! Теперь при росте 192 см он весит в пределах 100 кг. Говорит, что стал придерживаться правил здорового питания: ест 5 раз в день с интервалом в 3 часа и добавил физическую активность.

Владислав Гандрабура

35-летний актер Театра им. Вахтангова скинул 45 кг. При росте 180 см он теперь весит меньше 80 кг. Гандрабура год назад влюбился и взялся за режим: «Начал заниматься физкультурой по утрам и сделал это нормой жизни. Главное правило - не жрать из корыта, а есть нормированными порциями. Я поменял культуру питания».

А мама Влада, артистка Мария Аронова, скинула 22 кг: «Сын дал мне толчок. Я посмотрела на него и поняла - если он смог, то и я смогу».