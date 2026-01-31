Какое имущество будут делить Джиган и Оксана Самойлова

Развод блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана (Дениса Устименко) в мировом суде на прошлой неделе не состоялся. Хотя два месяца, которые давали паре на примирение, прошли. Адвокат Джигана заявил встречный иск о признании брачного договора недействительным и о разделе совместно нажитого имущества. В феврале его рассмотрят вместе со старым иском Самойловой о расторжении брака уже в Савеловском районном суде города Москвы. Сколько зарабатывают супруги и что будут делить?
2 млн руб. - гонорар Джигана за концерт и Оксаны Самойловой за рекламу
Джиган начал прилично зарабатывать в 2025 году - у него новая волна успеха, карьера пошла в гору. Агрегатор музыкальной статистики TopHit по итогам минувшего года поставил на первое место песню «Худи» среди самых популярных интернет-хитов на музыкальном стриминге (онлайн-платформы, которые позволяют слушать музыку через интернет в режиме реального времени, не загружая треки на устройство).
"Худи" исполняют и написали Джиган, Севиль и Niletto. Они получили бриллиантовый диск за стриминговые достижения от Национальной федерации музыкальной индустрии. Музыканты получают деньги от стримингов и как авторы, и как исполнители. За успешный хит эти заработки могут составлять от 2,5 млн руб. в месяц. Джиган, участвуя в награждениях от интернет-платформ, напоминал о любви к жене, посвящая свои достижения Оксане в надежде, что та передумает разводиться. Не передумала.
Джигана приглашают петь в клубах, на фестивалях, на частных мероприятиях. Средний гонорар артиста за концерт - 2 млн руб. На VK Видео выходит успешный авторский онлайн-проект "Джиганина", у каждого выпуска в среднем 6 млн просмотров. Джиган не только соведущий, он соавтор, получает процент с рекламы. Ежемесячный доход от этого вида деятельности может в среднем оцениваться в 3 млн рублей.
Джиган получает авторские отчисления (пишет песни не только себе), гонорары за рекламные интеграции, коллаборации. Можно предположить, что средний заработок артиста в успешный месяц стремится к 15 млн рублей.
Оксана Самойлова набрала многомиллионную аудиторию в соцсетях - у нее более 19 млн подписчиков. Женщина просто много лет показывала свою жизнь, как воспитывает детей. У пары их четверо - 14-летняя Ариела, 10-летняя Лея, 8-летняя Майя и 5-летний Давид. Успешный блогер Самойлова нарасхват у рекламодателей - считается, что у нее активная аудитория, поэтому предложений много. В том числе она лицо крупного маркетплейса. Рекламная публикация в ее телеграм-канале стоит 2 млн руб. Женщина зарабатывает как соавтор и главная героиня реалити-шоу о своей семье на онлайн-платформе. Оксана занималась малым бизнесом (одежда, косметика и др.), но сейчас эти компании не приносят дохода, некоторые находятся в стадии ликвидации. Можно предположить, что она зарабатывает в успешные месяцы не менее 20 млн рублей.
300 млн руб. - стоимость недвижимости супругов
Такими супруги были в начале своих отношений. Фото: Борис Кудрявов/Экспресс газета
37-летняя Самойлова и 40-летний Джиган в браке 13 лет. Семья живет, как принято у обеспеченных людей: прислуга, охрана, путешествия, дорогие автомобили с личными водителями и прочие ВИП-услуги. Понятно, что поддержание такого образа жизни требует больших трат в многодетной семье. Не будем считать их иномарки (у каждого по несколько штук), учтем только самое дорогое имущество - недвижимость, которую и будут делить в суде. Разделим по периодам покупки - до 2020-го (год подписания брачного договора) и после.
Имущество, нажитое до 2020 года
Фото: личная страница Оксаны Самойловой в социальной сети
Официально приобретал Джиган:
✓ Дом в элитном подмосковном поселке площадью 750 кв. м. За него выплачивается ипотека. Стоимость - от 150 млн руб.
✓ Три квартиры в Москве: две однокомнатные и двушка. Стоимость - от 50 млн руб.
Что было куплено после 2020 года
Фото: личная страница Оксаны Самойловой в социальной сети
В 2020 году Самойлова и Джиган подписали брачный договор, который теперь рэпер хочет оспорить. Напомним, что в 2020 году, после того как Оксана родила четвертого ребенка, она подала иск о расторжении брака. Самойлова хотела развестись с мужем, так как он ушел в загул после рождения сына. За этой драмой наблюдала вся страна - в новостях мелькали фото музыканта, который сбрил брови и "куролесил", демонстрируя некоторые детали своего поведения даже в соцсетях. Но потом Оксана простила Дениса, который хотел сохранить семью. Ради этого мужчина завязал с вредными привычками и подписал брачный договор.
Многодетная мать недавно сообщила суть брачного договора: все, что было приобретено в браке до 2020 года, принадлежит ей, после - тому, кто его приобретал. Самойлова как-то обмолвилась, что за последние пять лет Джиган ничего не купил, даже машину ему покупала и дарила она.
Адвокаты Джигана будут оспаривать некоторые пункты брачного контракта, руководствуясь тем, что условия договора ставят мужчину «в крайне неблагоприятное положение», то есть он полностью лишается имущества. Попробуют доказать, что мужчина подписал контракт, выйдя из реабилитационного центра, находясь в нестабильном психологическом состоянии, не понимая до конца, чем ему этот документ грозит в будущем.
Судебная практика по оспариванию брачных договоров разная. Посмотрим, как будет у этой семьи. Возможно, Оксана и Денис разделят имущество до начала судебных баталий. Пока им удалось договориться о совместном воспитании детей, которые проводят равное количество времени с родителями.
Среди причин развода Самойлова называла усталость от того, что ей самой приходится решать все семейные проблемы:
"Джигану нужно повзрослеть. Это не произойдет за пару месяцев, нужно пару лет. Я 17 лет (с момента знакомства) ждала, мое терпение лопнуло".