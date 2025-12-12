Клава Кока раскрыла минусы ухода из Black Star: "Приходится охватывать все"

Недавно СМИ сообщили, что певица Клава Кока и лейбл Black Star прекратили сотрудничество после десяти лет работы. Как заявил продюсер и основатель компании Павел Курьянов (Пашу), контракт с певицей закончился 6 декабря.
Лейбл сохранил права на ее сценическое имя и предыдущие треки, и артистка будет получать с них доход.
Однако теперь Клава Кока намерена прокладывать свою колею, но время от времени обращаться за помощью к Black Star.
Своими первыми впечатлениями о свободном статусе Клава Кока поделилась на красной дорожке премьеры комедии "Невероятные приключения Шурика", снятой каналом ТНТ.
Клава Кока: "Нужно собрать всю команду и понять, кто чем будет заниматься"
"Первые дни моего свободного плавания. Уже немножко сложно. Пару дней, как я бизнес-леди, — отметила Клава Кока.
— Нужно собрать всю команду, понять, кто и чем будет заниматься, распределить финансирование. Больше пригодятся мои университетские знания. Путь будет тернистым, но интересным!
У меня был долгий период размышлений. Я думала о том, действительно ли стоит пускаться в свободное плавание или также попробовать оставаться в лейбле.
Но я приняла решение, что все будет хорошо и следует сделать шаг вперед".
— А вам давали какие-то советы по поводу вашей дальнейшей творческой судьбы?
— В целом решение было принято мной. Звучали какие-то советы, но достаточно рекомендательного характера.
Клава Кока на премьере фильма "Невероятные приключения Шурика". Фото: телеканал ТНТ
Клава Кока: "Пашу — человек, который полностью доверяет моим решениям"
— Долго размышляли по поводу своего будущего в лейбле?
— Наверное, года три. Еще за три года до окончания контракта я думала о том, как буду действовать дальше. Советовалась с Пашей и Вальтером (директор компании Вальтер Леруссе. — Прим. ред.).
Нам удалось нащупать пути расхода и остаться в хороших отношениях.
— А Пашу не отговаривал вас от такого шага?
— Нет. Пашу — человек, который полностью доверяет моему решению, поэтому он не стал на меня наседать. И с уважением принял его.
— А какие вы бы могли назвать плюсы и минусы сотрудничества с лейблом?
— Плюс заключается в том, что ты можешь не заниматься бизнесовыми историями, всего, что касается бухгалтеров, юристов, лицензий, а только занимаешься творчеством.
Сейчас же мне придется охватывать все.
А как вы думаете, сможет ли Клава Кока строить карьеру самостоятельно?