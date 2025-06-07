Киркоров отменил все концерты впервые за 40 лет карьеры - почему

«Костюм стащили вместе с кожей»

58-летний Филипп Киркоров отменил участие в нескольких сборных концертах в Москве, где значился на афише среди самых главных звезд. Не смог выступить даже на юбилейном концерте Давида Тухманова в Кремле по случаю 85-летия композитора. А ведь Киркоров известен тем, что готов выступать вопреки самым сложным обстоятельствам.

Он пел даже в день смерти своей мамы. Что же стряслось с несгибаемым Филиппом?

Оказывается, певец проходит лечение. И не профилактическое, а самое что ни на есть неотложное. 25 апреля Киркоров на концерте в Санкт-Петербурге получил ожог руки. Во время исполнения одной из песен был предусмотрен трюк на высоте с пиротехникой, когда на спине Филиппа салютует фейерверк из закрепленных там крыльев.

Неожиданно загорелся рукав куртки. Киркоров через несколько дней после ЧП сообщил подробности:

"Что-то пошло не так, и на высоте трех метров я оказался в центре пламени". Филипп допел, побежал за кулисы переодеваться для следующей песни: "Костюм стащили вместе с кожей… Все произошло посреди шоу, надо было продолжать, и чтобы ни в коем случае никто даже не заподозрил, что что-то не так. Я заглушал боль песнями, переживаниями, страданиями, радостью и не думал о боли. Боль почувствовал, только когда закрылся занавес... И даже после инцидента на концерте я здоров. У меня хорошие гены, я занимаюсь спортом, веду здоровый образ жизни..."

Певец заверил, что никого из команды не уволил после ЧП.