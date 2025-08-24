Как живут закоренелые холостяки Сергей Бурунов, Леонардо ДиКаприо и Михаил Мамаев

Есть среди мужчин убежденные холостяки. И не всегда это отчаянные эгоисты и нарциссы. Зачастую - вполне себе обеспеченные, но травмированные люди с уязвленным самолюбием, которые уже никогда (как думают) не раскроют сердце коварным женщинам. Самые знаменитые холостяки нашего и не только кино - в подборке «Телепрограммы». Обратите внимание: двое из них почти ровесники. Совпадение?
Сергей Бурунов (48 лет)
И карьера, и личная жизнь Сергея донельзя драматичны. Обладающий не самой модельной внешностью, но зато невероятной харизмой и обаянием актер долгое время искал себя в кино. После успеха проекта "Большая разница" 16+ оказался, по сути, никому не нужен и снимался во второсортных комедиях ("Выпускной" 18+) и иногда на Первом канале (пародийное шоу "Повтори!" 16+). Однако выход сериала "Полицейский с Рублевки" 16+ (ТНТ) в 2016 году перевернул игру.
Сергей стал суперзвездой, начал получать приглашения одно за другим, рекламные контракты и претендовать на космические гонорары (якобы по 1 - 1,5 млн руб. за смену). Не изменилась жизнь только на любовном фронте. Отношения у Бурунова были - но всегда без продолжения, укрепления и надежды. Каждое расставание было болезненным. Причем до такой степени, что он стремительно терял набранный за годы успешной карьеры вес от стресса.
- Если женщина любимая, то она вдохновляет, - признавался Сергей в интервью "Телепрограмме". - Это энергия, которую надо почувствовать. У меня было такое: есть человек рядом, и он верит в тебя. И это дает колоссальный внутренний вектор. А ведь радоваться умеют не все.
Бывало и такое, что любимый человек мне завидовал. Я работал, а она - нет. В меня летели сковородки и тарелки. Но если женщина понимает мужчину, то это 70% успеха отношений.
Ему приписывали романы с коллегами Нонной Гришаевой и Анной Уколовой, директором Анастасией Сайфулиной и бизнесвумен Екатериной Леви. Но до свадьбы ни разу не дошло. Скоро 50, но до сих пор у Сергея нет семьи и детей.
- Расставание - это маленькая смерть, - констатировал не так давно Сергей один из очередных болезненных разрывов. - Была часть тебя - и ее нет. Тяжело все это. Душевные травмы заживают, как вы знаете, нескоро. Там йодом не помажешь.
Леонардо ДиКаприо (50 лет)
Леонардо ДиКаприо. Фото: DGP/Global Look Press
Компанию стойким российским бобылям составляет и голливудская звезда Лео ДиКаприо, который, как кажется, крутил шашни примерно со всеми самыми красивыми девушками шоу-бизнеса. Да, тот самый, голос которому в российском дубляже подарил Сергей Бурунов (опять совпадение?!). В донжуанском списке американского актера значатся Бриттани Дэниел, Жизель Бюндхен, Клэр Дейнс, Хелена Кристенсен, Бар Рафаэли, Эрин Хизертон, Кэти Клири, Анна Вьялицына, Камила Морроне, Джиджи Хадид и другие красотки. Но никому не удавалось окольцевать ловеласа. Вопреки идиотской расхожей байке про "клуб 25" (не встречается с теми, кто старше) ДиКаприо выбирал, конечно, не по паспорту, а по стати - и сейчас, например, встречается с итальянской моделью Витторией Черетти, которой 27.
... и его невеста Виттория Черетти. Фото: LK Aldama/Global Look Press
Голливудские инсайдеры сообщают, что в настоящий момент обладатель "Оскара" как никогда близок к помолвке, потому что и возраст подошел, и перестать пробовать всю морковку на огороде уже пора.
- Если то, что ты чувствуешь, реально, если вы знаете, что любите друг друга, то нет причин для беспокойства, - говорит Черетти, отводя от себя мысли про легкомысленность возлюбленного. - К тому же любовь защищает и придает уверенность. Какой я вижу себя через 10 лет? Где-нибудь на природе, где солнечно, в окружении собак и детей.
Михаил Мамаев (59 лет)
Бравый гардемарин Михаил Мамаев до сих пор не женат. Фото: личная страница Михаила Мамаева в социальной сети
Кто бы мог подумать, что красавчик «гардемарин», который на 60, конечно, не выглядит, до сих пор останется в холостяках. Но это так. Звезда картин "Виват, гардемарины!" 12+ и "Гардемарины 3" 12+, работавший в горячих точках военкор и выпускник МГИМО, в которого были влюблены многие девушки 90-х, тоже не окольцован. Романов была масса: Кристина Орбакайте, Елена Корикова и многие другие. Но любви так и не случилось. Отчаявшись, артист даже приходил в программу "Давай поженимся!" 16+, чтобы найти невесту. И даже выбрал пышногрудую брюнетку Александру. Но до дела, конечно, не дошло.
- Это была глупость, - признавался потом Михаил. - На самом деле никого я там не искал. Просто пошел на поводу у друзей. Они попросили, уговорили, а я согласился. Если кого-то этим разочаровал, прошу прощения.
Все вопросы про личную жизнь Мамаев, который теперь снимает документалки в зоне СВО, отбивает философскими пространными ответами и цитатами Довлатова в стиле "люблю быть один, но с кем-то рядом". Очевидно, что настоящую любовь он так и не встречал.
- В моем возрасте жить мечтой о таинственной незнакомке было бы, мягко говоря, странно: хочется простых и понятных отношений, - подчеркивал актер. - Добрых и честных. Чем любящие друг друга люди, каждый по отдельности, интересней, тем лучше им вместе. Любовь - хорошо, кто бы спорил? Но должно быть что-то еще - уважение, умение слушать или, наоборот, высказываться, общие увлечения. Когда говорят: мол, как же так, все вокруг женаты, а ты… Я отвечаю: «Им просто повезло в этом, а мне в чем-то другом».
