Как зовут Володину, почему она поссорилась с Гузеевой, и как стала зарабатывать тысячи евро

Все началось с детского любопытства: в 80-х, на волне телепередач об НЛО, эта девочка ночами сидела на балконе в Одинцово с отцовским биноклем, пытаясь увидеть инопланетян. Вместо пришельцев она узнала про все созвездия, а потом осознала, что по звездам можно предсказывать судьбу.

А спустя много лет Василиса Володина стала одним из самых известных и высокооплачиваемых астрологов. Сегодня услуги Василисы стоят тысячу евро за несколько часов. Как же ей удалось добиться таких больших успехов?

16 апреля знаменитому астрологу исполняется 52 года.

Настоящее имя Василисы Володиной

Василиса Володина родилась в Москве в 1974 году. Настоящее имя астролога – Елизавета Наумова. Несмотря на то, что сейчас она известна как Василиса, в паспорте и банковских реквизитах остается прежнее имя.

В ее ближайшем окружении ходят разные версии о детском имени: некоторые утверждают, что в детстве её звали Еленой, другие — Светланой или Оксаной.

Свое нынешнее имя она выбрала уже в зрелом возрасте, руководствуясь астрологическими расчетами. Псевдоним идеально соответствовал натальному гороскопу Володиной.

Однако переход к новому имени пришлось отложить на несколько лет — звезды не советовали торопиться с трансформацией личности. Когда же астрологически благоприятный момент настал, менять документы астролог уже не стала, решив избежать бюрократической волокиты.

"Мне смешно иногда видеть недоуменные глаза работника таможни в аэропорту, который смотрит в мой паспорт, видит там одни Ф.И.О., а мое лицо соотносит с другими именем и фамилией. Но сотрудники таможни — люди опытные, они много разного видели. Еще сотрудники банков знают мои паспортные данные. Но сама ситуация разницы между именем в паспорте и псевдонимом меня уже не волнует", — делилась Василиса.

Василиса Володина получила два образования — экономическое и астрологическое, что позволило ей стать бизнес-астрологом.

Ее телевизионная же карьера началась в 2006 году, а известность пришла после участия в шоу "Давай поженимся!", где она давала астрологические прогнозы для пар.