Клава Кока раскрыла минусы ухода из Black Star: "Приходится охватывать все"

Недавно СМИ сообщили, что певица Клава Кока и лейбл Black Star прекратили сотрудничество после десяти лет работы. Как заявил продюсер и основатель компании Павел Курьянов (Пашу), контракт с певицей закончился 6 декабря.

Лейбл сохранил права на ее сценическое имя и предыдущие треки, и артистка будет получать с них доход.

Однако теперь Клава Кока намерена прокладывать свою колею, но время от времени обращаться за помощью к Black Star.

Своими первыми впечатлениями о свободном статусе Клава Кока поделилась на красной дорожке премьеры комедии "Невероятные приключения Шурика", снятой каналом ТНТ.

Клава Кока: "Нужно собрать всю команду и понять, кто чем будет заниматься"

"Первые дни моего свободного плавания. Уже немножко сложно. Пару дней, как я бизнес-леди, — отметила Клава Кока. — Нужно собрать всю команду, понять, кто и чем будет заниматься, распределить финансирование. Больше пригодятся мои университетские знания. Путь будет тернистым, но интересным! У меня был долгий период размышлений. Я думала о том, действительно ли стоит пускаться в свободное плавание или также попробовать оставаться в лейбле. Но я приняла решение, что все будет хорошо и следует сделать шаг вперед".

— А вам давали какие-то советы по поводу вашей дальнейшей творческой судьбы?

— В целом решение было принято мной. Звучали какие-то советы, но достаточно рекомендательного характера.