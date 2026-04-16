Как зовут Володину, почему она поссорилась с Гузеевой, и как стала зарабатывать тысячи евро

Все началось с детского любопытства: в 80-х, на волне телепередач об НЛО, эта девочка ночами сидела на балконе в Одинцово с отцовским биноклем, пытаясь увидеть инопланетян. Вместо пришельцев она узнала про все созвездия, а потом осознала, что по звездам можно предсказывать судьбу.
А спустя много лет Василиса Володина стала одним из самых известных и высокооплачиваемых астрологов. Сегодня услуги Василисы стоят тысячу евро за несколько часов. Как же ей удалось добиться таких больших успехов?
16 апреля знаменитому астрологу исполняется 52 года.
Настоящее имя Василисы Володиной
Василиса Володина родилась в Москве в 1974 году. Настоящее имя астролога – Елизавета Наумова. Несмотря на то, что сейчас она известна как Василиса, в паспорте и банковских реквизитах остается прежнее имя.
В ее ближайшем окружении ходят разные версии о детском имени: некоторые утверждают, что в детстве её звали Еленой, другие — Светланой или Оксаной.
Свое нынешнее имя она выбрала уже в зрелом возрасте, руководствуясь астрологическими расчетами. Псевдоним идеально соответствовал натальному гороскопу Володиной.
Однако переход к новому имени пришлось отложить на несколько лет — звезды не советовали торопиться с трансформацией личности. Когда же астрологически благоприятный момент настал, менять документы астролог уже не стала, решив избежать бюрократической волокиты.
"Мне смешно иногда видеть недоуменные глаза работника таможни в аэропорту, который смотрит в мой паспорт, видит там одни Ф.И.О., а мое лицо соотносит с другими именем и фамилией.
Но сотрудники таможни — люди опытные, они много разного видели. Еще сотрудники банков знают мои паспортные данные. Но сама ситуация разницы между именем в паспорте и псевдонимом меня уже не волнует", — делилась Василиса.
Василиса Володина получила два образования — экономическое и астрологическое, что позволило ей стать бизнес-астрологом.
Ее телевизионная же карьера началась в 2006 году, а известность пришла после участия в шоу "Давай поженимся!", где она давала астрологические прогнозы для пар.
Почему Василиса Володина ушла из "Давай поженимся"
Во время пандемии Володина покинула проект из-за разногласий с руководством: она настаивала на удаленной работе, но получила отказ. Астролог считает, что на это решение повлияло мнение ведущей Ларисы Гузеевой, которая публично назвала отказ Володиной от студийных съемок неправильным.
Актриса призналась, что испытывала к Василисе искреннюю привязанность. Однако ее возмутило заявление коллеги о том, что для Ларисы Гузеевой якобы всегда создаются особые условия.
"Какие условия? Что моя мама уходила, а я работала? Что я рисковала в ковид? Я вот все время думала: "Ты повела себя, как…". Очень плохо по отношению к коллективу. Когда она рожала, ее ждали же. А потом она ходила по интервью", - говорила Лариса Гузеева.
Василиса Володина. Личная жизнь
Как бы то ни было, поддержкой для астролога в столь непростое время стал ее супруг Сергей Володин. Их союз начался с того, что астролог, составляя мужчине гороскоп, мысленно увидела в нем будущего мужа. После нескольких лет отношений они стали жить вместе без официальной регистрации.
По словам астролога, это время стало периодом непростого привыкания друг к другу, где ее пылкий характер в молодости часто становился источником эмоциональных всплесков. Впоследствии оба научились сглаживать острые углы в отношениях.
"Сергей ведет все мои дела, фактически у нас семейный бизнес, основной его маховик я, но на мужа возложено множество функций. Я не вижу никакой проблемы в том, что я известная женщина. Разве это плохо?" - поясняет Василиса Володина.
Василиса Володина сейчас
Сейчас Василиса Володина активно развивает свою астрологическую практику, устанавливая за индивидуальные консультации плату в десятки тысяч рублей.
Василиса подчеркивает, что такая цена отражает глубину проработки: за один час можно детально обсудить, к примеру, всю личную жизнь человека. А свою ценовую политику она обосновывает шуткой, что консультация за рубль собрала бы очередь на 18 миллионов лет.
"Да, мои услуги стоят недешево — порядка тысячи евро за несколько часов", - объясняет астролог.
Дополнительно Володина ведет блог с бесплатными прогнозами для всех знаков зодиака.
