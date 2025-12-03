Какие подарки дарит Филипп Киркоров дочери: сумки от известных брендов, кроссовки за 150 000 рублей и бесценный сюрприз

Филипп Киркоров рассказал, как отметил день рождения своей дочери Аллы-Виктории, которой исполнилось 14 лет. Певец устроил для нее камерный праздник в кругу семьи, начав поздравления ровно в полночь.

Чтобы создать торжественную атмосферу, он украсил комнату воздушными шарами, подготовил праздничный торт и заранее разложил подарки.

"Четырнадцать лет… Завтра она уже паспорт получит. Ну все, взрослый человек", — с теплотой сказал артист.

Какие подарки получила дочь Филиппа Киркорова на 14-летие

В ролике, опубликованном отцом в социальных сетях, внимательные подписчики разглядели несколько крупных пакетов из ЦУМа. В числе подарков оказались кроссовки из эксклюзивной коллекции Adidas Originals, цена которых достигает примерно 150 тысяч рублей, а также коробка с блестящими ботинками — луноходами на массивной платформе.

Также в кадре мелькнули презенты от брата именинницы, Мартина: он подарил сестре игровую консоль "Тетрис" в ретростиле и набор косметики.

Надо сказать, что Филипп Киркоров не в первый раз балует дочь оригинальными подарками.

Как Алла-Виктория начала интересоваться модой

В одном из своих интервью певец рассказывал, что еще в прошлом году показывал дочери вещи разных брендов, но она наотрез отказывалась следовать модным трендам. И, мол, теперь для Аллы-Виктории наступила новая эпоха — она стала интересоваться модой.

"Алла-Виктория смотрит в соцсетях, что модно, а что трендово. У нее хороший вкус, она рисует. Алла-Виктория не пользуется моим положением, но пару месяцев назад заказала одну сумку. Я перевернул всю планету, но нашел", — отмечал Филипп Киркоров.

По словам певца, он нашел для дочери модель из совместной коллекции Louis Vuitton и художника Мураками. Ее уже раскупили по всему миру, и найти такой подарок было нереально. Однако у Филиппа Бедросовича это получилось.

— А какой самый дорогой подарок вы делали Алле-Виктории? — однажды поинтересовались журналисты.

— Она сама — бесценный дар, — ответил Филипп Бедросович.