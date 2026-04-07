Какие подарки Костюк дарит Кадышевой: машина за 15 миллионов, итальянский ремонт и коллекция украшений

7 апреля исполняется 68 лет композитору и музыкальному продюсеру Александру Костюку. А еще он известен как создатель ансамбля "Золотое кольцо" и муж Надежды Кадышевой.
Это пара считается одной из самых крепких и гармоничных на нашей эстраде. В чем же секрет долголетия их отношений?
Наверное, на выбор Надежды повлияла и ее юность. Даже будучи сильной женщиной, привыкшей к самостоятельности, она искала партнера, который сможет разделить ее горести и радости.
Сама Надежда Кадышева родилась 1 июня 1959 года в деревне Горки (Татарстан), став третьей из четырех дочерей в семье. Ее детство прошло в большом деревенском доме, где все сестры вместе вели хозяйство.
В 1970 году умерла мать девочки, после чего отец женился во второй раз. Сёстры разъехались: старшая уехала в город, другая — к родственникам на север, а Надежду с младшей сестрой отправили в интернат.
Как познакомились Надежда Кадышева и Александр Костюк
Позже Кадышева переехала к сестре в Подмосковье. Не сдав экзамены в музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова с первого раза, она поступила туда через год. Именно в студенческом общежитии, как вспоминала сама артистка, она случайно столкнулась с молодым человеком по имени Саша — Александром Костюком.
До этой встречи же Кадышева почти не интересовалась парнями. Но в Александра она влюбилась с первого взгляда, позже признаваясь, что мгновенно поняла: "Это мой мужчина!".
Как шутливо отмечала Надежда Кадышева, ее чувства к Александру долгое время оставались безответными По собственному признанию, она "cохла" по нему целых четыре года. Ситуация изменилась лишь после того, как девушка перевелась в Гнесинку, чтобы быть рядом с любимым мужчиной.
Предложение о замужестве прозвучало внезапно: Александр пригласил Надежду поехать к его родителям в Запорожье, заявив о желании жениться. Их свадьба состоялась в 1983 году, а вскоре у пары родился сын Григорий. Воспитание мальчика в основном взяли на себя бабушки и дедушки, поскольку оба родителя уже вовсю выступали на эстраде и гастролировали по всему Советскому Союзу.
Как Александр Костюк создал ансамбль "Золотое кольцо"
В 1988 году Александр создал ансамбль "Золотое кольцо", ставший впоследствии всемирно известным коллективом.
Кадышева поясняла, что название ансамбля, придуманное ими во время гастролей в Германии, символизирует верность и любовь. Александр сравнивал народную культуру России с драгоценным наследием, подобным архитектуре городов "Золотого кольца".
В 90-е годы семья приобрела московскую квартиру, что позволило забрать сына Григория от родственников.
Надежда Кадышева с Александром Костюком и сыном Григорием. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
А в 1992 году, когда ансамбль обрел огромную популярность, Надежда и Александр обвенчались в Сан-Франциско. Однако в жизни пары наступила черная полоса: у Надежды обнаружили рак груди, а ее сестра совершила суицид.
"Как помог мне тогда Саша, мне никто не смог бы помочь. Он верил в меня и постоянно говорил мне: "Мы справимся! Я буду любить тебя любую!" — говорила певица.
К счастью, позже опасный диагноз не подтвердился. С помощью мужа Надежда победила депрессию — семейную болезнь, от которой страдали её мать и сестра.
И сейчас Александр Костюк остается для нее самым верным и любящим мужем. Так, на один из дней рождения артистки он заказал для их квартиры роскошный ремонт у итальянского специалиста Онофрио Якулано, исполнив просьбу Надежды о "достойном жилье", в котором 12 лет не было ремонта.
Сам Александр с юмором признавался, что как практичный человек предпочитал бы вложить деньги в дело, но не мог отказать супруге. А в 2019 году он также подарил ей автомобиль за 15 миллионов рублей.
По слухам, особое место в жизни Надежды Кадышевой занимает страсть к драгоценностям. Артистка обладает роскошной коллекцией ювелирных украшений.
Её любимым камнем является изумруд, поэтому на концертных афишах и во время выступлений она часто предстает в украшениях с этими зелеными самоцветами. Их артистке, конечно, тоже дарит любимый муж.
При этом сама Кадышева утверждает, что не привязана к роскоши и готова довольствоваться малым.
Отвечая на вопросы о долголетии супружеских отношений, артистка всегда говорит, что любить — значит не смотреть друг на друга, а смотреть в одном направлении.
Ее не удивляет прочность их союза, ведь в нем есть любовь, сын и общее дело — ансамбль "Золотое кольцо". А ключом к гармонии Надежда Кадышева называет умение чувствовать партнера без слов и находить к нему подход в любой ситуации.
А что вы думаете об этой паре? Делитесь в комментариях!