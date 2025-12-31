Какие блюда стоит подавать на стол, а от каких лучше воздержаться в Новогоднюю ночь

Помните, как в комедии "Бриллиантовая рука" герой Андрея Миронова, Петр Козодоев торжественно произносит: "Дичь!"?! Так вот, при составлении новогоднего меню обязательно вспомните эту знаменитую киноцитату. Ведь дичь станет отличным выбором для вашего праздничного стола.
Наступление 2026 года пройдет под знаком Красной Огненной Лошади. Специалисты в области астрологии дают рекомендации, как лучше всего сервировать праздничный стол, какие блюда и напитки выбрать, а от чего воздержаться, чтобы заручиться поддержкой символа года.
Удачные цвета для декора
Чтобы создать подходящую атмосферу и привлечь удачу, в украшении стола и помещения стоит сделать акцент на теплые, огненные тона: алый, оранжевый, солнечно-желтый и золотой. Для баланса и гармонии добавьте зеленые элементы — этот цвет напомнит Лошади о ее любимой сочной траве.
Что подавать из основных блюд
Хозяину года придутся по вкусу блюда из мяса птицы (например, индейки, утки или гуся) или говядины. Главное, чтобы они не были чрезмерно жирными.
От курицы астрологи советуют отказаться, а вот дичь будет отличным выбором. В качестве гарнира идеально подойдет рис, а острую пищу в этот вечер лучше заменить чем-то другим.
Рыба и икра: что можно и что нельзя
От блюд из рыбы рекомендуется воздержаться, так как водная стихия конфликтует с огненной натурой Лошади. А вот красная икра или любой другой ее вид очень приветствуются — они олицетворяют собой жизненную силу и энергию.
Икра - желательный атрибут новогоднего стола. Фото: Global Look Press
Овощные салаты как основа сервировки стола
Основу стола должны составлять легкие салаты из свежих овощей. Если вы готовите мясной салат, выбирайте нежирные ингредиенты и избегайте майонеза.
Классический оливье станет диетичнее, если заправить его натуральным йогуртом, легкой сметаной или растительным маслом. Также отличным выбором можно назвать ассорти из сыров, закуски с зеленью и орехами.
Не забудьте про овощи и фрукты
Растительная пища — отличное решение для этого праздника. Украсьте стол сезонными фруктами и ягодами теплых оттенков: красными и желтыми.
Для разнообразия добавьте экзотические фрукты. Овощи можно подавать в запеченном виде, в составе салатов или как домашние соленья.
Воздерживайтесь от крепкого алкоголя
От крепких спиртных напитков рекомендуется воздержаться. Идеально подойдут легкие вина и игристое шампанское. Среди безалкогольных вариантов уместны будут морсы, свежесваренные компоты, соки и нежные молочные коктейли.
Шампанское - желательный атрибут Новогоднего стола. Фото: Global Look Press
Какое лакомство поможет вашему желанию сбыться
Обязательным угощением является овсяное печенье. Оно символизирует вашу заботу и поможет расположить к себе символ года. Чтобы загадать желание на 2026 год, непременно отведайте хотя бы один кусочек.
Какие блюда неприемлемы в год Лошади
Конина находится под строгим запретом.
Следует исключить жирные кушанья, так как они противоречат активной натуре Лошади.
Рыба и морепродукты нежелательны из-за конфликта стихий воды и огня.
Острые приправы считаются неподходящими для Лошади.
От крепких алкогольных напитков стоит отказаться.
Блюда из курицы также не рекомендуются, хотя запрет не является абсолютным.
