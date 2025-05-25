Как живут Чадовы, Лукины, Торсуевы и другие братья, выбравшие кино в качестве профессии

Говорят, близнецы чувствуют друг друга на расстоянии и могут чуть ли не физиологически ощутить боль родного человека. Словно невидимая пуповина связала их навсегда. В одном из предыдущих номеров "Телепрограммы" мы вспомнили знаменитых сестер-близняшек, а теперь, чтобы восстановить гендерную справедливость, приводим примеры актеров-близнецов (и просто сильно похожих друг на друга братьев), которые или пошли вместе по одной дорожке, или собирались это сделать, но потом чуть перестроили маршрут.
Юрий и Владимир Торсуевы
Фото: кадр из фильма
Одна из самых известных пар близнецов, исполнители ролей Электроника и Сыроежкина в картине Константина Бромберга 1980 года, которая предвосхитила эпоху вкалывания роботов за 45 лет до появления автоматических курьеров. На кастинге братья шли 386-й по счету парой, и режиссер разглядел идеальных героев именно в них.
Хотя мальчики занимались хоккеем и боксом, актерами быть никак не собирались, они блестяще проявили себя в кино и мгновенно прославились. Больше 700 тысяч писем пришло в редакцию ЦТ на имя ребят. Подъезд был исписан не только признаниями в любви, но и обзывательствами - обратная сторона славы.
- Мы поехали как-то в пионерский лагерь в Евпаторию - фактически в то же лето 1980 года, когда и случилась премьера, - вспоминал потом Владимир Торсуев. - И в один прекрасный момент в местной газете вышла заметочка, что мы отдыхаем в таком-то лагере. И после этого пришли нас бить с цепями, ремнями, колами. Человек 50. А мы были в первом отряде. Жили с музыкантами, с вожатыми и преподавателями.
А пришли, потому что дебилы. Какие-то их девчонки были в нас влюблены. Короче, подростковая ерунда. Они только подошли к воротам лагеря, а уже через десять минут со стороны лагеря стояли человек 200.
Недоучившись в МГУ им. Ломоносова, братья ушли в армию. Затем работали в студии "ТриТэ" Никиты Михалкова. Юрий чаще снимался - у него два десятка ролей в проектах: "Кодекс чести" 16+, "Отдел" 16+, "Фишер" 18+. Владимир же снимался реже ("Кухня" 18+, "Без срока давности" 12+, "После школы" 12+), зато преуспел в бизнесе. Оба не так давно появились в зашкварном боевике "Брат 3" 18+, который спекулировал на дилогии Алексея Балабанова.
У Юрия растут двое детей (Никита и Анастасия), Владимир женат в пятый раз - у него есть дочь Елизавета. При этом живут звезды советского кино... с мамой. В следующем году Юрий и Владимир вместе отметят 60-летие.
Андрей и Алексей Чадовы
Фото: личная страница Андрея Чадова в социальной сети
Братьев Чадовых многие считают близнецами, хотя невооруженным глазом видно, что один от другого отличается, хотя окончили Щепкинское театральное училище они вместе. Старший Андрей (44 года) здорово и характерно сыграл Эдуарда Лимонова в картине "Русское" 18+, контрактника Кира в «Живом» 18+ (брат сыграл в том же фильме священника) и непутевого Дена в недооцененной адаптации американского сериала "Бесстыдники" 18+.
Фото: личная страница Андрея Чадова в социальной сети
Младший Алексей (43 года) тяготеет к мелодрамам или главным ролям положительных героев: да, он снимался у Балабанова в "Войне" 18+, быковал в "Играх мотыльков" 12+ Прошкина, но вообще-то чаще строил любовь и мажорил - в "Ночном Дозоре" 18+, "Мираже" 18+, "Стритрейсерах" 18+.
Есть в карьере Чадова-младшего много военных картин: "9 рота" 18+, "Высота 89" 16+, "Танкист" 12+ и др. Андрей до 40 лет ни разу не был женат, но в 2023 году подтвердил, что тайно расписался с моделью Анастасией Виноградовой. Алексей был женат на Агнии Дитковските, которая родила ему сына Федора (10 лет). В 2015 году они развелись, а в 2023-м Алексей расписался с казанской моделью Лейсан Галимовой.
Алексей и Матвей Лукины
Фото: личная страница Матвея Лукина в социальной сети
Алексей (26 лет) и Матвей (21 год) Лукины тоже дико похожи. Да так, что порой их путают, несмотря на разницу в 5 лет.
- Когда вышел сериал «Ивановы-Ивановы» 16+, Матвей признавался, что к нему часто подходили фотографироваться, думая, что он - актер, - признавался «Телепрограмме» Алексей. - А ко мне подходили и просили дать автограф болельщики ЦСКА. Благодарили за игру и подбадривали: «Матвей, удачи в ближайшем матче. Давайте побеждать!» Это было весело, конечно. Но не так часто происходит. Мы некоторое время назад были очень сильно похожи, почти как близнецы. Но чем дальше, тем сходство сильнее улетучивается.
Оба начинали в профессиональном футболе, оба окончили школу ЦСКА, а потом Алексей получил травму и решил завязать. Матвей двинул дальше - и сейчас подбирается к основному составу команды, иногда даже забивая голы (хотя играет на незабивной позиции центрального защитника).
Фото: личная страница Алексея Лукина в социальной сети
Алексей при этом, как кажется, не прогадал. Проектов все больше, роли все крупнее. Он немного недоучился в ГИТИСе (потому что рано начал сниматься), блеснул в сериале "Ивановы-Ивановы", сыграл Петра I в мокьюментари, а потом плотно осел в проекте "Казачок" 16+, где тоже исполняет главную роль. В 2025 году должен выйти еще один масштабный проект с Лукиным - фэнтези-сериал "Этерна" 16+ по вселенной книг Веры Камши. Наш ответ "Дюне" 12+ Дени Вильнева.
Оба парня еще не женаты. Оба скрывают личные отношения. А еще у них есть младший брат Елисей, который тоже пробует себя в кино. И старшая сестра Влада - тоже актриса ("Кибердеревня" 12+, "Наследники. Дар крови" 16+, "Контакт" 18+).