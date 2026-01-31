Какое имущество будут делить Джиган и Оксана Самойлова

Развод блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана (Дениса Устименко) в мировом суде на прошлой неделе не состоялся. Хотя два месяца, которые давали паре на примирение, прошли. Адвокат Джигана заявил встречный иск о признании брачного договора недействительным и о разделе совместно нажитого имущества. В феврале его рассмотрят вместе со старым иском Самойловой о расторжении брака уже в Савеловском районном суде города Москвы. Сколько зарабатывают супруги и что будут делить?

2 млн руб. - гонорар Джигана за концерт и Оксаны Самойловой за рекламу

Джиган начал прилично зарабатывать в 2025 году - у него новая волна успеха, карьера пошла в гору. Агрегатор музыкальной статистики TopHit по итогам минувшего года поставил на первое место песню «Худи» среди самых популярных интернет-хитов на музыкальном стриминге (онлайн-платформы, которые позволяют слушать музыку через интернет в режиме реального времени, не загружая треки на устройство).

"Худи" исполняют и написали Джиган, Севиль и Niletto. Они получили бриллиантовый диск за стриминговые достижения от Национальной федерации музыкальной индустрии. Музыканты получают деньги от стримингов и как авторы, и как исполнители. За успешный хит эти заработки могут составлять от 2,5 млн руб. в месяц. Джиган, участвуя в награждениях от интернет-платформ, напоминал о любви к жене, посвящая свои достижения Оксане в надежде, что та передумает разводиться. Не передумала.

Джигана приглашают петь в клубах, на фестивалях, на частных мероприятиях. Средний гонорар артиста за концерт - 2 млн руб. На VK Видео выходит успешный авторский онлайн-проект "Джиганина", у каждого выпуска в среднем 6 млн просмотров. Джиган не только соведущий, он соавтор, получает процент с рекламы. Ежемесячный доход от этого вида деятельности может в среднем оцениваться в 3 млн рублей.

Джиган получает авторские отчисления (пишет песни не только себе), гонорары за рекламные интеграции, коллаборации. Можно предположить, что средний заработок артиста в успешный месяц стремится к 15 млн рублей.

Оксана Самойлова набрала многомиллионную аудиторию в соцсетях - у нее более 19 млн подписчиков. Женщина просто много лет показывала свою жизнь, как воспитывает детей. У пары их четверо - 14-летняя Ариела, 10-летняя Лея, 8-летняя Майя и 5-летний Давид. Успешный блогер Самойлова нарасхват у рекламодателей - считается, что у нее активная аудитория, поэтому предложений много. В том числе она лицо крупного маркетплейса. Рекламная публикация в ее телеграм-канале стоит 2 млн руб. Женщина зарабатывает как соавтор и главная героиня реалити-шоу о своей семье на онлайн-платформе. Оксана занималась малым бизнесом (одежда, косметика и др.), но сейчас эти компании не приносят дохода, некоторые находятся в стадии ликвидации. Можно предположить, что она зарабатывает в успешные месяцы не менее 20 млн рублей.

300 млн руб. - стоимость недвижимости супругов