Каким вырос сын Дроздовой и Певцова, которому пророчили синдром Дауна: крестник Расторгуева, любимец девушек, экс-воспитанник Кадетского корпуса

Недавно Ольга Дроздова рассказала, что время ожидания ребенка стало для нее тяжелейшим этапом в жизни. Диагноз о возможном синдроме Дауна прозвучал для актрисы как гром среди ясного неба.

Три анализа венозной крови показали высокую вероятность патологии, и на некоторое время все существование артистки свелось к мучительному ожиданию.

Однако, несмотря на пугающие прогнозы и давление извне, она не поддалась панике — твердо решила сохранить беременность и положиться на судьбу. Ольгу не испугали и стереотипы, что на здоровье младенца влияет возраст матери. Тогда ей было 42 года.

«Мне уже все разные знакомые говорили: «Ты что, избавляйся срочно. Ты представляешь, что такое Даун — это страшно А я говорила: «Да нет, нормально. Ну и что? Будем жить», — делится актриса.

Что известно о детстве Елисея

Артистка решила принять вызов судьбы. Ведь они с Дмитрием Певцовым ждали своего сына 15 лет. Такое долгое ожидание Ольга объясняла грехами молодости. Она полагала, что Бог не дает ребенка из-за того, что много лет назад она пошла на аборт.

К счастью, у пары родился прекрасный сын, которого нарекли Елисеем. Это имя имеет древнееврейские корни и переводится как «Спасение, утешение».

Супруги ответственно отнеслись и к выбору крестного для сына. Им стал солист группы «Любэ» Николай Расторгуев.

В восемь лет ребенок рассказал журналистам о своей мечте стать футболистом, но позже его все чаще можно было увидеть на театральных подмостках. В десять лет Певцов-младший исполнил на фортепиано музыку Гедике на сцене Тбилисского драмтеатра.

В 2019 году Дмитрий и Елисей Певцовы выложили на YouTube ролик, в котором посоветовали родителям покупать детям для школы кнопочные телефоны вместо смартфонов.

Елисей посетовал, что из-за постоянного сидения одноклассников в Интернете ему не с кем общаться. Он продемонстрировал свой телефон и сказал, что мать в знак солидарности тоже пользуется кнопочным.