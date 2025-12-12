Клава Кока раскрыла минусы ухода из Black Star: "Приходится охватывать все"

Клава Кока. Фото: Global Look Press

Певица поделилась своим видением будущего после прекращения контракта с Пашу и рассказала о том, как принимала такое решение.

Недавно СМИ сообщили, что певица Клава Кока и лейбл Black Star прекратили сотрудничество после десяти лет работы. Как заявил продюсер и основатель компании Павел Курьянов (Пашу), контракт с певицей закончился 6 декабря.

Лейбл сохранил права на ее сценическое имя и предыдущие треки, и артистка будет получать с них доход.

Однако теперь Клава Кока намерена прокладывать свою колею, но время от времени обращаться за помощью к Black Star.

Своими первыми впечатлениями о свободном статусе Клава Кока поделилась на красной дорожке премьеры комедии "Невероятные приключения Шурика", снятой каналом ТНТ.

Клава Кока: "Нужно собрать всю команду и понять, кто чем будет заниматься"

"Первые дни моего свободного плавания. Уже немножко сложно. Пару дней, как я бизнес-леди, — отметила Клава Кока.

— Нужно собрать всю команду, понять, кто и чем будет заниматься, распределить финансирование. Больше пригодятся мои университетские знания. Путь будет тернистым, но интересным!

У меня был долгий период размышлений. Я думала о том, действительно ли стоит пускаться в свободное плавание или также попробовать оставаться в лейбле.

Но я приняла решение, что все будет хорошо и следует сделать шаг вперед".

— А вам давали какие-то советы по поводу вашей дальнейшей творческой судьбы?

— В целом решение было принято мной. Звучали какие-то советы, но достаточно рекомендательного характера.

Клава Кока на премьере фильма "Невероятные приключения Шурика". Фото: телеканал ТНТ

Клава Кока: "Пашу — человек, который полностью доверяет моим решениям"

— Долго размышляли по поводу своего будущего в лейбле?

— Наверное, года три. Еще за три года до окончания контракта я думала о том, как буду действовать дальше. Советовалась с Пашей и Вальтером (директор компании Вальтер Леруссе. — Прим. ред.).

Нам удалось нащупать пути расхода и остаться в хороших отношениях.

— А Пашу не отговаривал вас от такого шага?

— Нет. Пашу — человек, который полностью доверяет моему решению, поэтому он не стал на меня наседать. И с уважением принял его.

— А какие вы бы могли назвать плюсы и минусы сотрудничества с лейблом?

— Плюс заключается в том, что ты можешь не заниматься бизнесовыми историями, всего, что касается бухгалтеров, юристов, лицензий, а только занимаешься творчеством.

Сейчас же мне придется охватывать все.

