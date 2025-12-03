Какие подарки дарит Филипп Киркоров дочери: сумки от известных брендов, кроссовки за 150 000 рублей и бесценный сюрприз

Филипп Киркоров рассказал, как отметил день рождения своей дочери Аллы-Виктории, которой исполнилось 14 лет. Певец устроил для нее камерный праздник в кругу семьи, начав поздравления ровно в полночь.
Чтобы создать торжественную атмосферу, он украсил комнату воздушными шарами, подготовил праздничный торт и заранее разложил подарки.
"Четырнадцать лет… Завтра она уже паспорт получит. Ну все, взрослый человек", — с теплотой сказал артист.
Какие подарки получила дочь Филиппа Киркорова на 14-летие
В ролике, опубликованном отцом в социальных сетях, внимательные подписчики разглядели несколько крупных пакетов из ЦУМа. В числе подарков оказались кроссовки из эксклюзивной коллекции Adidas Originals, цена которых достигает примерно 150 тысяч рублей, а также коробка с блестящими ботинками — луноходами на массивной платформе.
Также в кадре мелькнули презенты от брата именинницы, Мартина: он подарил сестре игровую консоль "Тетрис" в ретростиле и набор косметики.
Надо сказать, что Филипп Киркоров не в первый раз балует дочь оригинальными подарками.
Как Алла-Виктория начала интересоваться модой
В одном из своих интервью певец рассказывал, что еще в прошлом году показывал дочери вещи разных брендов, но она наотрез отказывалась следовать модным трендам. И, мол, теперь для Аллы-Виктории наступила новая эпоха — она стала интересоваться модой.
"Алла-Виктория смотрит в соцсетях, что модно, а что трендово. У нее хороший вкус, она рисует. Алла-Виктория не пользуется моим положением, но пару месяцев назад заказала одну сумку. Я перевернул всю планету, но нашел", — отмечал Филипп Киркоров.
По словам певца, он нашел для дочери модель из совместной коллекции Louis Vuitton и художника Мураками. Ее уже раскупили по всему миру, и найти такой подарок было нереально. Однако у Филиппа Бедросовича это получилось.
— А какой самый дорогой подарок вы делали Алле-Виктории? — однажды поинтересовались журналисты.
— Она сама — бесценный дар, — ответил Филипп Бедросович.
Филипп Киркоров с детьми. Фото: Global Look Press
Филипп Киркоров: "Если деньги не подарили, то дети без них сидят"
Кстати, в одном из своих интервью Филипп Киркоров признался, что сознательно приучает детей к финансовой дисциплине. По словам артиста, Мартин и Алла-Виктория не получают от него карманных денег на постоянной основе — их бюджет формируется только за счет праздничных подарков.
"Я приучил их, что они должны тратить только свои денежные средства, которые им подарили на праздники, например, на день рождения. Поэтому они сейчас считают каждую денежку. В том случае, если деньги не подарили, то без них сидят", — признался Филипп Бедросович.
