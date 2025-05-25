Как живут Чадовы, Лукины, Торсуевы и другие братья, выбравшие кино в качестве профессии

Одна из самых известных пар близнецов, исполнители ролей Электроника и Сыроежкина в картине Константина Бромберга 1980 года, которая предвосхитила эпоху вкалывания роботов за 45 лет до появления автоматических курьеров. На кастинге братья шли 386-й по счету парой, и режиссер разглядел идеальных героев именно в них.

Хотя мальчики занимались хоккеем и боксом, актерами быть никак не собирались, они блестяще проявили себя в кино и мгновенно прославились. Больше 700 тысяч писем пришло в редакцию ЦТ на имя ребят. Подъезд был исписан не только признаниями в любви, но и обзывательствами - обратная сторона славы.

- Мы поехали как-то в пионерский лагерь в Евпаторию - фактически в то же лето 1980 года, когда и случилась премьера, - вспоминал потом Владимир Торсуев. - И в один прекрасный момент в местной газете вышла заметочка, что мы отдыхаем в таком-то лагере. И после этого пришли нас бить с цепями, ремнями, колами. Человек 50. А мы были в первом отряде. Жили с музыкантами, с вожатыми и преподавателями. А пришли, потому что дебилы. Какие-то их девчонки были в нас влюблены. Короче, подростковая ерунда. Они только подошли к воротам лагеря, а уже через десять минут со стороны лагеря стояли человек 200.

Недоучившись в МГУ им. Ломоносова, братья ушли в армию. Затем работали в студии "ТриТэ" Никиты Михалкова. Юрий чаще снимался - у него два десятка ролей в проектах: "Кодекс чести" 16+, "Отдел" 16+, "Фишер" 18+. Владимир же снимался реже ("Кухня" 18+, "Без срока давности" 12+, "После школы" 12+), зато преуспел в бизнесе. Оба не так давно появились в зашкварном боевике "Брат 3" 18+, который спекулировал на дилогии Алексея Балабанова.

У Юрия растут двое детей (Никита и Анастасия), Владимир женат в пятый раз - у него есть дочь Елизавета. При этом живут звезды советского кино... с мамой. В следующем году Юрий и Владимир вместе отметят 60-летие.

Андрей и Алексей Чадовы