Как живет Юрий Антонов: страдает от болей в ноге и тратит на животных миллион рублей в месяц

Юрий Антонов на фестивале "Новая волна". Фото: Global Look Press

Как выступил певец на фестивале "Новая волна". Что случилось с ногой музыканта. Сколько животных насчитывается в его хозяйстве.

Певец Юрий Антонов все-таки порадовал своим выступлением гостей фестиваля "Новая волна" в Казани. Публика приветствовала мэтра аплодисментами. Юрий Михайлович исполнил свои известные хиты, такие как "Летящей походкой", "От печали до радости" и "Не забывай". Об этом пишет "Комсомольская правда".

Как Юрий Антонов выступил на фестивале “Новая волна”

Изначально планировалось, что 80-летний Юрий Антонов выступит на гала-вечере "Новой волны" 25 августа. Однако, как сообщили организаторы фестиваля, певец не смог присутствовать на мероприятии "по личным обстоятельствам".

Впоследствии артист объяснил, что у него поднялось давление. К счастью, сейчас ситуация нормализовалась.

Что известно о здоровье артиста

Проблемы со здоровьем у певца возникают уже не впервые.

Несколько лет назад Юрий Антонов получил травму ноги, которая впоследствии стала вызывать сильные боли. В Австрии артисту провели три операции на коленном суставе.

Но, несмотря на это, музыкант продолжает страдать от хронических болей и рассматривает даже нетрадиционные методы лечения.

Юрий Антонов. Фото: Global Look Press

Где живет Юрий Антонов и сколько тратит на своих животных

За своим здоровьем певец следит сам. Дело в том, что Юрий Антонов ведет уединенный образ жизни. Еще во времена пика своей популярности он переехал в загородный дом в Ново-Переделкино. Однако со временем это место облюбовали туристы. И артист решил податься еще дальше от столицы и построил дом в деревне Грибово на участке земли площадью около 1000 квадратных метров.

На этой территории, помимо основного дома Юрия Михайловича, также находятся небольшой кинотеатр, бассейн и студия звукозаписи.

В загородной жизни Юрия Антонова сопровождают многочисленные питомцы, для которых музыкант возвел отдельный дом рядом со своим особняком.

В 2023 году среди четвероногих, шерстяных и крылатых друзей Антонова насчитывалось 40 кошек, 17 собак, петух и 20 белок, а также декоративные рыбки, гуси, утки, фазаны и павлины.

Кстати, о любимом петухе артиста.

Юрий Антонов на фестивале "Новая волна". Фото: Global Look Press

По словам его друга, поэта Владимира Ильичева, Антонов очень переживал, когда его крылатый товарищ проходил лечение в ветеринарных клиниках.

"Петушок уже в возрасте, здоровье подкосилось… А Антонов не хотел это принимать, повторял: "Я не верю, что он умрет!" — рассказал Владимир Ильичев.

Но, к счастью, петух выздоровел.

Меж тем число подопечных артиста постоянно меняется, так как он пристраивает одних животных и забирает других. По словам Владимира Ильичева, Юрий Антонов тратит на своих питомцев около миллиона рублей в месяц.

Добавить комментарий

О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также