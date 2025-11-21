Каким было самое пикантное свидание Олега Майами с Айзой Долматовой и что его на самом деле связывало с Настей Ивлеевой и Ольгой Бузовой

Как выяснилось годы спустя, сам артист не считал этот роман чем-то серьезным и не испытывал по-настоящему сильных чувств.

"Я говорил, что люблю? — задавался вопросом Олег в одном из своих интервью. — Значит, любил… Да нет! Она мне просто нравилась. У меня есть такая штука: я вижу тех, кто в скором времени превратится во что-то масштабное. Настюха была такой сочной. Все же при ней".

Айза Долматова

Полуторагодовой роман с Айзой Долматовой, экс-супругой Гуфа, стал самым долгим в личной жизни артиста.

Сплетни об их связи вспыхнули после появления совместных снимков в 2020 году. И вскоре Айза, которая на шесть лет старше певца, подтвердила эти слухи официально.

Их знакомство произошло, еще когда Долматова была замужем. Первое свидание получилось довольно прозаичным, но в то же время пикантным. Олег и Айза собирались пойти в кино, но вместо этого занялись сексом в автомобиле.

Вероятно, после начала романа пара практиковала свободные отношения. Артист с восхищением рассказывал, что Айза, будучи взрослой и опытной женщиной, предоставила ему невиданную ранее свободу, разрешив "гулять" на стороне. Такую женскую позицию он очень ценил.

Даже дети Айзы не охладили пыла молодого донжуана. В то же время Долматова открыто говорила о возможности выйти замуж за Олега и родить ему ребенка. Он же ей вторил, лепетал что-то о том, что остепенился, возмужал и наконец-то созрел для семьи.

"Мне много писали, зачем тебе она с прицепом? Людям, которые встречаются, абсолютно наплевать, что у них было, что у них есть и что у них будет. Потому что они уверены, что у них будет все", — говорил тогда Майами.

Отношения этой пары постоянно были на виду: практически каждая ссора и каждое примирение становились публичным достоянием. Подписчики даже начали сомневаться в искренности их чувств, подозревая банальный пиар. Со временем совместные фото и признания исчезли, что и ознаменовало конец романа.

В марте 2021 года Олег официально объявил о расставании и, по своему обыкновению, выпустил посвященные девушке трек и клип "Нас не найти".