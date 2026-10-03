Киркоров, Мительман и «укол жизни» за 130 млн: история самой обсуждаемой красавицы Валентины Алексеевой

Обладательница титулов «Мисс БРИКС - 2026» и «Мисс Россия - 2024» Валентина Алексеева - самая обсуждаемая красавица в Сети. Из-за дружбы с Филиппом Киркоровым, отношений с состоятельным бизнесменом и насыщенной жизни.

Учится в медицинском

Валентина учится на третьем курсе медицинского университета имени Н. И. Пирогова, специальность «лечебное дело». Поступила на бюджет. Пробует силы как телеведущая (читает новости на канале «Матч ТВ»), посещает светские мероприятия в свободное от лекций и практики время.

Выбрала успешного

20-летняя Валентина Алексеева объявила об отношениях с 50-летним бизнесменом Ильей Мительманом. Мужчина весьма состоятельный, владеет несколькими крупными кондитерскими компаниями, контролирует активы в сфере инвестиций и недвижимости, развелся три года назад, от первого брака у него двое детей. Алексеева встречается с ним полгода. Сплетники судачат о скорой свадьбе.

Валя так ответила на критику разницы в возрасте с женихом:

«Если я делаю выбор - я в нем уверена. Это мои первые по-настоящему серьезные отношения, и я впервые испытываю такие глубокие чувства. Да, я очень сильная девушка, с мощной энергией, и местами могу быть даже «чересчур».

С моим характером, темпом и напором другой мужчина со мной просто бы не справился. Поэтому я выбрала того, кто равен мне и в ком я вижу настоящую опору. Но при этом никому не позволю обесценивать то, к чему я шла годами. Мой мужчина появился в моей жизни после того, как я поступила в медицинский вуз, завоевала титулы на конкурсах красоты. Все, чего я добилась, - результат моей личной пахоты и ночей без сна. Я - самодостаточная женщина. Он состоявшийся мужчина. Мы два сильных партнера. Он никогда не лез в мою профессиональную сферу. У него своя успешная работа и масштабы, у меня - мои цели и амбиции».

Не мечтала о подиумах

Форму красавица поддерживает регулярными тренировками. Валентина Алексеева родилась в Чувашии, с детства слышала комплименты по поводу внешности. В отличие от большинства участниц конкурсов красоты, не занималась с юных лет в модельных агентствах, а готовилась к поступлению в медицинский и всегда была отличницей.

Но однажды обратила внимание на объявление о конкурсе «Мисс Чувашия», прошла кастинг и неожиданно для себя победила. Как победительница регионального конкурса красоты поехала участвовать на «Мисс Россия - 2024» - и там стала лучшей.

Не забывает про корни

С мамой Ольгой, папой Андреем и младшим братом Иваном. Семья у Валентины далека от шоу-бизнеса: мама - бухгалтер, папа - рабочий, брат учится в той же гимназии в Чебоксарах, где получила золотую медаль Валя. Иван - двукратный чемпион Чувашии по ски-кроссу.

Помогает больным детям

Валя с Филиппом Киркоровым и крестником Левой на праздновании своего 20-летия. На мероприятии продавали куски торта за солидные суммы гостям, а вырученные средства направили в благотворительный фонд «Круг добра» на помощь больным детям.

Этот фонд помог двоюродному брату Алексеевой - у Левы диагностировали агрессивную форму спинальной мышечной атрофии. Фонд оплатил «укол жизни» за 130 млн руб. Теперь Лева с мамой переехали в Москву, где малыш проходит дальнейшую реабилитацию. Крестная рядом.

Филипп Киркоров тоже часто рядом с Валей. После того, как сплетники написали, что Мительман платит поп-королю за пиар подруги, Алексеева возмутилась: «С Филиппом Киркоровым я познакомилась до знакомства с Ильей!» Киркоров в марте был в жюри конкурса «Мисс БРИКС», где и познакомился с победительницей, а позже позвал Валю сниматься в своем клипе, они стали дружить.