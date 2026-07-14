Какую роль сыграла селедка в личной жизни Юрия Смирнова, и почему он крупно ссорился с сыном

Не стало актера Юрия Смирнова, которого широкая публика знает по фильмам «Бумбараш» и «Вечный зов». А театральная элита – по ролям в спектаклях театра на Таганке, куда он пришел даже раньше Юрия Любимова.
Там Юрий Николаевич и остался на всю жизнь. Впрочем, и жена у Юрия Смирнова тоже была одна, и с ней он прожил более полувека.
Как развивался роман Юрия Смирнова и Галины Гриценко
Галина Гриценко пришла в театр на Таганке сразу после ГИТИСа, и ее тут же ввели в постановку «Микрорайон». Вместе с Юрием Смирновым они изображали влюбленных.
Девушка была очень привлекательной, однако в ее паспорте стояла отметка о замужестве, и у нее подрастала дочь. Со временем актер проникся симпатией к своей коллеге, чей брак, как оказалось, давно был лишь формальностью.
Позже Юрий Смирнов с улыбкой вспоминал, что будущая жена заинтересовалась им из-за селедки. Артисты готовились к какому-то торжеству, и Юрий Николаевич ловко разделал рыбу, мгновенно удалив все косточки.
Романы и увлечения у Смирнова случались нередко, и на момент знакомства с Галиной у него тоже была постоянная девушка. Но Галина нравилась ему все сильнее. Они начали видеться не только на работе и проводили вместе почти все свободное время.
В какой-то момент оба осознали, что их чувства друг к другу серьезны, и без промедления завершили прежние отношения. Галина, наконец, развелась с мужем, а Юрий расстался со своей подругой.
Они официально оформили отношения только спустя два с половиной года, и то лишь после того, как Галина сообщила, что ждёт ребенка. Как и многие мужчины, Юрий Смирнов не торопился вступать в официальный брак. Однако, узнав о скором появлении малыша, актер немного растерялся и отправился за советом к матери.
Мудрая женщина без лишних слов отправила своего взрослого сына прямо в ЗАГС. Казалось, что обоих супругов ждет карьера в театре.
Но когда в театр на Таганке пришел Юрий Любимов, он получил возможность увольнять любых актеров. Галина Гриценко попала под раздачу. Для нее просто не нашлось ролей.
Юрий Николаевич вытирал жене слезы и успокаивал, как мог, но о попытках устроиться в другой театр больше речи не шло. Было решено, что в семье хватит и одного актера.
С тех пор Галина целиком посвятила себя дому и уходу за близкими, а Юрий Смирнов полностью взял на себя заботу об их материальном обеспечении.
Юрий Смирнов с женой и домашним любимцем. Фото: соцсети
Секреты семейного счастья
И Юрий Смирнов смог дать супруге тот уровень комфорта, к которому она привыкла. Галина, в отличие от мужа, выросла в обеспеченной семье, где не было проблем с деньгами, вещами или продуктами. Актёр много работал, привозил из-за границы дорогую одежду для жены и детей — дочери Екатерины и сына Максима.
Однако их семейная жизнь далеко не всегда была безоблачной. В определенный момент Юрий Николаевич серьезно увлекся спиртным, а Галина несколько раз всерьёз подумывала о разводе.
Однажды она даже написала заявление. Спасти брак тогда помогла высокая государственная пошлина, которую нужно было платить при расторжении брака.
Что касается измен, то в этой семье никто не был замечен в подобных грехах.
Оказывается, еще до свадьбы Юрий Смирнов предупредил будущую жену: следить за ней он не намерен, но если узнает об измене, даже спустя двадцать лет, — уйдёт навсегда. Впрочем, такие же строгие правила он установил и для себя.
Юрий Смирнов. Фото: кадр из сериала «Торгсин»
Почему Юрий Смирнов поссорился с сыном
Однако серьезный раскол в отношения могла внести крупная ссора между Юрием Смирновым и сыном Максимом.
Сын надеялся унаследовать квартиру от дяди — родного брата Юрия Николаевича. Но отец узнал, что Максим не оказывал дядюшке никакой помощи, и настоял на том, что при таком отношении он не заслуживает наследства.
В итоге брат перед смертью переоформил квартиру на самого Юрия Смирнова. Разгорелся скандал: возмущённый сын подал в суд иск, требуя признать новое завещание недействительным.
Однако со временем Максим одумался и отозвал все претензии. В семье снова воцарился покой.
Юрий Смирнов и Галина Гриценко прожили вместе больше полувека, отметили золотую свадьбу, вырастили детей. Нередко Юрий Николаевич готовил для жены небольшие сюрпризы, например, сочинял стихи. А она потом читала их детям.
И таких радостей в их семье было немало. Главное – научиться ценить их, пока человек жив и любим!
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