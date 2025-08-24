Как живут закоренелые холостяки Сергей Бурунов, Леонардо ДиКаприо и Михаил Мамаев

Есть среди мужчин убежденные холостяки. И не всегда это отчаянные эгоисты и нарциссы. Зачастую - вполне себе обеспеченные, но травмированные люди с уязвленным самолюбием, которые уже никогда (как думают) не раскроют сердце коварным женщинам. Самые знаменитые холостяки нашего и не только кино - в подборке «Телепрограммы». Обратите внимание: двое из них почти ровесники. Совпадение?

Сергей Бурунов (48 лет)

И карьера, и личная жизнь Сергея донельзя драматичны. Обладающий не самой модельной внешностью, но зато невероятной харизмой и обаянием актер долгое время искал себя в кино. После успеха проекта "Большая разница" 16+ оказался, по сути, никому не нужен и снимался во второсортных комедиях ("Выпускной" 18+) и иногда на Первом канале (пародийное шоу "Повтори!" 16+). Однако выход сериала "Полицейский с Рублевки" 16+ (ТНТ) в 2016 году перевернул игру.

Сергей стал суперзвездой, начал получать приглашения одно за другим, рекламные контракты и претендовать на космические гонорары (якобы по 1 - 1,5 млн руб. за смену). Не изменилась жизнь только на любовном фронте. Отношения у Бурунова были - но всегда без продолжения, укрепления и надежды. Каждое расставание было болезненным. Причем до такой степени, что он стремительно терял набранный за годы успешной карьеры вес от стресса.

- Если женщина любимая, то она вдохновляет, - признавался Сергей в интервью "Телепрограмме". - Это энергия, которую надо почувствовать. У меня было такое: есть человек рядом, и он верит в тебя. И это дает колоссальный внутренний вектор. А ведь радоваться умеют не все.

Бывало и такое, что любимый человек мне завидовал. Я работал, а она - нет. В меня летели сковородки и тарелки. Но если женщина понимает мужчину, то это 70% успеха отношений.

Ему приписывали романы с коллегами Нонной Гришаевой и Анной Уколовой, директором Анастасией Сайфулиной и бизнесвумен Екатериной Леви. Но до свадьбы ни разу не дошло. Скоро 50, но до сих пор у Сергея нет семьи и детей.

- Расставание - это маленькая смерть, - констатировал не так давно Сергей один из очередных болезненных разрывов. - Была часть тебя - и ее нет. Тяжело все это. Душевные травмы заживают, как вы знаете, нескоро. Там йодом не помажешь.

Леонардо ДиКаприо (50 лет)