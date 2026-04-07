Какие подарки Костюк дарит Кадышевой: машина за 15 миллионов, итальянский ремонт и коллекция украшений

7 апреля исполняется 68 лет композитору и музыкальному продюсеру Александру Костюку. А еще он известен как создатель ансамбля "Золотое кольцо" и муж Надежды Кадышевой.

Это пара считается одной из самых крепких и гармоничных на нашей эстраде. В чем же секрет долголетия их отношений?

Наверное, на выбор Надежды повлияла и ее юность. Даже будучи сильной женщиной, привыкшей к самостоятельности, она искала партнера, который сможет разделить ее горести и радости.

Сама Надежда Кадышева родилась 1 июня 1959 года в деревне Горки (Татарстан), став третьей из четырех дочерей в семье. Ее детство прошло в большом деревенском доме, где все сестры вместе вели хозяйство.

В 1970 году умерла мать девочки, после чего отец женился во второй раз. Сёстры разъехались: старшая уехала в город, другая — к родственникам на север, а Надежду с младшей сестрой отправили в интернат.

Как познакомились Надежда Кадышева и Александр Костюк

Позже Кадышева переехала к сестре в Подмосковье. Не сдав экзамены в музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова с первого раза, она поступила туда через год. Именно в студенческом общежитии, как вспоминала сама артистка, она случайно столкнулась с молодым человеком по имени Саша — Александром Костюком.

До этой встречи же Кадышева почти не интересовалась парнями. Но в Александра она влюбилась с первого взгляда, позже признаваясь, что мгновенно поняла: "Это мой мужчина!".

Как шутливо отмечала Надежда Кадышева, ее чувства к Александру долгое время оставались безответными По собственному признанию, она "cохла" по нему целых четыре года. Ситуация изменилась лишь после того, как девушка перевелась в Гнесинку, чтобы быть рядом с любимым мужчиной.

Предложение о замужестве прозвучало внезапно: Александр пригласил Надежду поехать к его родителям в Запорожье, заявив о желании жениться. Их свадьба состоялась в 1983 году, а вскоре у пары родился сын Григорий. Воспитание мальчика в основном взяли на себя бабушки и дедушки, поскольку оба родителя уже вовсю выступали на эстраде и гастролировали по всему Советскому Союзу.

Как Александр Костюк создал ансамбль "Золотое кольцо"

В 1988 году Александр создал ансамбль "Золотое кольцо", ставший впоследствии всемирно известным коллективом.

Кадышева поясняла, что название ансамбля, придуманное ими во время гастролей в Германии, символизирует верность и любовь. Александр сравнивал народную культуру России с драгоценным наследием, подобным архитектуре городов "Золотого кольца".

В 90-е годы семья приобрела московскую квартиру, что позволило забрать сына Григория от родственников.