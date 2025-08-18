Как звезда "Дома-2" Илья Яббаров бросал женщин, детей и чем живет сегодня

18 августа свое 40-летие отмечает один из самых ярких участников проекта "Дом-2" Илья Яббаров. Илья из тех, кого называют ловеласом. И про кого говорят: "Его сложно найти, но легко потерять". Но преимущественно в шутку!

Хотя вы же помните известное выражение, что в каждой шутке живет только доля шутки!

Чем живет Илья Яббаров сегодня? И как он дошел до жизни такой? В материале — Teleprogramma.org.

Илья Яббаров и Александра Гозиас

В юности Илья активно занимался музыкой и подал заявку на участие в телепроекте "Дом-2", чтобы завести полезные знакомства.

Едва появившись на программе, Илья Яббаров стал купаться в женском внимании. Его первой партнершей на телестройке стала Александра Гозиас. Их отношения характеризовались бурными ссорами и яркими примирениями, но никогда не были скучными. Роман продлился до тех пор, пока Александра не вернулась к своему бывшему мужу, Илье Кроткову.

Илья Яббаров и Ольга Рапунцель

Затем Илья Яббаров попытался построить новые отношения с Ольгой Рапунцель, которая недавно присоединилась к проекту. Ольга первой проявила интерес к Илье, который ответил ей взаимностью. Однако вскоре выяснилось, что девушка работала вебкам-моделью, и в Сеть попали ее интимные фотографии. Яббаров, не сумев справиться с "позором", прекратил всякое общение с Ольгой.