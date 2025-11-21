Каким было самое пикантное свидание Олега Майами с Айзой Долматовой и что его на самом деле связывало с Настей Ивлеевой и Ольгой Бузовой

21 ноября свое 35-летие отмечает певец Олег Майами. К этой круглой дате он уже успел принять участие в реалити-шоу "Дом-2", недолго посотрудничать с известным продюсером Максимом Фадеевым и завести романы с самыми яркими женщинами отечественного шоу-бизнеса. С какими именно — в материале Teleprogramma.org.
Настя Ивлеева
Первой в трио знаменитых женщин в жизни Олега Майами стала ведущая Настя Ивлеева. Новость об их отношениях появилась осенью 2017 года, а вскоре пара уже играла влюбленных в клипе музыканта "Если ты со мной".
Майами не скрывал восхищения, заявляя, что нашел в ведущей родственную душу. Однако страсть быстро угасла. Пара рассталась всего через три месяца, не выдержав испытания бытом и плотным рабочим графиком Ивлеевой.
Олег Майами и Настя Ивлеева. Фото: кадр из клипа "Если ты со мной"
Как выяснилось годы спустя, сам артист не считал этот роман чем-то серьезным и не испытывал по-настоящему сильных чувств.
"Я говорил, что люблю? — задавался вопросом Олег в одном из своих интервью. — Значит, любил… Да нет! Она мне просто нравилась. У меня есть такая штука: я вижу тех, кто в скором времени превратится во что-то масштабное. Настюха была такой сочной. Все же при ней".
Айза Долматова
Полуторагодовой роман с Айзой Долматовой, экс-супругой Гуфа, стал самым долгим в личной жизни артиста.
Сплетни об их связи вспыхнули после появления совместных снимков в 2020 году. И вскоре Айза, которая на шесть лет старше певца, подтвердила эти слухи официально.
Их знакомство произошло, еще когда Долматова была замужем. Первое свидание получилось довольно прозаичным, но в то же время пикантным. Олег и Айза собирались пойти в кино, но вместо этого занялись сексом в автомобиле.
Вероятно, после начала романа пара практиковала свободные отношения. Артист с восхищением рассказывал, что Айза, будучи взрослой и опытной женщиной, предоставила ему невиданную ранее свободу, разрешив "гулять" на стороне. Такую женскую позицию он очень ценил.
Даже дети Айзы не охладили пыла молодого донжуана. В то же время Долматова открыто говорила о возможности выйти замуж за Олега и родить ему ребенка. Он же ей вторил, лепетал что-то о том, что остепенился, возмужал и наконец-то созрел для семьи.
"Мне много писали, зачем тебе она с прицепом? Людям, которые встречаются, абсолютно наплевать, что у них было, что у них есть и что у них будет. Потому что они уверены, что у них будет все", — говорил тогда Майами.
Отношения этой пары постоянно были на виду: практически каждая ссора и каждое примирение становились публичным достоянием. Подписчики даже начали сомневаться в искренности их чувств, подозревая банальный пиар. Со временем совместные фото и признания исчезли, что и ознаменовало конец романа.
В марте 2021 года Олег официально объявил о расставании и, по своему обыкновению, выпустил посвященные девушке трек и клип "Нас не найти".
Олег Майами и Айза Долматова. Фото: соцсети
Певец отметил, что работа над песней и клипом велась, когда влюбленные находились еще в отношениях. И этот период был для него очень светлым. По словам артиста, искренность, вложенная в проект, помогла ему найти отклик у публики.
Позже Майами рассказал, что отношения с Айзой его сильно истощили. Сейчас он и его бывшая партнерша изредка переписываются, но прежних чувств между ними нет. Артист заявил, что полностью сосредоточился на карьере, что помогло ему вернуться на сцену и снова набрать популярность.
Ольга Бузова
Новый виток популярности Олег Майами пережил, когда в прессе заговорили о его предполагаемом романе с Ольгой Бузовой.
Все началось с анонса их совместного фита "Такси" 1 ноября прошлого года. Под этим анонсом Бузова оставляла двусмысленные комментарии, а в клипе они изображали пару. Однако кульминацией стал их концертный дуэт, завершившийся горячим поцелуем на глазах у публики.
Впрочем, вскоре после того, как Олег и Бузова были замечены слившимися в страстном поцелуе, Майами поспешил откреститься от слухов. В интервью он пояснил, что их связь — не более чем простое дружеское теплое общение.
Олег Майами и Ольга Бузова. Фото: соцсети
"Хочу, чтобы вы понимали. Мы не встречаемся с Олей. У нас нет серьезных отношений, но мы много лет находимся рядом. Поцелуй между нами — это обычное дело. Это сложно назвать поцелуем большой любви. Это любовь, но не совсем стандартная", — сказал Олег.
Кстати, ранее Олег Майами и Ольга Бузова действительно встречались на протяжении семи месяцев. Но роман завершился, когда Ольга приревновала Олега к модели, бывшей возлюбленной Тимати Алене Шишковой.
"Мы с Олей встречались семь месяцев. Это было классно. Каждая женщина, которая была в моей жизни, она была невероятна, уникальна", — впоследствии делился Олег Майами.
Кто же занимает сердце и мысли певца сейчас — тайна за семью печатями. В соцсетях артиста чаще всего можно увидеть фото и видео с гастролей. А свой юбилей Олег Майами планирует отметить на концерте в Минске.
Дорогие дамы, а вам нравится Олег Майами? Делитесь в комментариях!