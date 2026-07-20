Каким вырос сын Дроздовой и Певцова, которому пророчили синдром Дауна: крестник Расторгуева, любимец девушек, экс-воспитанник Кадетского корпуса

Недавно Ольга Дроздова рассказала, что время ожидания ребенка стало для нее тяжелейшим этапом в жизни. Диагноз о возможном синдроме Дауна прозвучал для актрисы как гром среди ясного неба.
Три анализа венозной крови показали высокую вероятность патологии, и на некоторое время все существование артистки свелось к мучительному ожиданию.
Однако, несмотря на пугающие прогнозы и давление извне, она не поддалась панике — твердо решила сохранить беременность и положиться на судьбу. Ольгу не испугали и стереотипы, что на здоровье младенца влияет возраст матери. Тогда ей было 42 года.
«Мне уже все разные знакомые говорили: «Ты что, избавляйся срочно. Ты представляешь, что такое Даун — это страшно А я говорила: «Да нет, нормально. Ну и что? Будем жить», — делится актриса.
Что известно о детстве Елисея
Артистка решила принять вызов судьбы. Ведь они с Дмитрием Певцовым ждали своего сына 15 лет. Такое долгое ожидание Ольга объясняла грехами молодости. Она полагала, что Бог не дает ребенка из-за того, что много лет назад она пошла на аборт.
К счастью, у пары родился прекрасный сын, которого нарекли Елисеем. Это имя имеет древнееврейские корни и переводится как «Спасение, утешение».
Супруги ответственно отнеслись и к выбору крестного для сына. Им стал солист группы «Любэ» Николай Расторгуев.
В восемь лет ребенок рассказал журналистам о своей мечте стать футболистом, но позже его все чаще можно было увидеть на театральных подмостках. В десять лет Певцов-младший исполнил на фортепиано музыку Гедике на сцене Тбилисского драмтеатра.
В 2019 году Дмитрий и Елисей Певцовы выложили на YouTube ролик, в котором посоветовали родителям покупать детям для школы кнопочные телефоны вместо смартфонов.
Елисей посетовал, что из-за постоянного сидения одноклассников в Интернете ему не с кем общаться. Он продемонстрировал свой телефон и сказал, что мать в знак солидарности тоже пользуется кнопочным.
Елисей Певцов в детстве с мамой Ольгой Дроздовой. Фото: соцсети
Как он учился в кадетском корпусе
Вообще, известно, что Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова воспитывали своего сына в дисциплине, с ранних лет приучая его к любви к отечеству. В 12 лет Елисея определили в Московское президентское кадетское училище имени Шолохова.
Родители рассчитывали, что он пойдет по военной стезе. Но, обладающий непростым и горячим темпераментом, юноша не сумел найти общий язык со сверстниками, и через пару лет его забрали домой.
«Теперь он вернулся в обычную школу. Ему 15 лет, у него переходный возраст, как у всех. Слава богу, он живет в полной семье, с мамой и папой», — рассказывал тогда актер.
Кроме того, по слухам, чтобы помочь сыну пережить этот кризис, Ольга Дроздова оставила театральную сцену и полностью посвятила себя дому.
В феврале 2024 года Елисей вместе с родителями пришел на премьеру фильма «Он + она» и даже побеседовал с журналистами.
В разговоре с ними 16-летний юноша рассказал, что интересуется историей и старым советским кино, но не собирается продолжать актерскую династию.
На вопрос о причине такого решения он ответил: «Чтобы быть актером, как я понял, нужно жить этим, по-настоящему увлекаться. Как уже сказала мама: актерами всё-таки рождаются. У меня этого нет».
Однако осенью 2025 года стало известно, что сын Дроздовой и Певцова поступил во ВГИК, но не на актерское отделение, а на факультет сценаристов. Дмитрий поддержал решение сына и заметил: «Это гораздо лучше, чем актер!».
А вот личная жизнь Елисея – тайна, покрытая мраком. Но он явно не обделен вниманием девушек.
И уже в возрасте шести лет ухаживал за белокурой сверстницей Лизой.
Ну а сейчас, наверное, тоже явно не одинок.
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