Как звезда "Дома-2" Илья Яббаров бросал женщин, детей и чем живет сегодня

18 августа свое 40-летие отмечает один из самых ярких участников проекта "Дом-2" Илья Яббаров. Илья из тех, кого называют ловеласом. И про кого говорят: "Его сложно найти, но легко потерять". Но преимущественно в шутку!
Хотя вы же помните известное выражение, что в каждой шутке живет только доля шутки!
Чем живет Илья Яббаров сегодня? И как он дошел до жизни такой? В материале — Teleprogramma.org.
Илья Яббаров и Александра Гозиас
В юности Илья активно занимался музыкой и подал заявку на участие в телепроекте "Дом-2", чтобы завести полезные знакомства.
Едва появившись на программе, Илья Яббаров стал купаться в женском внимании. Его первой партнершей на телестройке стала Александра Гозиас. Их отношения характеризовались бурными ссорами и яркими примирениями, но никогда не были скучными. Роман продлился до тех пор, пока Александра не вернулась к своему бывшему мужу, Илье Кроткову.
Илья Яббаров и Ольга Рапунцель
Затем Илья Яббаров попытался построить новые отношения с Ольгой Рапунцель, которая недавно присоединилась к проекту. Ольга первой проявила интерес к Илье, который ответил ей взаимностью. Однако вскоре выяснилось, что девушка работала вебкам-моделью, и в Сеть попали ее интимные фотографии. Яббаров, не сумев справиться с "позором", прекратил всякое общение с Ольгой.
Илья Яббаров и Ольга Рапунцель на проекте "Дом-2". Фото: кадр из шоу "Дом-2"
В ноябре 2017 года появились слухи о беременности девушки от Ильи, а не от ее партнера Дмитрия Дмитренко. Илья признал, что они дважды имели незащищенные интимные отношения, но подчеркнул, что для установления отцовства требуется ДНК-тест.
И ее сестра Алена…
Следующей женщиной, с которой у Яббарова завязались отношения, стала сестра Ольги, Алена Рапунцель. Их роман был бурным и сопровождался страстью, но также громкими ссорами, криками и драками. Летом 2018 года стало известно, что Алена беременна.
В то же время ходили слухи, что от неуемного Яббарова забеременела еще одна участница проекта, Маргарита Лерченко. Несмотря на то что Маргарита отрицала эту новость, Алена, переживая из-за этих слухов, чуть не потеряла ребенка.
Их отношения дали трещину и распались. Алена родила сына Богдана в статусе матери-одиночки. Позже Илья пытался возобновить отношения, но, как говорится, “в одну реку дважды не войдешь”.
Позднее в программе "На самом деле" Алена Рапунцель поднимала вопрос о том, что Яббаров не спешит выплачивать алименты, однако сам Илья эту информацию не комментировал.
Илья Яббаров и Алена Рапунцель с сыном на проекте "Дом-2". Фото: кадр из шоу "Дом-2"
Настя Голд и другие девушки
После того как Илья Яббаров перестал переживать расставание, он начал активно искать новую спутницу. В течение полугода он пытался построить отношения с несколькими участницами проекта "Дом-2", такими как Люба Дробкова, Ирина Пингвинова и Кристина Церковная. В декабре 2020 года он покинул проект.
За пределами "Дома-2" личная жизнь Яббарова также была насыщенной. Оказалось, что он состоял в браке с некой Кристиной, которая родила ему дочь Владиславу. Однако он не только не платил алименты, но и отказывался признавать отцовство, настаивая на ДНК-экспертизе.
Также Илья упоминал о некой таинственной возлюбленной, которая была от него беременна, но потеряла ребенка.
Роман Яббарова с Настей Голд, начавшийся несколько лет назад, также был полон сложностей. Ради него Настя прибегла к пластическим операциям: скорректировала форму носа и увеличила грудь. Свадьба состоялась летом 2020 года, но уже через четыре дня после нее пара рассталась.
После этого они неоднократно мирились и ссорились. Объявили о расставании в 2022 году, вернулись на "Дом-2" весной 2023 года, а осенью снова покинули проект, так как Голд устала от выяснения отношений перед камерами. Летом 2024 года Илья Яббаров возвратился на телестройку один, поставив точку в отношениях с Настей Голд.
Илья Яббаров и Елена Тепловодская на проекте "Дом-2". Фото: кадр из шоу "Дом-2"
После этого знаменитый сердцеед стал встречаться с Еленой Тепловодской, которая только появилась на телестройке. В 2024 даже ходили слухи, что Елена забеременела от Ильи. Однако они ничем не подтвердились.
Роман какое-то время развивался, но в итоге влюбленные расстались без скандалов и упреков.
Илья Яббаров сейчас
Сейчас Илья вернулся к истокам и снова начал заниматься музыкой. А развивается артист в стиле шансон.
В его телеграм-канале можно найти множество фотографий со съемок клипов, записей песен, благодарностей коллегам по цеху.
Так, недавно в паре со своим другом Сергеем Сухачевым он записал песню "Здравствуй, родной мой брат". Премьера композиции намечена на 21 августа.
