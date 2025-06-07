Киркоров отменил все концерты впервые за 40 лет карьеры - почему

«Костюм стащили вместе с кожей»
58-летний Филипп Киркоров отменил участие в нескольких сборных концертах в Москве, где значился на афише среди самых главных звезд. Не смог выступить даже на юбилейном концерте Давида Тухманова в Кремле по случаю 85-летия композитора. А ведь Киркоров известен тем, что готов выступать вопреки самым сложным обстоятельствам.
Он пел даже в день смерти своей мамы. Что же стряслось с несгибаемым Филиппом?
Оказывается, певец проходит лечение. И не профилактическое, а самое что ни на есть неотложное. 25 апреля Киркоров на концерте в Санкт-Петербурге получил ожог руки. Во время исполнения одной из песен был предусмотрен трюк на высоте с пиротехникой, когда на спине Филиппа салютует фейерверк из закрепленных там крыльев.
Неожиданно загорелся рукав куртки. Киркоров через несколько дней после ЧП сообщил подробности:
"Что-то пошло не так, и на высоте трех метров я оказался в центре пламени". Филипп допел, побежал за кулисы переодеваться для следующей песни: "Костюм стащили вместе с кожей… Все произошло посреди шоу, надо было продолжать, и чтобы ни в коем случае никто даже не заподозрил, что что-то не так. Я заглушал боль песнями, переживаниями, страданиями, радостью и не думал о боли.
Боль почувствовал, только когда закрылся занавес... И даже после инцидента на концерте я здоров. У меня хорошие гены, я занимаюсь спортом, веду здоровый образ жизни..."
Певец заверил, что никого из команды не уволил после ЧП.
На концерте в Питере Филипп из последних сил делал вид, что ему не очень больно. Фото: кадр из видео
Однако спустя две недели стало ясно, что ожог II степени не заживает, возникли осложнения. Несколько дней Киркоров провел в больнице, потом перешел на амбулаторное лечение. Ежедневно ездит на перевязки, иногда врач оставляет его на ночь в клинике.
Представители артиста 28 мая сообщили, что Киркоров ушел в отпуск по состоянию здоровья: "Времени на его восстановление понадобится немного больше, чем мы все планировали, потому что заживление происходит медленно из-за сахарного диабета. Локоть воспалился после ожога. Филипп сам приехал в больницу".
В Сети опубликовали справку из клиники, где лечится народный артист: "Дана Киркорову Филиппу Бедросовичу (30.04.1967 г. р.) в том, что пациент находится на амбулаторном лечении по поводу ожоговой раны 2-й степени на левой локтевой области, осложнившейся бурситом, частичным некрозом кожи, рожистым воспалением и лимфаденопатией слева.
Пациенту рекомендовано наблюдение у хирурга, ежедневные перевязки, антибактериальная терапия, строгое ограничение любой физической нагрузки. При ухудшении состояния - госпитализация в специализированное стационарное отделение. Справка дана для предъявления по месту требования".
Подобные откровения со стороны
Киркорова случились из-за того, что недоброжелатели в Сети распространяют слухи: якобы проблемы у певца могут быть связаны с осложнениями после многочисленных пластических операций. Однако версия сплетников была официально опровергнута. Между прочим, Филипп впервые ушел в отпуск по состоянию здоровья за 40 лет работы на сцене. Когда ожидается возвращение, пока не говорят.
Дочь-подросток дает огня
Как всякий подросток, Алла-Виктория понемногу добавляет папе седых волос. Фото: личная страница Аллы-Виктории Киркоровой в социальной сети
Пока артист лечит ожоги и их последствия, в его семье вспыхнул еще один «пожар». 13-летняя дочь Алла-Виктория бурно переживает отрочество. Девочка решила стать блогером. Она уже знает, что подписчикам надо давать повод для обсуждения и отвечать на самые острые комментарии.
Она получает массу комплиментов, но чаще реагирует на откровенный хейт - потому что знает, как привлечь внимание. Закаленная подколами сверстников по поводу эпатажных поступков папы, Алла-Виктория явно полна амбиций стать самостоятельной творческой единицей.
"Почему меня все называют толстой и некрасивой? Обидно как-то..." - написала девочка.
Взамен получила массу откликов о том, какая она симпатичная и стройная. А на днях Алле-Виктории кто-то из подписчиков поставил в пример дочь Аллы Пугачевой Лизу Галкину: мол, она-то куда скромнее Киркоровой. Алла-Виктория отреагировала эмоционально:
"Как я связана с Лизой Галкиной? Мне вообще все равно, как они живут".
Отдельно прошлась по Алле Пугачевой:
"Мне неприятен этот человек".
И рассказала, чем ее детство было лучше детства Гарика и Лизы Галкиных:
"Меня никто ничего [делать] не заставлял. Я выросла прекрасным человеком. Не думаю, что хорошее детство - это стоять возле пианино по несколько часов в день".
"Заявление" девочки тут же сделало ее звездой новостей.
Сейчас Алла-Вик-тория и Мартин учатся в частной международной школе в ОАЭ. Киркоров ежедневно звонит, а в июне ждет их в Москве на каникулы: «За детей я точно могу отдать и жизнь, и что угодно. При этом не задумываясь ни на минуту. Мы на связи постоянно, записываем друг другу кружочки в Telegram. Это очень удобно!»
А в это время
Маму артиста перезахоронят в Москве
Филипп Киркоров с папой Бедросом и мамой Викторией, 1977 год. Фото: личный архив Филиппа Киркорова
Филипп Киркоров запустил процесс оформления бумаг для того, чтобы получить разрешение на перезахоронение праха своей мамы Виктории. Она была похоронена в 1994 году в Софии. Филипп хочет упокоить ее прах рядом с отцом Бедросом Киркоровым, который умер весной 2025 года и похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Прах Виктории Марковны Киркоровой покоится на кладбище в столице Болгарии рядом с другими ее родственниками по материнской линии. Решение о захоронении Виктории Киркоровой в Софии было принято на эмоциях.
"Знаете, как-то так получилось само собой, - рассказал Филипп. - Не знаю, почему так Бедрос захотел. Бабушка, мамина мама, умерла в Болгарии, ее похоронили в Софии. Я еще тогда ничего не понимал про жизнь. Почему взяли урну и повезли в Болгарию, почему решили в Софию…"
P.S. "Телепрограмма" желает Филиппу Киркорову скорейшего выздоровления и возвращения на сцену.