Как живет Юрий Антонов: страдает от болей в ноге и тратит на животных миллион рублей в месяц

Певец Юрий Антонов все-таки порадовал своим выступлением гостей фестиваля "Новая волна" в Казани. Публика приветствовала мэтра аплодисментами. Юрий Михайлович исполнил свои известные хиты, такие как "Летящей походкой", "От печали до радости" и "Не забывай". Об этом пишет "Комсомольская правда".

Как Юрий Антонов выступил на фестивале “Новая волна”

Изначально планировалось, что 80-летний Юрий Антонов выступит на гала-вечере "Новой волны" 25 августа. Однако, как сообщили организаторы фестиваля, певец не смог присутствовать на мероприятии "по личным обстоятельствам".

Впоследствии артист объяснил, что у него поднялось давление. К счастью, сейчас ситуация нормализовалась.

Что известно о здоровье артиста

Проблемы со здоровьем у певца возникают уже не впервые.

Несколько лет назад Юрий Антонов получил травму ноги, которая впоследствии стала вызывать сильные боли. В Австрии артисту провели три операции на коленном суставе.

Но, несмотря на это, музыкант продолжает страдать от хронических болей и рассматривает даже нетрадиционные методы лечения.