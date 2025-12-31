Какие цвета принесут удачу в Новогоднюю ночь и каких следует избегать

В Новогоднюю ночь многие из нас надеются на чудо – что не будут болеть, обретут любовь на всю жизнь, станут богатыми, посетят новые страны. Список желаний у каждого свой. И имя им – легион.

Некоторые считают, что для того, чтобы поймать удачу за хвост, 31 декабря следует соблюдать определенные ритуалы: поставить на стол блюда, угодные символу года, правильно расставить в квартире предметы и конечно, одеться в определенные цвета.

Чудеса мы, конечно, делаем свои руками. Но узнать, в какие цвета лучше облачиться, чтобы заручиться поддержкой символа года, все же не помешает.

Цвета удачи в Новогоднюю ночь

Как пояснила астролог Ирина Березовская в интервью "Вечерней Москве", следующий 2026 год — это год Огненной Лошади. Чтобы ей понравиться и привлечь удачу, встречать праздник лучше в яркой одежде теплых оттенков: красного, оранжевого или желтого.

Еще можно добавить зеленый цвет любого оттенка — от темного до светлого. Он символизирует рост и дружит с Лошадью. Даже цвет хаки будет уместен, так как эти спокойные, природные тона помогают правильно сочетать огненную энергию года и силу жизни.

Березовская также упоминает, что палитра землистых тонов (коричневый, бежевый, песочный) благоприятна для Лошади. Но использовать их стоит с оговоркой: вы должны быть уверены, что сможете подать эти цвета как праздничные.

Стилист замечает, что добиться от них эффекта торжественности сложно, зато при грамотном подборе макияжа и деталей образа они приобретают аристократичное звучание.

Особое внимание в преддверии Нового года стоит уделить эстетическому аспекту символа наступающего года. Лошадь по праву считается одним из самых изящных знаков восточного календаря.

Как отметила астролог, согласно китайскому гороскопу, это животное олицетворяет красоту и является воплощением привлекательности. Именно поэтому новогодние наряды должны быть яркими, эстетически выверенными и по-настоящему ослепительными.