Киркоров помолодел на год, а Чеботина простилась с юностью

Поп-король гулял в «Большом»
Филипп Киркоров отметил 59-й день рождения в одном из своих любимейших ресторанов - «Большом» в центре Москвы. Именинник прибыл на авто с личным телохранителем. Сын и дочь поп-короля приехали на другом авто, тоже с охранниками. В числе гостей - все ближайшие друзья Киркорова, среди которых его одноклассники, художники, врачи и бизнесмены. Разумеется, было много коллег по шоу-бизнесу: Яна Рудковская, Жасмин, Егор Крид, Ани Лорак, Марина Юдашкина, Стас Михайлов, Игорь Крутой, Ксения Собчак.
Был гость, который знает именинника с первых дней рождения, так как вместе с отцом Филиппа забирал его из роддома 59 лет назад - Евгений Петросян. Юморист с бокалом красного говорил тост одним из первых: «Спасибо тебе, Филипп, за сыновнее отношение ко мне. Никто не поспорит с тем, что ты явление и выдающийся артист. Я был на твоих концертах, которые длятся два с половиной часа. Ты как вокалист прекрасно звучишь, как наверху, так и внизу. Тебя всегда встречают полные залы, и что самое ценное - люди знают все твои песни наизусть. Вместе с тобой, и я тому свидетель, пела многотысячная арена...»
Комплиментов было много. Гости сидели за столиками, часто выходили петь и танцевать. На экране крутили видео из семейной и рабочей съемки именинника за разные годы. В остальном все было традиционно - на горячее мясные и рыбные деликатесы, огромный выбор закусок, салатов, икра. Было два торта, включая белоснежный творожный с виноградом с надписью «King». Поп-король пел, принимал подарки, среди которых были пакеты с одеждой от известных брендов, беленький щенок породы бишон-фризе (именинник тут же назвал щенка Сырником), картины, коллекционные сервизы, очки и другие дорогие вещи.
Филипп периодически рассказывал истории: «По моему летоисчислению мне не 59, а 41. Когда мне исполнилось 50 лет, я дал себе установку, что теперь в каждом следующем году мне будет на год меньше». Теперь понятно, зачем певец делал пластику: чтобы внешне соответствовать своим убывающим годам.
Семейный праздник Зориных-Янковских
Заслуженная артистка РФ Людмила Зорина отпраздновала 85-й день рождения в один день с 30-летием внучки, актрисы Елизаветы Янковской. Бабушка и внучка родились 1 мая. На фото Людмила Александровна и Елизавета Филипповна в свой день рождения на даче, которую строил еще их муж и дедушка Олег Иванович Янковский.
После смерти мужа Людмила Зорина ведет закрытый образ жизни. День рождения на даче отмечали исключительно в кругу семьи - за шашлыки отвечали Филипп Янковский (сын и отец именинниц), Иван Янковский (внук и брат) и самый юный член семьи, 4-летний Олег (правнук и племянник).
На стол накрывали мама именинницы Оксана Фандера и жена Ивана Янковского актриса Диана Пожарская. Собрались все с утра и устроили праздничный обед - много общались, пели песни под гитару, смотрели видео семейной хроники. Сделали много фото для семейного фотоальбома. Кстати, десерт, торт, пекли именинницы - бабушка передала внучке фирменный семейный рецепт.
Детский день Гагариной
Певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков в разводе, но вместе занимаются воспитанием дочери. Организацией празднования 9-летия Мии Исхаковой занималась мама. Вышел насыщенный праздник - мечта любой девочки.
Мия пригласила подруг, друзей, одноклассников - веселились больше пяти часов подряд. Праздник проходил в центре Москвы, на специальной площадке для организаций мероприятий. Там есть все, что нужно, - сцена, оборудование. Декор был выполнен из шариков, игрушек. В программе - фокусы от иллюзиониста, игры и конкурсы от аниматоров, танцы от хореографов. Участвовали все дети.
Конечно, гостей вкусно кормили - кейтеринг из известного ресторана. К примеру, горячее можно было выбрать из трех наименований: говядина с пармезаном и карамелью, сибас с авокадо и соусом мисо, томленая голень индейки с пюре. Был сладкий бар.
Сказка в честь Люси
Певица отгуляла 29-й день рождения с таким размахом, что показалось, артистка хочет доказать окружающим, кто здесь настоящая поп-звезда. Люся арендовала ресторан, заказала агентство, которое организовало шикарный праздник - богатый декор, изысканное меню, торт, как на свадьбе олигархов. Среди гостей весь цвет шоу-бизнеса: Дима Билан, Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Жасмин и многие другие. Дарили чаще всего украшения, дизайнерские вещи. За музыкальную программу вечера отвечали Дима Билан и LYRIQ. Под их песни плясали все.
Было много тостов, где гости отмечали талант автора и исполнительницы. Киркоров отметил талант и харизму именинницы и пожелал ей новых творческих побед. Именинница расчувствовалась: «Мои последние 20 с хвостиком. Мне 29! Все как в сказке. Я так мечтала о таком празднике. Вся семья в сборе, все любимые друзья и коллеги собрались. На сцене поет Дима Билан. Это был не просто день рождения, а настоящий праздник дружбы, музыки и радости».