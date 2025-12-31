Какие блюда стоит подавать на стол, а от каких лучше воздержаться в Новогоднюю ночь

Помните, как в комедии "Бриллиантовая рука" герой Андрея Миронова, Петр Козодоев торжественно произносит: "Дичь!"?! Так вот, при составлении новогоднего меню обязательно вспомните эту знаменитую киноцитату. Ведь дичь станет отличным выбором для вашего праздничного стола.

Наступление 2026 года пройдет под знаком Красной Огненной Лошади. Специалисты в области астрологии дают рекомендации, как лучше всего сервировать праздничный стол, какие блюда и напитки выбрать, а от чего воздержаться, чтобы заручиться поддержкой символа года.

Удачные цвета для декора

Чтобы создать подходящую атмосферу и привлечь удачу, в украшении стола и помещения стоит сделать акцент на теплые, огненные тона: алый, оранжевый, солнечно-желтый и золотой. Для баланса и гармонии добавьте зеленые элементы — этот цвет напомнит Лошади о ее любимой сочной траве.

Что подавать из основных блюд

Хозяину года придутся по вкусу блюда из мяса птицы (например, индейки, утки или гуся) или говядины. Главное, чтобы они не были чрезмерно жирными.

От курицы астрологи советуют отказаться, а вот дичь будет отличным выбором. В качестве гарнира идеально подойдет рис, а острую пищу в этот вечер лучше заменить чем-то другим.

Рыба и икра: что можно и что нельзя

От блюд из рыбы рекомендуется воздержаться, так как водная стихия конфликтует с огненной натурой Лошади. А вот красная икра или любой другой ее вид очень приветствуются — они олицетворяют собой жизненную силу и энергию.