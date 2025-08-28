Как живет Юрий Антонов: страдает от болей в ноге и тратит на животных миллион рублей в месяц

Певец Юрий Антонов все-таки порадовал своим выступлением гостей фестиваля "Новая волна" в Казани. Публика приветствовала мэтра аплодисментами. Юрий Михайлович исполнил свои известные хиты, такие как "Летящей походкой", "От печали до радости" и "Не забывай". Об этом пишет "Комсомольская правда".
Как Юрий Антонов выступил на фестивале “Новая волна”
Изначально планировалось, что 80-летний Юрий Антонов выступит на гала-вечере "Новой волны" 25 августа. Однако, как сообщили организаторы фестиваля, певец не смог присутствовать на мероприятии "по личным обстоятельствам".
Впоследствии артист объяснил, что у него поднялось давление. К счастью, сейчас ситуация нормализовалась.
Что известно о здоровье артиста
Проблемы со здоровьем у певца возникают уже не впервые.
Несколько лет назад Юрий Антонов получил травму ноги, которая впоследствии стала вызывать сильные боли. В Австрии артисту провели три операции на коленном суставе.
Но, несмотря на это, музыкант продолжает страдать от хронических болей и рассматривает даже нетрадиционные методы лечения.
Юрий Антонов. Фото: Global Look Press
Где живет Юрий Антонов и сколько тратит на своих животных
За своим здоровьем певец следит сам. Дело в том, что Юрий Антонов ведет уединенный образ жизни. Еще во времена пика своей популярности он переехал в загородный дом в Ново-Переделкино. Однако со временем это место облюбовали туристы. И артист решил податься еще дальше от столицы и построил дом в деревне Грибово на участке земли площадью около 1000 квадратных метров.
На этой территории, помимо основного дома Юрия Михайловича, также находятся небольшой кинотеатр, бассейн и студия звукозаписи.
В загородной жизни Юрия Антонова сопровождают многочисленные питомцы, для которых музыкант возвел отдельный дом рядом со своим особняком.
В 2023 году среди четвероногих, шерстяных и крылатых друзей Антонова насчитывалось 40 кошек, 17 собак, петух и 20 белок, а также декоративные рыбки, гуси, утки, фазаны и павлины.
Кстати, о любимом петухе артиста.
Юрий Антонов на фестивале "Новая волна". Фото: Global Look Press
По словам его друга, поэта Владимира Ильичева, Антонов очень переживал, когда его крылатый товарищ проходил лечение в ветеринарных клиниках.
"Петушок уже в возрасте, здоровье подкосилось… А Антонов не хотел это принимать, повторял: "Я не верю, что он умрет!" — рассказал Владимир Ильичев.
Но, к счастью, петух выздоровел.
Меж тем число подопечных артиста постоянно меняется, так как он пристраивает одних животных и забирает других. По словам Владимира Ильичева, Юрий Антонов тратит на своих питомцев около миллиона рублей в месяц.
