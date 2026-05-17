Киркоров помолодел на год, а Чеботина простилась с юностью

Поп-король гулял в «Большом»

Филипп Киркоров отметил 59-й день рождения в одном из своих любимейших ресторанов - «Большом» в центре Москвы. Именинник прибыл на авто с личным телохранителем. Сын и дочь поп-короля приехали на другом авто, тоже с охранниками. В числе гостей - все ближайшие друзья Киркорова, среди которых его одноклассники, художники, врачи и бизнесмены. Разумеется, было много коллег по шоу-бизнесу: Яна Рудковская, Жасмин, Егор Крид, Ани Лорак, Марина Юдашкина, Стас Михайлов, Игорь Крутой, Ксения Собчак.

Был гость, который знает именинника с первых дней рождения, так как вместе с отцом Филиппа забирал его из роддома 59 лет назад - Евгений Петросян. Юморист с бокалом красного говорил тост одним из первых: «Спасибо тебе, Филипп, за сыновнее отношение ко мне. Никто не поспорит с тем, что ты явление и выдающийся артист. Я был на твоих концертах, которые длятся два с половиной часа. Ты как вокалист прекрасно звучишь, как наверху, так и внизу. Тебя всегда встречают полные залы, и что самое ценное - люди знают все твои песни наизусть. Вместе с тобой, и я тому свидетель, пела многотысячная арена...»