Какую роль сыграла селедка в личной жизни Юрия Смирнова, и почему он крупно ссорился с сыном

Не стало актера Юрия Смирнова, которого широкая публика знает по фильмам «Бумбараш» и «Вечный зов». А театральная элита – по ролям в спектаклях театра на Таганке, куда он пришел даже раньше Юрия Любимова.

Там Юрий Николаевич и остался на всю жизнь. Впрочем, и жена у Юрия Смирнова тоже была одна, и с ней он прожил более полувека.

Как развивался роман Юрия Смирнова и Галины Гриценко

Галина Гриценко пришла в театр на Таганке сразу после ГИТИСа, и ее тут же ввели в постановку «Микрорайон». Вместе с Юрием Смирновым они изображали влюбленных.

Девушка была очень привлекательной, однако в ее паспорте стояла отметка о замужестве, и у нее подрастала дочь. Со временем актер проникся симпатией к своей коллеге, чей брак, как оказалось, давно был лишь формальностью.

Позже Юрий Смирнов с улыбкой вспоминал, что будущая жена заинтересовалась им из-за селедки. Артисты готовились к какому-то торжеству, и Юрий Николаевич ловко разделал рыбу, мгновенно удалив все косточки.

Романы и увлечения у Смирнова случались нередко, и на момент знакомства с Галиной у него тоже была постоянная девушка. Но Галина нравилась ему все сильнее. Они начали видеться не только на работе и проводили вместе почти все свободное время.

В какой-то момент оба осознали, что их чувства друг к другу серьезны, и без промедления завершили прежние отношения. Галина, наконец, развелась с мужем, а Юрий расстался со своей подругой.

Они официально оформили отношения только спустя два с половиной года, и то лишь после того, как Галина сообщила, что ждёт ребенка. Как и многие мужчины, Юрий Смирнов не торопился вступать в официальный брак. Однако, узнав о скором появлении малыша, актер немного растерялся и отправился за советом к матери.

Мудрая женщина без лишних слов отправила своего взрослого сына прямо в ЗАГС. Казалось, что обоих супругов ждет карьера в театре.

Но когда в театр на Таганке пришел Юрий Любимов, он получил возможность увольнять любых актеров. Галина Гриценко попала под раздачу. Для нее просто не нашлось ролей.

Юрий Николаевич вытирал жене слезы и успокаивал, как мог, но о попытках устроиться в другой театр больше речи не шло. Было решено, что в семье хватит и одного актера.

С тех пор Галина целиком посвятила себя дому и уходу за близкими, а Юрий Смирнов полностью взял на себя заботу об их материальном обеспечении.